Missverständnisse kosten – Gesprächsführung rechnet sich!

In zwei Tagen Gespräche optimieren, Konflikte deeskalieren, Bindung stärken – sofort anwendbar im Führungsalltag. Coaching-Toolbox für Führungskräfte geht exklusiv an den Start.

Dortmund, 09. November 2025. „Führungskräfte müssen keine Coaches sein aber sie brauchen starke Gesprächswerkzeuge. Sonst zahlen Teams den Preis für Missverständnisse, Reibung und verlorene Zeit“, sagt Isabella Herzig, Gründerin von Herzig-EQ. Am 27. & 28. November 2025 bringt sie mit der Coaching-Toolbox für Führungskräfte einen intensiven Praxis-Workshop nach Dortmund – gemacht für Führungskräfte, Projektleitende und HR-Professionals, die im Alltag klarer, wirksamer und stressärmer kommunizieren wollen.

Warum jetzt in Kommunikations-Tools investieren?

„Worte sind günstig, Missverständnisse dagegen sind teuer. Gute Gesprächsführung entscheidet heute mehr denn je darüber, ob Teams den Fokus finden, Veränderungen gelingen und Talente bleiben“, so Herzig. „Es geht nicht um „Hokuspokus“, sondern um bewähre Systeme: klare Sprache, gute Fragen, saubere Modelle – konsequent angewendet.“

Workshop auf einen Blick

Titel: Coaching-Toolbox für Führungskräfte

Format: 2 Tage, 100 % Praxis – Arbeit an realen Fällen statt steriler Rollenspiele

Termin: 27. & 28. November 2025, jeweils 9:30-17:30 Uhr

Ort: Dortmund /im exklusiven Ambiente: L’Arrivée Hotel & Spa Dortmund

Teilnahme: offen für Reflexion und bereit aktiv die bisherigen Führungs-Methoden zu erweitern

Investition: 599 EUR zzgl. MwSt.

Ausrichter: Herzig-EQ (die Business-Pioniere in emotionaler Intelligenz seit über 15 Jahren)

Was Teilnehmende konkret mitnehmen

– Deeskalierende Sprachmuster, um festgefahrene Gespräche wieder in Bewegung zu bringen

– Frage-Techniken, die Perspektiven öffnen und das Handeln aktivieren

– NLP-Basics: Metamodell der Sprache, Reframing, Ankern – wissenschaftlich erklärt, praxisnah übersetzt. (Keine Hypnose)

– Übungspraxis, echten Austausch mit anderen Führungskräften

– Transfer-Leitfäden

Isabella Herzig: „Führung scheitert selten am Fachlichen, sondern fast immer am der zwischenmenschlichen Ebene, in der wiederum die Kommunikation ein Haupthebel ist. Wer sie beherrscht, gewinnt Klarheit im Team, Geschwindigkeit in Entscheidungen und Souveränität in Konflikten.“

Effekt in der Praxis

„Wir sehen in der Beratungspraxis regelmäßig: Wenn Führung Beziehungen bewusst gestaltet, sinken Wechselgedanken und die Leistungsbereitschaft steigt wieder. Nicht, weil Menschen weichgespült werden, sondern weil Erwartungen, Zuständigkeiten und Wege klar sind“, sagt Herzig. „Gute Gesprächsführung ist ein Business-Hebel – kein Nice-to-have.“

Für wen ist die Coaching-Toolbox gemacht?

Für Bereichs- und Teamleitungen, Projektleitende, HR-Professionals und interne Coaches – kurz: für alle, die Ergebnisse verantworten, Besprechungen leiten, Konflikte klären oder Veränderungen begleiten.

Isabella Herzig: „Mir geht es darum, zu zeigen, wie wirkungsvoll gezielte Coaching-Interventionen seitens der Führungskräfte sind. Dafür reichen schon zwei Tage, wenn wir präzise arbeiten, damit meine ich, kurze Inputs, viel Übung, ehrliches Feedback. So gelingt der Transfers in den Alltag spielend leicht.

Anmeldung & Plätze

Die Plätze sind begrenzt. Der Workshop findet einmalig in 2025 statt

Jetzt anmelden und Platz sichern: info@herzig-eq.de

Über Herzig-EQ

Herzig-EQ unterstützt seit über 15 Jahren Führungskräfte dabei, mit Emotionen am Arbeitsplatz souverän umzugehen – für mehr Menschlichkeit im Arbeitsalltag. Zielgruppe sind vor allem Führungskräfte im Mittelstand, die Strukturen bewegen wollen, mit Haltung, modernen Werkzeug und bewusster Wirkung. Das Angebot umfasst Seminare, Inhouse-Programme, Seminare, 1:1-Coachings und Vorträge von EQ*-Leadership über Mimik/Körpersprache bis zur Motivation.

Isabella Herzig: „Wer wieder Leistung sehen will, muss sich mit Beziehung befassen. Gesprächsführung ist das Bindeglied, das Leistung, Gesundheit und Kultur zusammenhält.“

Kernaussage: Missverständnisse kosten – Gesprächsführung rechnet sich. Wer am 27./28. November in Dortmund dabei ist, führt künftig effektiver, klarer und gelassener.

