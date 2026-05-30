Gemeinsame Pressemitteilung von Future Fuels Inc. und ValOre Metals Corp. – Future Fuels schließt Übernahme von Hatchet Uranium Corp. ab

Vancouver, British Columbia, 29. Mai 2026 / IRW-Press / Future Fuels Inc. (TSXV: FTUR; FWB: S0J) (Future Fuels oder das Unternehmen) und ValOre Metals Corp. (ValOre) (TSXV: VO; OTCQB: KVLQF; Frankfurt: KEQ0) freuen sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen bezugnehmend auf die vorherige gemeinsame Pressemitteilung vom 26. Februar 2026 und die Pressemitteilungen von ValOre vom 16. April 2026 und 19. Mai 2026 sowie gemäß eines Fusionsabkommens vom 25. Februar 2026 in der jeweils geltenden Fassung (das Fusionsabkommen) zwischen dem Unternehmen, Hatchet Uranium Corp. (HUC) und 1564470 B.C. Ltd. (Subco), einer 100-%-Tochtergesellschaft des Unternehmens, alle ausgegebenen und ausstehenden Wertpapiere von HUC im Rahmen einer dreiseitigen Fusion gemäß dem Business Corporations Act (British Columbia) (die Übernahme) erworben hat. Das fusionierte Unternehmen wird als 100-%-Tochtergesellschaft von Future Fuels unter dem Namen Future Fuels Athabasca Inc. (Amalco) tätig sein.

Rob Leckie, Chief Executive Officer von Future Fuels, sagte: Der Abschluss dieser Übernahme stellt ein aufregendes neues Kapitel für Future Fuels dar, zumal wir unser Portfolio auf eine renommierte Jurisdiktion für Uranexplorationen erweitern. Während das Hornby Basin weiterhin den Eckpfeiler unserer langfristigen Vision darstellt, verschafft uns das Hinzukommen der Assets im Athabasca Basin von HUC die Nähe zu mehreren bedeutsamen Uranentdeckungen und produzierenden Betrieben. Athabasca ermöglicht uns zudem eine längere Feldsaison, sodass unsere Teams ihre betriebliche Dynamik aufrechterhalten und die Explorationsaktivitäten über weite Teile des Jahres vorantreiben können. Wir sind davon überzeugt, dass diese sich ergänzenden Assets den Aktionärswert steigern werden, während wir weiterhin das beträchtliche Potenzial erschließen, das wir im Projekt Hornby erkennen. Wir freuen uns darauf, beide Projekte voranzutreiben und den Markt mit Fortdauer unserer Arbeitsprogramme auf dem Laufenden zu halten.

Jim Paterson, Chairman von ValOre Metals Corp. und Direktor von HUC, sagte: Im Jahr 2024 entwickelte ValOre den Plan, einen Wert aus seinem Uranexplorationsprojekt in Saskatchewan zu generieren, um sein Hauptaugenmerk auf das zu 100 % unternehmenseigene PGM-Konzessionsgebiet Pedra Branca in Brasilien zu richten. Nach dem Abschluss dieser Transaktion wird ValOre ein bedeutsamer Aktionär von Future Fuels Inc. werden – einem Unternehmen mit einem starken Team, einem großen und vielversprechenden Projektportfolio sowie einer hochgradig finanzierbaren Unternehmensstruktur.

Zusammenfassung der Mineralclaims

Mit dem Abschluss der Übernahme erwarb das Unternehmen über Amalco ein umfangreiches Uranexplorationsportfolio im Distrikt-Maßstab, das fünf Projektgebiete – Hatchet Lake, Highway, CBX/Shoe, Usam und Genie – mit einer Gesamtfläche von etwa 97.674 ha im Norden von Saskatchewan umfasst. Das Portfolio umfasst eine Mischung aus zu 100 % unternehmenseigenen Claims und Optionsbeteiligungen, einschließlich eines Vorzeige-Kernprojekts, eines großen Earn-in-Projekts ohne vorherige Bohrungen sowie mehrerer Nebenprojekte mit historischen Arbeiten und modernen Folgeuntersuchungen. In allen Konzessionsgebieten umfassten die bisherigen Explorationsarbeiten historische Vermessungen und Bohrungen, ergänzt durch die jüngste Zielgenerierung, Flugvermessungen, Prospektion und Probenahmen, wodurch insgesamt mehrere Gebiete mit Uranmineralisierungen und ausgeprägten Oberflächenanomalien identifiziert wurden.

