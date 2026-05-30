Mayfair Gold baut sein Projektteam weiter aus und stellt Projektleiter ein

Toronto, Ontario, 28. Mai 2026 / IRW-Press / Mayfair Gold Corp. (Mayfair, Mayfair Gold oder das Unternehmen) (TSXV: MFG, NYSE American: MINE) – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/mayfair-gold-corp/ – freut sich, die Ernennung von Ayaz Kassam zum Projektleiter bekannt zu geben.

Herr Kassam ist ein professioneller Ingenieur mit fast 20 Jahren Erfahrung im Projektmanagement und war zuletzt als Senior-Projektmanager bei der Canada Nickel Company tätig. Seine Erfahrung ist anerkannt für die Umsetzung technisch komplexer, wirkungsvoller Projekte von der Machbarkeitsstudie bis zur Inbetriebnahme unter Verwendung einer Reihe von Projektabwicklungsmodellen. Er ist versiert darin, funktionsübergreifende Teams zu leiten, unterschiedliche Interessengruppen aufeinander abzustimmen und in jeder Phase der Projektdurchführung operative Exzellenz voranzutreiben, und bringt praktische Führungsqualitäten mit, um Projektziele zu erreichen. Herr Kassam hat einen Bachelor-Abschluss in Bauingenieurwesen von der Concordia University und einen Master-Abschluss in Bauingenieurwesen von der University of Washington.

Drew Anwyll, P.Eng. und CEO von Mayfair Gold, sagte: Wir freuen uns sehr, Ayaz bei Mayfair Gold willkommen zu heißen, während wir das Team weiter aufbauen, das das Fenn-Gib-Goldprojekt in Richtung Entwicklung vorantreiben wird. Ayaz bringt fast zwei Jahrzehnte Erfahrung im Projektmanagement und im Ingenieurwesen mit und kann auf eine starke Erfolgsbilanz bei der Leitung komplexer Bergbau- und Infrastrukturinitiativen in allen wichtigen Phasen der Umsetzung zurückblicken. Sein technisches Fachwissen, seine disziplinierte Herangehensweise an die Projektabwicklung und seine Erfahrung bei der Arbeit an großen kanadischen Rohstoffprojekten werden unser Projektteam stärken, während wir auf eine Baubeschlussfassung und eine endgültige Investitionsentscheidung bereits im Jahr 2028 zusteuern.

Ayaz Kassam, P.Eng., designierter Projektleiter, erklärte: Ich freue mich, in einer wichtigen Phase der Weiterentwicklung des Fenn-Gib-Projekts zu Mayfair Gold zu stoßen. Während das Unternehmen die Ingenieursarbeiten, Genehmigungsverfahren und die allgemeine Projektvorbereitung vorantreibt, werden eine disziplinierte Umsetzung und qualitativ hochwertige Arbeit entscheidend sein, um eine solide Grundlage für die bevorstehende Erschließungsphase zu schaffen. Ich freue mich darauf, in dieser entscheidenden Phase vor Baubeginn mit dem hervorragenden Eigentümerteam von Mayfair sowie den das Projekt unterstützenden Ingenieur- und Beratungsgruppen zusammenzuarbeiten.

Über Mayfair Gold

Mayfair Gold ist ein kanadisches Goldunternehmen in der Entwicklungsphase, das sich auf die Weiterentwicklung des zu 100 % kontrollierten Fenn-Gib-Projekts in der Region Timmins im Norden Ontarios konzentriert. Fenn-Gib beherbergt eine angezeigte Goldmineralressource von 4,3 Millionen Unzen (181,3 Mio. t mit einem Durchschnittsgehalt von 0,74 g/t), und die in der Vor-Machbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, PFS) von 2026 Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem technischen Bericht mit dem Titel Fenn-Gib Gold Project NI 43-101 Technical Report and Pre-Feasibility Study vom 19. Dezember 2025, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar ist.

dargelegte Strategie sieht vor, das Projekt im Rahmen des Genehmigungsverfahrens der Provinz zu entwickeln, wobei das Ziel die hochgradige Mineralreserve von 1 Million Unzen (25,1 Mio. t mit einem Durchschnittsgehalt von 1,29 g/t) in oberflächennaher Lage abzuzielen, was die Flexibilität und Skalierbarkeit der Lagerstätte unterstreicht. Die PFS skizziert zudem das Potenzial, Fenn-Gib zu einem neuen kanadischen Goldproduzenten zu entwickeln, mit einem anfänglichen Entwicklungskapital von 450 Mio. CAD, einer Amortisationszeit von 2,7 Jahren im Basisszenario und einem kumulativen freien Cashflow von 896 Mio. USD in den ersten sechs Produktionsjahren, basierend auf einem Goldpreis von 3.100 USD/oz. Das Unternehmen treibt die Genehmigungsverfahren, die detaillierte technische Planung und die Einbindung der Interessengruppen voran, mit dem Ziel, 2028 mit dem Bau zu beginnen und 2030 die Produktion aufzunehmen. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf die Exploration des gesamten Landpakets, um den Umfang der Mineralressourcen und die Wachstumschancen zu verbessern.

Der Inhalt dieser Pressemitteilung wurde im Namen des Unternehmens geprüft und von Drew Anwyll, P.Eng., Chief Executive Officer von Mayfair, einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101, genehmigt.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze sowie zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend zukunftsgerichtete Informationen). Die Verwendung der Wörter wird und erwartet sowie ähnlicher Ausdrücke dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen zu kennzeichnen. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem die erwartete Strategie zur Erschließung des Projekts im Rahmen des Genehmigungsverfahrens der Provinz, die Ausrichtung auf die hochgradige Mineralreserve von 1 Million Unzen, der Bau und Betrieb des Fenn-Gib-Projekts sowie alle Angaben im Zusammenhang mit der PFS, einschließlich des erwarteten Baubeginns und Produktionsstarts. Obwohl Mayfair Gold der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, werden die Leser darauf hingewiesen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Das Unternehmen hat die zukunftsgerichteten Informationen auf seine aktuellen Erwartungen und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse gestützt. Diese Informationen beinhalten auch bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Informationen erwarteten abweichen, einschließlich der Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die im Jahresinformationsformular und im Formular 40F des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind und unter den Unternehmensprofilen auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca bzw. auf EDGAR unter www.sec.gov verfügbar sind. Darüber hinaus beziehen sich die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Mayfair übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

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