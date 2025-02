Nanosilber und Kalidünger für die Landwirtschaft

Für den wachsenden Lebensmittelbedarf braucht es Rohstoffe wie Kalidünger. Auch Silber könnte helfen.

Das am dritthäufigsten verbrauchte Nahrungsmittel sind Kartoffeln, nach Reis und Weizen. Die Nahrungsquelle Kartoffel sollte möglichst gesund und robust sein. Zu den wichtigsten Hauptnährstoffen für Pflanzen zählen Kali sowie Phosphor und Stickstoff. Dabei sorgt Kali für eine optimale Wassernutzung und steigert die Widerstandskraft der Pflanzen. Kali steigert den Vitamingehalt in Obst und Gemüse, verbessert den Geschmack etwa bei Tomaten und wirkt wie ein Frostschutzmittel. Kartoffeln sind eine Energie- und Nährstoffquelle, sie enthalten Ballaststoffe, Vitamine, Magnesium oder Eisen. Wissenschaftler haben nun untersucht, wie sich unterschiedliche Mengen von Nanosilber auf den Nährwert von Kartoffeln auswirken. Geringe Mengen an Silberionen wurden in die unterirdischen Teile der Kartoffeln eingebracht. Dies führte zu einem höheren Nährwert, die Ergebnisse waren also sehr ermutigend.

Und so erweitern sich ständig die Anwendungsmöglichkeiten von Silber in der Industrie. Silber sollte eine glänzende Zukunft bevorstehen, denn die Sektoren erneuerbare Energien oder Elektromobilität wachsen und sie kommen nicht ohne Silber aus. So haben der Silberhunger die Technologiebranche, der Klimaschutz und die globale Wirtschaft seit vier Jahren für ein Silberdefizit gesorgt. Und diese Entwicklung wird sich fortsetzen. Prognosen sehen bei der weltweiten Photovoltaikinstallation für dieses Jahr einen neuen historischen Höchststand voraus. Zudem geht das Silver Institute von einer verbesserten Anlegerstimmung Anfang 2025 aus. Neben Gold ist auch Silber angesichts diverser makroökonomischer und geopolitischer Risiken eine sichere Anlage. Dies alles kommt der Silbernachfrage zugute und wird sich auch auf den Silberpreis auswirken. Für Investoren bietet sich im Silberbereich MAG Silver und im Düngerbereich Millennial Potash an.

MAG Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mag-silver-corp/ – ist an der erfolgreichen Juanicipio Silbermine in Mexiko im Fresnillo Silver Trend beteiligt.

Millennial Potash – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/millennial-potash-corp/ – besitzt ein aussichtsreiches Kaliprojekt in einem bergbaufreundlichen Land, nämlich in Gabun, Afrika. Die Infrastruktur ist vorhanden und die größten Kalinachfrager, China, Indien und Brasilien befinden sich in der Nähe.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Millennial Potash (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/millennial-potash-corp/ -).

