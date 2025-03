Mogotes gibt den Abschluss des vollständigen Erwerbs des argentinischen Landpakets bekannt

26. März 2025 – Mogotes Metals Inc. (TSXV: MOG, FWB: AY4) (Mogotes oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mogotes-metals-inc/) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen bezüglich seiner Pressemitteilung vom 11. Februar 2025 die Genehmigung der TSX Venture Exchange (die TSXV) erhalten hat. Dies erfolgt im Zusammenhang mit dem Abkommen zwischen dem Unternehmen und Golden Arrow Resources Corp. (Golden Arrow) vom 10. Februar 2025 (das Abkommen) zur Änderung des zuvor abgeschlossenen Earn-in-Abkommens, das das argentinische Landpaket des Projekts Filo Sur von Golden Arrow abdeckt, um eine 100%ige Beteiligung am Projekt Filo Sur zu erwerben (die Transaktion). In Zusammenhang mit dem Abschluss der Transaktion zahlte das Unternehmen an Golden Arrow 550.000 $ und emittierte 10.714.285 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Stammaktie) an Golden Arrow. Darüber hinaus hat das Unternehmen im Rahmen einer Privatplatzierung 450.000 $ in Golden Arrow investiert, indem es Einheiten von Golden Arrow (jeweils eine Einheit) zu einem Preis von 0,05 $ pro Einheit gezeichnet hat. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von Golden Arrow und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie, der über einen Zeitraum von drei Jahren ab dem Abschlussdatum zu einem Preis von 0,08 $ pro Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie ausgeübt werden kann.

Am oder vor dem ersten Jahrestag des Abschlusses der Transaktion (das endgültige Abschlussdatum) wird das Unternehmen zusätzliche Stammaktien im Wert von 1.500.000 $ an Golden Arrow ausgeben. Die Anzahl der Stammaktien wird durch den volumengewichteten durchschnittlichen Handelskurs an der TSXV bestimmt, vorbehaltlich eines Mindestpreises von 0,1125 $ pro Stammaktie (der Mindestpreis), für maximal 13.333.333 Stammaktien. Liegt der Preis pro Stammaktie unter dem Mindestpreis, kann das Unternehmen die Differenz in bar oder, mit Genehmigung der TSXV, in Form von zusätzlichen Stammaktien auszahlen. Das Unternehmen kann sich nach eigenem Ermessen auch dafür entscheiden, die gesamten 1.500.000 $ in bar zu bezahlen.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 11. Februar 2025, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca abrufbar ist.

Über Mogotes Metals Inc.

Mogotes Metals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das im aussichtsreichen Bezirk Vicuña in Argentinien und Chile nach Kupfer und Gold exploriert. Das Vorzeigeprojekt von Mogotes, Filo Sur, grenzt an die Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Filo del Sol und liegt entlang eines von Norden nach Süden verlaufenden Gürtels mit den Kupfer-Gold-Lagerstätten Filo Del Sol – Aurora und NGEx Minerals Lunahuasi und Los Helados.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mogotes Metals Inc.

Allen Sabet, President und Chief Executive Officer

Tel.: (647) 846-3313

E-Mail: info@mogotesmetals.com

Folgen Sie uns auf

Twitter: x.com/mogotesmetals

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, antizipieren, schätzen, können, werden, würden, potenziell, vorgeschlagen und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Bei diesen Aussagen handelt es sich lediglich um Vorhersagen. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen und Einschätzungen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Bereitstellung der Informationen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen prognostizierten abweichen. Für eine Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen und seine Geschäfte und Angelegenheiten ausgesetzt sind, wird der Leser auf den Lagebericht (Managements Discussion and Analysis) des Unternehmens verwiesen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, falls sich die Umstände oder die Schätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

