Neotech Metals unterzeichnet eine Vereinbarung zum Erwerb des Projekts Torrance von Kenorland Minerals

Vancouver, British Columbia, 29. April 2026 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) (Neotech oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Kenorland Minerals Ltd. (Kenorland) zum Erwerb einer 100-%-Beteiligung am Projekt Torrance (das Projekt) unterzeichnet hat, das etwa 70 km vom Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Hecla-Kilmer (H/K), in der kanadischen Provinz Ontario, entfernt ist.

Highlights des Projekts Torrance

Das Projekt Torrance befindet sich im Norden von Ontario und profitiert von einer ausgezeichneten Infrastruktur, einschließlich ganzjähriger Straßenanbindung und der Nähe zu vorhandenen Stromnetzen. Bestehende Forststraßen und bereits zuvor genutzte Gebiete sollten kosteneffiziente Explorationsaktivitäten mit minimalen Umweltauswirkungen ermöglichen.

Das Projekt umfasst 580 Bergbau-Claims mit einer Größe von insgesamt etwa 12.270 ha und ist vielversprechend für eine in alkalischem Karbonatit eingebettete Niob-Tantal-Seltenerdmetall- (Nb-Ta-REE)-Mineralisierung. Das Konzessionsgebiet weist ausgeprägte ringförmige magnetische Merkmale auf, die mit bekannten alkalischen Karbonatitkomplexen entlang der Kapuskasing Structural Zone (KSZ) vergleichbar sind, einschließlich der Komplexe Lackner Lake, Nemegosenda Lake und Hecla-Kilmer.

Das Projekt liegt etwa 125 km nördlich von Timmins in einer für den Bergbau günstigen Jurisdiktion mit vorhandener Infrastruktur und guter Zugänglichkeit.

Seit der Absteckung des Projekts im Jahr 2022 hat Kenorland die Neuverarbeitung regionaler geophysikalischer Datensätze, eine hochauflösende aeromagnetische Gradiometrie- und VLF-EM-Untersuchung über 2.865 Linienkilometer sowie in begrenztem Umfang Kartierungs- und Prospektionsarbeiten abgeschlossen. Im Rahmen dieser Programme wurden mehrere vielversprechende Ziele für weitere Explorationsarbeiten identifiziert.

Das Projekt Torrance stellt eine vielversprechende Chance in einem frühen Stadium für die Entdeckung eines in Karbonatit enthaltenen Seltenerdmetallsystems innerhalb eines geologisch vielversprechenden Korridors dar.

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Kartenabbildung 1 zeigt Hecla-Kilmer im Verhältnis zu Torrance auf einer regionalgeologischen Karte.

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Kartenabbildung 2 zeigt die Form und Ausdehnung der magnetischen Anomalien, die bei der geophysikalischen Flugvermessung im Jahr 2022 identifiziert wurden.

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Kartenabbildung 3 – Luftgestützte geophysikalische Karte von Hecla-Kilmer mit der zweiten Ableitung der magnetischen Anomalien.

Der Erwerb des Projekts Torrance bekräftigt unser Engagement, Hecla-Kilmer als Teil einer umfassenderen Chance im Distriktmaßstab innerhalb der Strukturzone Kapuskasing weiterzuentwickeln. Die Nähe und die geologischen Ähnlichkeiten zwischen Torrance und H/K stärken unsere Zuversicht, dass wir in einem äußerst vielversprechenden Korridor für in Karbonatit enthaltene Systeme mit Seltenerdmetallen und kritischen Mineralen tätig sind, sagte CEO Reagan Glazier. Während wir dieses Landpaket weiter ausbauen, ist unser Hauptaugenmerk weiterhin auf disziplinierte Explorations- und verantwortungsvolle Erschließungsarbeiten gerichtet, wobei wir großen Wert auf Umweltschutz und eine sinnvolle Zusammenarbeit mit lokalen und regionalen Interessenvertretern legen. Wir sind davon überzeugt, dass diese strategische Expansion es Neotech ermöglichen wird, einen Beitrag zur Sicherung der zukünftigen Versorgung des inländischen Marktes mit kritischen Mineralen zu leisten.

Bedingungen der Transaktion

Als Vergütung für das Projekt wird Neotech 1.000.000 Aktien an Kenorland ausgeben. Die Aktien unterliegen einer vertraglichen Haltefrist von 24 Monaten ab dem Abschluss der Transaktion. Während dieses Zeitraums hat sich Kenorland verpflichtet, die Aktien nicht zu verkaufen, zu übertragen oder anderweitig darüber zu verfügen, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen, einschließlich Übertragungen an verbundene Unternehmen und im Zusammenhang mit einem Kontrollwechsel bei Neotech.

Gemäß der Kaufvereinbarung hat sich Neotech außerdem verpflichtet, bis spätestens zum dritten Jahrestag des Abschlusses mindestens 2.000 m an Diamantbohrungen auf dem Projekt durchzuführen (die Bohrverpflichtung), vorbehaltlich üblicher Bestimmungen hinsichtlich höherer Gewalt. Sollte Neotech die Bohrverpflichtung bis zu diesem Zeitpunkt nicht erfüllen, hat Kenorland das Recht, von Neotech zu verlangen, seine Beteiligung am Projekt für eine nominelle Vergütung an Kenorland zurück zu übertragen, wobei sich das Projekt in einem ordnungsgemäßen Zustand (good standing) befinden muss.

Das Projekt unterliegt weiterhin der bestehenden NSR-Royalty in Höhe von 2,0 %, die sich im Besitz von Kenorland Royalties Ltd., einer 100-%-Tochtergesellschaft von Kenorland, befindet. Neotech kann 1 % der NSR-Royalty für 5.000.000 $ zurückkaufen. Der Abschluss der Transaktion unterliegt weiterhin den üblichen Bedingungen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange, sofern erforderlich, sowie der Canadian Securities Exchange.

Explorationssaison 2026

Eine Zieldefinition sowie ein anschließendes Bohrprogramm werden für 2026 erwartet, vorbehaltlich einer Genehmigung und Finanzierung. Neotech wird alle weiteren Pläne hinsichtlich des Projekts bekannt geben, einschließlich aktueller Forschungsergebnisse aus etwaigen Datenkonsolidierungen.

IM NAMEN DES BOARDS

Reagan Glazier, Chief Executive Officer und Direktor

Neotech Metals Corp.

Über Neotech Metals

Neotech Metals Corp. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung wertvoller mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Jurisdiktionen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio von Seltenerd- und Seltene-Metalle-Projekten, inklusive dem Projekt Hecla-Kilmer, welches sich 20 km vom Wasserkraftwerk Otter Rapids (180 MW) und von der aktiven Eisenbahnlinie Ontario Northway entfernt befindet, sowie seine Projekte TREO und Foothills in British Columbia. Alle drei Projekte befinden sich zu 100 % in Besitz des Unternehmens.

Qualifizierte Person

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen Regulierungsanforderungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt. Jared Galenzoski, VP Exploration, P.Geo., und qualifizierte Person, hat alle Daten und Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Kontaktinformationen

Reagan Glazier, CEO und Direktor

reagan@neotechmetals.com

+1 403-815-6663

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