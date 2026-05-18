Mogotes Metals: Discovery-Bohrung hebt Filo Sur auf ein neues Level!

Mit dem ,Discovery-Hole‘, in dem eine hochgradige Multi-Metall-Mineralisierung entlang des Streichs der Filo-del-Sol-Lagerstätte getroffen wurde, könnte ein entscheidender Werttreiber getroffen sein.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Mogotes Metals Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag mit Mogotes Metals · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 18. Mai 2026, 13:55 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

als Seismograf der Weltkonjunktur müsste der Kupferpreis in einem Umfeld aus Hormus-Krise, hoher Inflation und schwächerem Konsum eigentlich unter Druck stehen. Doch „Dr. Copper“ sendet das gegenteilige Signal: Das rote Metall handelte Mitte Mai 2026 im Bereich historischer Höchststände und rückte in Richtung von 14.000,- USD pro Tonne vor.

Denn jenseits der Schlagzeilen wirken andere, viel kräftigere Dynamiken. Den Takt gibt das wachsende Missverhältnis zwischen langfristigem Bedarf und immer schwierigerem Angebot vor.

So ist der Durchschnittsgehalt der Kupferlagerstätten in den letzten knapp 35 Jahren weltweit um rund 40 % gesunken, während die Entwicklung neuer und die Erweiterung bestehender Projekte teurer wird und länger dauert. Dazu kommen immer weniger…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Viele Grüße,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen und Bildhinweise: IEA: Copper prices have hit record highs, but smelters face mounting strategic pressures, World Bank Group: Commodity Markets Outlook, April 2026, Mogotes Metals Inc.: Unternehmensmeldungen vom 1. Mai 2026 und 14. Mai 2026.

Weitere Quellen: Lundin Mining, BHP und Vicuña Corp. zu Filo del Sol/Josemaria und zur Filo-Corp.-Transaktion; Reuters/BHP/Lundin Mining zu Transaktionsdaten; Intro-Bild: Symbolbild, KI-generiert.

Wichtig für die Einordnung: Angaben zu benachbarten Projekten wie Filo del Sol dienen ausschließlich der geologischen Einordnung. Sie beweisen nicht, dass auf Filo Sur eine vergleichbare Ressource, Mineralisierung oder wirtschaftliche Lagerstätte vorliegt.

Technischer Hinweis / NI 43-101: Die wissenschaftlichen und technischen Angaben zum Filo-Sur-Projekt beruhen auf den Unternehmensmeldungen von Mogotes Metals Inc. vom 1. Mai 2026 und 14. Mai 2026. Laut Mogotes wurden diese Angaben von Stephen Nano, Director und Technical Advisor des Unternehmens, als Qualified Person gemäß NI 43-101 geprüft und genehmigt. Die Qualified Person ist nach Unternehmensangaben nicht unabhängig. Angaben zu benachbarten oder vergleichbaren Projekten wie Filo del Sol dienen ausschließlich der geologischen Einordnung und sind kein Nachweis dafür, dass auf Filo Sur eine vergleichbare Ressource, Mineralisierung oder wirtschaftliche Lagerstätte vorliegt.

Methodik/Annahmen: Grundlage dieser Veröffentlichung sind öffentlich zugängliche Unternehmensmeldungen, Unternehmensangaben, Branchenquellen und qualitative Markteinschätzungen. Es wurden keine eigenen technischen Prüfungen, keine Kursmodelle und keine formalen Bewertungsmodelle erstellt. Update-Policy: kein regelmäßiges Update geplant; Änderungen bleiben vorbehalten.

Art des Inhalts / Hinweis gemäß Art. 20 MAR, DelVO (EU) 2016/958, § 85 WpHG und § 86 WpHG: Diese Veröffentlichung ist eine entgeltliche Marketingmitteilung / ein werblicher Promotiontext und stellt keine Finanzanalyse, keine Anlageberatung, keine individuelle Anlageempfehlung und keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung dar. Die JS Research GmbH ist nach eigener Angabe gemäß § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Die Darstellung trennt Tatsachenangaben, soweit möglich, von Meinungsäußerungen und zukunftsgerichteten Einschätzungen.

Ersteller / Vergütung / Interessenkonflikte: Dieser Werbeartikel wurde am 18. Mai 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Die JS Research GmbH erhält für diese Veröffentlichung eine Vergütung von SRC swiss resource capital AG. SRC unterhält mit Mogotes Metals Inc. einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag. Zum Zeitpunkt der Erstellung halten Jörg Schulte, die JS Research GmbH und nach deren Kenntnis die unmittelbar beteiligten Mitarbeiter keine Long- oder Short-Positionen in Mogotes Metals Inc. und keine Netto-Position von 0,5 % oder mehr. Es besteht aufgrund der entgeltlichen Beziehung ein Interessenkonflikt. Zukünftige eigene Geschäfte in der Aktie oder in darauf bezogenen Finanzinstrumenten können nicht ausgeschlossen werden.

Wesentliche Risiken: Mogotes Metals ist ein Explorationsunternehmen. Explorationswerte sind hoch spekulativ; Bohrergebnisse garantieren keine Ressource, keine Wirtschaftlichkeit, keine Minenentwicklung und keine spätere Finanzierung. Zu den wesentlichen Risiken zählen Totalverlustrisiko, Rohstoffpreis- und Währungsrisiken, geringe Liquidität, starke Kursschwankungen, Verwässerung durch Kapitalmaßnahmen, Genehmigungs-, Umwelt-, Standort-, ESG-, technische und politische Risiken sowie Risiken aus ausstehenden Laborergebnissen und geologischer Interpretation.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Einschätzungen, erkennbar an Begriffen wie „könnte“, „dürfte“, „erwarten“, „Potenzial“, „möglich“ oder ähnlichen Formulierungen. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen.

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