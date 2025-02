Aussichten für Gold- und Kupferpreis

Zölle und Gegenzölle – dies beflügelt den Goldpreis.

Der Goldpreis jagt von einem Rekordhoch zum nächsten. Obwohl teuer, die Nachfrage nach dem Edelmetall ist riesig. Ursächlich wirkt hier die Gefahr eines Zollstreits zwischen den USA und China. Denn so ein Handelsstreit kann sich auf die Entwicklung der globalen Wirtschaft auswirken. Vor allem schürt es die Angst vor Inflation und Rezession. Und in so einer Situation gewinnt Gold als sicheres Anlagevehikel stark an Attraktivität. Laut dem World Gold Council erreichte die Goldnachfrage bereits 2024 ein neues Rekordhoch. Fast 5.000 Tonnen Gold wurden insgesamt weltweit nachgefragt. Selbst wenn der Bedarf an Goldschmuck aufgrund des hohen Goldpreises zurückgehen sollte – im vierten Quartal waren es minus zwölf Prozent – die Zentralbanken werden dies wohl ausgleichen.

Dass Kupfer für die Energiewende und damit die Zukunft ein sehr wichtiges Metall ist, sollte eigentlich auch für höhere Kupferpreise sprechen. Aktuell dürfte dem noch ein Kupfer-Überschuss entgegenstehen. Laut der International Copper Study Group existierte von Januar bis November 2024 ein Überschuss von 168.000 Tonnen Kupfer. Schwankungen beim Kupferpreis werden derzeit auch vom Zölle-Gegenzölle-Szenario angefacht. Ein drohender Handelskrieg würde sich negativ für den Preis des rötlichen Metalls auswirken. Denn die Nachfrage nach vielen Waren würde zurückgehen.

Werden Waren mit Zöllen belegt, dann geht die Inflation für die US-Bevölkerung nach oben. Schon in der ersten Amtszeit von US-Präsident Trump standen Zölle und Sonderzölle auf der Tagesordnung. Kupfer war damals nicht betroffen. Sollte die Zollpolitik der USA gegenüber China harmloser ausfallen, als erwartet, wäre dies gut für den Kupferpreis. Und dass für die Klimawende Kupfer nötig ist, für Stromnetze, Wind- und Solarenergie und für die Elektromobilität, sollte wiederum positive Auswirkungen auf den Kupferpreis haben. Zu den Bergbaugesellschaften, die Gold und Kupfer im Boden besitzen, gehören U.S. GoldMining oder Aurania Resources.

U.S. GoldMining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/us-goldmining-inc/ – verfügt in Alaska über das aussichtsreiche Whistler-Projekt. Auch die jüngsten Bohrergebnisse waren wieder erfreulich.

Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – legt den Fokus auf Edelmetalle und Kupfer in Südamerika. Hauptprojekt ist das The Lost Cities-Cutucu-Projekt in den Anden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -) und U.S. GoldMining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/us-goldmining-inc/ -).

