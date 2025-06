Nachhaltig investieren in Edelmetalle

Auch bei der Geldanlage spielt Nachhaltigkeit eine Rolle, denn viele wollen ihr Vermögen sicher und auch nachhaltig investieren.

Gold und Silber gelten seit ewigen Zeiten als Wertspeicher, sind sichere Häfen, insbesondere in politisch unsicheren Zeiten oder wenn die Inflation steigt. Nachhaltigkeit setzt auf ethische und ökologische Verantwortung. Der Bergbau ist vor allem in Entwicklungsländern oft mit großen Umwelteingriffen oder bedenklichen Arbeitsbedingungen verbunden. Ein nachhaltiger Weg besteht im Recycling (Urban Mining) von Edelmetallen. Rund ein Drittel des weltweit verarbeiteten Goldes stammt aus dem Recycling. Auch beim Silber ist es ein großer Teil. So besteht die berühmte Goldmünze „Wiener Philharmoniker“ aus recyceltem Gold. Und der weltweit größte Schmuckhersteller hatte angekündigt, ab 2025 nur noch recyceltes Gold und Silber für die Schmuckproduktion zu verwenden. So würden jährlich fast 60.000 Tonnen CO2 eingespart und das Recycling funktioniert ohne Qualitätsverluste.

Zum Thema Nachhaltigkeit gehört auch langfristiges Denken und weg vom schnellen Geld. Zur nachhaltigen Geldanlage gehört neben Barren und Münzen auch Schmuck. Dieser ist nicht nur Zierde, sondern besitzt eine emotionale Bedeutung kombiniert mit einem materiellen Gegenwert. Voraussetzung ist der Feingehalt (hoher Goldanteil), zeitloses Design und eine hochwertige Verarbeitung. Umweltbewusste Käufer achten auf Zertifikate (Fairmined, Responsible Jewellery Council) und Recyclingschmuck. Schmuck wird normalerweise wiederverwendet und weitergegeben oder umgearbeitet. Dies bedeutet zusätzliche Nachhaltigkeit. So kann also der richtige Goldschmuck ein Portfolio ergänzen. Dies können auch die Werte der Bergbauunternehmen, die die Edelmetalle auf verantwortungsvolle Weise aus dem Boden holen. Dazu gehören beispielsweise Vizsla Silver und Endeavour Silver.

Vizsla Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/vizsla-silver-corp/ – besitzt in Mexiko das früher produzierende Gold-Silber-Projekt Panuco.

Zu den erfolgreichen Edelmetallproduzenten gehört Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ – mit Projekten in Mexiko, Peru und Chile.

