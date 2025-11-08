Inka Health, Tochter von Onco-Innovations, veröffentlicht Rahmenwerk zur Transportabilität von Real-World Evidence und der Verwendung in der Bewertung von Gesundheitstechnologien

Vancouver, Kanada – 7. November 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ)(OTCQB: ONNVF) (Onco oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Inka Health Corp. (Inka Health) einen technischen Primer Ein Primer ist ein einleitender Text, der eine grundlegende Erläuterung eines Themas bietet und Lesenden hilft, ein grundlegendes Verständnis zu erlangen.

zur Übertragbarkeit von Real-World Evidence (RWE) mit dem Titel Transportability of Non-Local Real-World Evidence and Its Relevance to Health Technology Assessment im Journal of Clinical Evaluative Research (JCER) veröffentlicht hat. Dieser Primer, der gemeinsam mit Experten von AstraZeneca Canada verfasst wurde, befasst sich mit einer entscheidenden Herausforderung bei der globalen Entscheidungsfindung im Gesundheitswesen, indem er aufzeigt, wie fortschrittliche statistische Transportabilitätsmethoden medizinische Erkenntnisse aus einem Land für die Verwendung in einem anderen Land anpassen können. Diese Methoden haben das Potenzial, Zulassungen zu beschleunigen und den Zugang von Patienten zu innovativen Therapien zu verbessern, insbesondere bei seltenen Krankheiten, bei denen die lokalen Daten oft begrenzt sind.

Der Primer umreißt die drei Grundprinzipien, die für einen zuverlässigen grenzüberschreitenden Austausch von Daten erforderlich sind: Konsistenz, Positivität und bedingte Austauschbarkeit. Durch die Anwendung dieser goldenen Regeln erhalten globale Regulierungsbehörden, Einrichtungen zur Bewertung von Gesundheitstechnologien und Interessengruppen aus der Industrie einen praktischen Rahmen für die Bewertung der Relevanz von nicht-lokalen RWE. Der Artikel beschreibt auch bewährte statistische Techniken wie Matching, Gewichtung, Standardisierung und Bias-Analyse, die in die SynoGraph-Plattform von Inka Health integriert werden, um Unterschiede in der Patientenpopulation zu berücksichtigen. So wird sichergestellt, dass reale Onkologiedaten aus verschiedenen Regionen sicherer für Entscheidungen im Gesundheitswesen weltweit genutzt werden können.

Diese Ansätze sind besonders wichtig für die Zulassung von Arzneimitteln für seltene Krankheiten, bei denen die Patientenpopulationen klein sind und lokale Nachweise häufig fehlen. Durch die effektive Nutzung nicht lokaler Daten bietet der Primer eine potenzielle Lösung für diesen Engpass und trägt letztendlich dazu bei, die Zulassungen von lebensrettenden Behandlungen zu beschleunigen. Durch die Integration dieser Transportabilitätsmethoden in SynoGraph fördert Inka Health den Einsatz künstlicher Intelligenz, um globale Datenprobleme in der Onkologie zu bewältigen und weltweit präzisere, zeitnahe und evidenzbasierte Behandlungsentscheidungen zu unterstützen.

Dieser Primer ist ein entscheidender Schritt, um globale Gesundheitsdaten zugänglicher und umsetzbarer zu machen. Durch die Nutzung fortschrittlicher statistischer Methoden und KI-gestützter Tools wie SynoGraph können wir geografische Barrieren in der onkologischen Forschung überwinden. Diese Veröffentlichung ist von zentraler Bedeutung für die Erforschung von Anwendungsmöglichkeiten für die Transportabilität in realen onkologischen Umgebungen und für die Suche nach Wegen, um die Bereitstellung innovativer Behandlungen für Patienten zu beschleunigen, die diese am dringendsten benötigen, insbesondere solche Patientengruppen mit seltenen Krankheiten, in denen Datenknappheit seit langem eine Herausforderung darstellt, erklärte Paul Arora, Mitbegründer von Inka Health.

AstraZeneca Canada wurde am 23. September 2024 Kunde von Inka Health, bevor Inka Health am 3. Februar 2025 Teil von Onco-Innovations wurde. AstraZeneca ist kein Investor von Onco-Innovations. Alle Verweise auf AstraZeneca Canada beziehen sich ausschließlich auf die Veröffentlichungen zu Real-World Evidence und Analysemethoden, die im Rahmen des Dienstleistungsvertrags mit Inka Health entwickelt werden.

Über Inka Health

Inka Health ist ein Unternehmen, das mithilfe von KI-gestützten Analysemethoden die onkologische Forschung und Arzneimittelentwicklung durch fortschrittliche kausale KI revolutioniert. Die firmeneigene Plattform SynoGraph ermittelt anhand von KI-gestützten Kausalschlüssen, welche Krebspatienten am ehesten auf bestimmte Behandlungen ansprechen, und bewirkt damit Fortschritte in der Präzisionsmedizin. Durch die Einbindung verschiedenster multimodaler medizinischer Daten aus den Bereichen Genomik, Transkriptomik und Proteomik deckt SynoGraph verborgene Erkenntnisse auf, die sowohl Behandlungsentscheidungen als auch die Planung klinischer Studien optimieren können. Mit dieser Spitzentechnologie will Inka Health Pharmaunternehmen dabei unterstützen, die Entwicklung von Arzneimitteln zu forcieren, Fehlschläge bei Studien zu reduzieren und lebensrettende Therapien rascher auf den Markt zu bringen.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Prävention und die Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verfolgen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

