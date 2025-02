Award für Uwe Cornelsen beim internationalen Speaker Slam

Internationale Speaker Awardverleihung in Dresden. Hochkarätige Jury bewertet internationale Teilnehmer. Hohes Speakerniveau bei den über 200 Teilnehmern

Uwe Cornelsen, Unternehmer aus Erlangen, holt mit dem Thema finanzielle Gesundheit den Speaker Award beim internationalen Speaker Slam in Dresden.

Nach Wien, New York, Berlin und anderen Großstädten fand der Speaker Slam dieses Jahr in Dresden Radebeul statt.

Das beeindruckende Teilnehmerfeld von mehr als 230 Personen aus mehr als 20 Ländern bestand aus Unternehmern, bekannten Autoren, Künstlern, Schauspielern, Spitzensportlern sowie Coaches und Trainern. So vielfältig wie die Teilnehmer waren auch die Themen der Reden.

Uwe Cornelsen konnte mit seiner Rede die hochkarätige Jury überzeugen und erhielt den Award vom Veranstalter Hermann Scherer persönlich überreicht.

Der von der Hermann Scherer GmbH am vergangenen Freitag veranstaltete 1. Internationale Dresdner Speaker Slam hat für Furore gesorgt. Die Teilnehmer hatten 4 Min. Zeit, mussten also ihren Vortrag stark kürzen aber trotzdem das Wichtige sagen um ihr Publikum mitzureißen und überzeugend zu präsentieren. Die Jury bestand aus Medienexperte Jörg Rositzke, Ghostwriterin Miriam Saeger, Scoutingexpertin Stephanie Pierre, Businessexperte Josua Laufer und Germanys Next Speaker Star Katja Kaden. Vielen aus Medien und Fernsehen bekannt.

Unterstützt wurde die Veranstaltung durch das Expertenportal und Germany Next Speakerstar

Das Zeitlimit ist herausfordernd, jedoch hilft es enorm wenn man die Begeisterung für das Thema in jeder Sekunde spürt. Auf der Bühne war die Nervosität wie weggeblasen – es war einfach genial.

Uwe Cornelsen wird sich zukünftig verstärkt seinem Herzensthema finanzielle Gesundheit widmen. Seine langjährige Erfahrung als Unternehmer und als Finanzcoach wird vielen Menschen unterstützen ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

Im Laufe des Abends erhielt Uwe Cornelsen den Auftrag im Sommer 2026 einen Vortrag auf einem internationalen Symposium in New York zu halten.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

corinvest GmbH

Herr Uwe Cornelsen

Drausnickstr. 116

91052 Erlangen

Deutschland

fon ..: 01714102712

web ..: https://www.confera.de/

email : u.cornelsen@corinvest.net

Seit mehr als 35 Jahren als Unternehmer im Bereich Consulting und Finanzen tätig. Lehrauftrag an der Fachhochschule Koblenz, Betriebswirt und seit vielen Jahren im Bereich B2B Consulting tätig

