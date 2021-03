Beginnt die Integration mit Shyft Network

TORONTO, Ontario – 12. März 2021 – DeFi Technologies Inc. (das Unternehmen oder DeFi Technologies) (NEO: DEFI, GR: RMJR) freut sich, die Einführung eines neuen Sicherheitsprodukts, DeFi Governance. bekanntzugeben. DeFi Governance zielt darauf ab, mit dezentralen Netzwerken zu arbeiten und Knoten zu betreiben, um Governance für Netzwerke bereitzustellen und Transaktionen global zu validieren.

DeFi Technologies erste Partnerschaft mit Teilnehmern am Shyft Network unterstützt DeFi Technologies dabei, Knotenserver für ihr dezentralisiertes KYC-Netzwerk offen zu implementieren in der Absicht, zu einem der ersten weltweit vertriebenen Governance-Partner zu werden. Shyft Network erstellt die erste Identifizierungsebene dieser Art für dezentralisierte Finanzsysteme, mit deren Hilfe beteiligte Parteien und Finanzinstitutionen sofort und auf sichere Weise zusätzliche Transparenz in der Identifizierung beider Parteien an einer Transaktion vermitteln können.

In Verbindung mit der Verlegung dieser Konsens-Knoten, kann DeFi Technologies Vergütung aus der Sicherung von Transaktionen im Shyft Network sowie aus der Bereitstellung von Governance-Diensten, wie der Abstimmung zu Code-Änderungen und anderen Upgrades am weltweiten dezentralisierten Netzwerk, erhalten. Thibaut Ceyrolle, Berater von DeFi Technologies und Gründer von Snowflake EMEA, kommentierte: Bei Snowflake habe ich erfahren, wie man ein Geschäft von Grund auf aufbaut. DeFi Governance hat das Potenzial zu einem Produkt zu werden, das der gesamte DeFI-Markt im Zuge eines wachsenden globalen DeFi-Netzwerks und expandierender Infrastruktur benötigen wird. Ich freue mich sehr, dabei zu helfen und das Team zu beraten.

Wir freuen uns, die DeFi Governance-Plattform anzubieten, bemerkte Wouter Witvoet, CEO von DeFi Technologies. Crypto hat in den letzten Monaten stark an Popularität gewonnen, und dabei ist unser Produkt eine Notwendigkeit, um Identitäten und Gegenparteien zu validieren. Unsere Freunde und Partner bei Shyft Network haben Jahre damit verbracht, ihre KYC-Layer aufzubauen, und ich betrachte diese als unerlässlich für Transaktionen jeder Art. In einer Welt mit einem so starken Risiko in Bezug auf Gegenparteien, besonders für Institutionen, ist DeFi Governance als Produkt und Lösung für eine sichere Transaktion unabdingbar. Shyft Network ermöglicht verschiedene DeFi- Applikationen, die ansonsten nicht oder nicht sicher ausgeführt werden könnten, und fungiert als Katalysator für institutionelle Investoren zur globalen Anwendung von DeFi. Wir freuen uns sehr, DeFi auf diesem Weg zu begleiten, fügte Witvoet hinzu.

Als DeFi mit uns Kontakt zur Zusammenarbeit aufnahm, waren wir überaus begeistert, eine Partnerschaft mit ihnen einzugehen und diese neue DeFi Governance-Plattform aufzubauen. Für die Integration von traditionellen und dezentralisierten Finanztransaktionen müssen Systeme geschaffen werden, die eine Brücke zwischen Kapitalbildung, behördlichen Vorgängen und Governance-Mechanismen bilden können, bemerkte Joseph Weinberg, Mitbegründer von Shyft Network.

Als reguliertes, geprüftes börsennotiertes Unternehmen, dessen Betrieb und Finanzen für den öffentlichen Markt transparent sind, ist DeFi Technologies in einzigartiger Weise geeignet, Governance für dezentralisierte Netzwerke zu bieten.

Über Shyft Network:

Shyft Network ist ein öffentliches Protokoll, das entwickelt wurde, um Vertrauen, Validierung und Auffindbarkeit in Daten, die in öffentlichen und privaten Ökosystemen gespeichert sind, zu bündeln und einzubetten, und den Informationstransfer zwischen autorisierten und nicht autorisierten Netzwerken zu erleichtern. Indem es Einzelpersonen und Unternehmen zur Zusammenarbeit ermutigt, fügt Shyft Network Daten eine Ebene von Kontext hinzu und verwandelt Rohdaten in aussagekräftige Informationen.

Über DeFi Technologies:

DeFi Technologies Inc. ist eine kanadische Gesellschaft, deren Geschäftsziel es ist, durch den Aufbau und die Verwaltung von Aktiva im dezentralen Finanzsektor einen Wert für die Aktionäre zu schaffen.

