Onco-Innovations stellt Update für Aktionäre im Anschluss an Cboe Canada Investor Spotlight bereit

Schwerpunkt auf US-Strategie

Vancouver, Kanada – 31. Oktober 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) freut sich, ein Unternehmensupdate zu geben und die strategischen Ziele für das kommende Jahr darzulegen. Das Update folgt auf den jüngsten Auftritt von Thomas OShaughnessy, CEO von Onco-Innovations, bei Cboe Canada Investor Spotlight (22. Oktober 2025), wo er das Ziel von Onco erörterte, Technologien zur Krebsbehandlung durch Innovation, KI-gesteuerte Forschung und strategische Wachstumsinitiativen zu verbessern.

In den letzten Monaten hat Onco eine Reihe von Meilensteinen erreicht, die seine wissenschaftliche und operative Grundlage gestärkt haben, darunter: die Übernahme von Inka Health AI im Februar 2025, der Wechsel seiner Börsennotierung an die Cboe Canada, die Partnerschaft mit Dalton Pharma Services im Mai 2025, die Aufnahme einer kontinuierlichen Zusammenarbeit mit der University of Alberta und dem Cross Cancer Institute im Juni 2025 sowie die Unterzeichnung einer Vereinbarung mit Nucro-Technics im Juli 2025 und der Abschluss einer Start-up-Vereinbarung mit Avance Clinical Pty Ltd, womit die Forschungs- und Entwicklungsbemühungen von Onco gefördert werden.

Aufbauend auf den Fortschritten, die 2025 erzielt wurden, konzentriert sich Onco nun darauf, seine Programme in Richtung klinischer Evaluierung voranzutreiben und seine Position auf den Kapitalmärkten zu stärken. Das Unternehmen legt weiterhin den Grundstein für eine klinische Phase-1-Studie im Jahr 2026, die den Übergang von der präklinischen Forschung und Prüfung zur klinischen Umsetzung markieren würde.

Im Cboe Spotlight-Interview reflektierte Herr OShaughnessy über die Absicht des Unternehmens, eine US-Strategie zu verfolgen, die sich auf die Stärkung der Präsenz des Unternehmens in den USA konzentriert, unter anderem durch das Anstreben einer Notierung an einer US-Börse im Jahr 2026. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass ein Cross-Listing den Shareholder Value steigern könnte, indem es den Zugang zu einer breiteren Basis potenzieller institutioneller und privater Anleger erweitert. Darüber hinaus sollte eine stärkere Präsenz auf den US-Kapitalmärkten im Allgemeinen die Zusammenarbeit mit der nordamerikanischen Forschungs- und Entwicklungsgemeinschaft stärken und damit das langfristige Wachstum von Onco unterstützen können.

Dank der Grundlagen, die wir in den letzten Monaten geschaffen haben, sind wir in der Lage, entschieden in die klinische Entwicklung überzugehen. Wir treten nun in eine spannende Phase ein, in der sich unser Fokus vom präklinischen Erfolg auf die Vorbereitung der klinischen Validierung verlagert. Zu unseren kurzfristigen Prioritäten gehören die Durchführung der notwendigen Schritte für unsere First-in-Human-Studie und die Weiterentwicklung unserer US-Strategie. Beides werden entscheidende Faktoren für unsere nächste Wachstumsphase sein, so Thomas OShaughnessy, CEO von Onco-Innovations.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Prävention und die Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verfolgen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

Für ONCO-INNOVATIONS LIMITED

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Tel: + 1 888 261 8055

investors@oncoinnovations.com

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem in Bezug auf die zukünftigen Pläne des Unternehmens unter anderem in Bezug auf die weitere Forschung und Entwicklung, Pläne zur Durchführung von Phase-1- und Humanstudien und die Absicht, eine Notierung an einer US-Börse zu erlangen, sowie auf die Geschäfte und Pläne des Unternehmens im Allgemeinen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, potenziell, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Onco-Innovations Limited

Nico Mah

1309 – 7th Street SW

T2R 1A5 Calgary, AB

Kanada

email : nmah@gkmah.com

Pressekontakt:

Onco-Innovations Limited

Nico Mah

1309 – 7th Street SW

T2R 1A5 Calgary, AB

email : nmah@gkmah.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.