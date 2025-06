Gold- und Silberpreis mit Luft nach oben

Das geopolitische Chaos und wirtschaftliche Unsicherheiten treiben den Gold- und Silbermarkt an.

Scheinbar wartet manch Anleger noch, bis der Silberpreis ausbricht, um dann einzusteigen. So sieht es etwa die Chef-Marktstrategin bei MarketGauge. „Wenn Käufer Stärke kaufen, ist das der Beginn einer größeren Aufwärtsbewegung“, so die Chefstrategin. Noch hat der Silberpreis das langfristige Hoch nicht erreicht, auch wenn er sich seit Anfang April deutlich erholt hat. Gut 34 US-Dollar je Unze kostet Silber aktuell. Charttechniker sehen darin die Chance, dass der Preis des Edelmetalls die Rallye fortsetzen wird. Preise von 37 oder 38 US-Dollar je Unze wären dann bald möglich und auch 40 US-Dollar sollten dann nur eine Frage der Zeit sein. Insgesamt sollten der Silber- als auch der Goldmarkt noch viel Luft nach oben besitzen. Silber findet zusehends mehr Aufmerksamkeit, auch wenn es noch einige Zweifler gibt.

Das Gold-Silber-Verhältnis jedenfalls könnte Silber bald glänzen lassen. Beide Edelmetalle scheinen steigen zu wollen, da braucht es wohl nicht mehr viel, um Preisanstiege zu entfachen. Da könnte allein ein Signal der Fed bezüglich Zinssenkung das Interesse an Gold und Silber antreiben. Und es gibt zahlreiche Stimmen, die eine Zinssenkung durch die Fed eher früher als später sehen. Eine sich abschwächende Konjunktur würde die Notenbank zu einer Zinssenkung bewegen, dies auch wenn die Inflation weiterhin hoch ist. Werden die Zinsen niedriger, dann steigert dies die industrielle Nachfrage nach Silber. Im Vergleich zu Gold wäre Silber dann wohl sogar der bessere Inflationsschutz. Wobei Gold immer ein wichtiges monetäres Gut ist. Positiv für die Preisentwicklung der beiden Edelmetalle ist ein weiteres wahrscheinliches Absinken des US-Dollar. Bergbauunternehmen, die über Gold und Silber in aussichtsreichen Projekten verfügen, sind Sierra Madre Gold and Silver und Fortuna Mining.

Fortuna Mining – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fortuna-mining-inc/ – gehört zu den erfolgreichen Gold- und Silberproduzenten. Die Minen befinden sich in Lateinamerika und Westafrika.

Sierra Madre Gold and Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sierra-madre-gold-silver/ – startete Anfang des Jahres mit der Produktion auf seinem Guitarra-Projekt in Mexiko. Das erste Quartal brachte eine erfreuliche Produktion von mehr als 165.000 Unzen Silberäquivalent hervor.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fortuna Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ -) und Sierra Madre Gold and Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sierra-madre-gold-and-silver-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.