Das Konzessionsgebiet Hatchet Lake unterliegt einer NSR-Royalty in Höhe von 2 % zugunsten von Rio Tinto Exploration Canada Inc., vorbehaltlich des Rechts von International Gold Corporation, 0,5 % dieser NSR-Royalty für 750.000 $ zu erwerben (wodurch sich die NSR-Royalty von 2 % auf 1,5 % reduziert). Sollte Amalco seine Option auf das Konzessionsgebiet Highway ausüben, wird das Konzessionsgebiet Highway einer NSR-Royalty in Höhe von 2 % unterliegen, die an Skyharbour Resources Ltd. (Skyharbour) zu entrichten ist. Die Uranprojekte Genie, Usam und CBX/Shoe unterliegen ebenfalls einer NSR-Royalty in Höhe von 2 %, die an Skyharbour zu entrichten ist.

Bestimmte Claims innerhalb des Mineralportfolios, das sich im Besitz von Amalco befinden wird, sind zurzeit nicht in ordnungsgemäßem Zustand. HUC hat jedoch alle erforderlichen Zahlungen geleistet und alle erforderlichen Ausgaben bei der Regierung von Saskatchewan gemeldet, und die Parteien gehen davon aus, dass die Claims nach dem Abschluss der administrativen Abwicklung zukünftig in ordnungsgemäßem Zustand sein werden. Das Unternehmen und Amalco werden nach dem Abschluss der Übernahme für die Aufrechterhaltung der Claims verantwortlich sein.

Bedingungen des Fusionsabkommens

Gemäß den Bedingungen des Fusionsabkommens wurde HUC mit der Subco (Tochtergesellschaft) fusioniert und Future Fuels hat alle ausstehenden Wertpapiere von HUC auf folgender Grundlage erworben: (i) Jede Stammaktie von HUC (jeweils eine HUC-Aktie) wurde gegen 0,760836 Stammaktien von Future Fuels (jede ganze Aktie, eine Vergütungsaktie) getauscht; und (ii) jeder Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie von HUC (jeweils ein HUC-Warrant) wurde gegen 0,760836 Warrants auf den Erwerb von Stammaktien von Future Fuels (jeder ganze Warrant, ein Vergütungs-Warrant) getauscht.

In Zusammenhang mit der Übernahme hat HUC eine Finanzberatungsvereinbarung vom 24. Oktober 2025 in der jeweils geltenden Fassung mit einem unabhängigen Dritten (dem Berater) unterzeichnet, der zufolge der Berater oder dessen Abtretungsempfänger eine unbesicherte Wandelschuldverschreibung (die HUC-Wandelschuldverschreibung) mit einem Nennbetrag in Höhe von 250.000 $ mit einem Jahreszinssatz von 0 % erworben hat. Die HUC-Wandelschuldverschreibung wurde unmittelbar vor dem Abschluss der Übernahme automatisch in 5.000.000 HUC-Aktien umgewandelt.

Unmittelbar vor dem Abschluss der Übernahme waren 19.715.165 HUC-Aktien und 1.452.013 HUC-Warrants ausgegeben und ausstehend. Nach dem Abschluss der Übernahme wurden 14.999.989 Vergütungsaktien und 1.104.743 Vergütungs-Warrants an die ehemaligen Wertpapierinhaber von HUC (jeweils ein HUC-Wertpapierinhaber) ausgegeben. Die Vergütungs-Warrants können zu einem Preis von (a) 0,8050 $ pro Aktie ausgeübt werden, wenn sie am oder vor dem 10. Februar 2027 ausgeübt werden, bzw. von (b) 0,9660 $ pro Aktie, wenn sie zwischen 11. Februar 2027 und einschließlich des Verfallsdatums am 10. Februar 2028 ausgeübt werden.

Die an die HUC-Wertpapierinhaber ausgegebenen Vergütungsaktien und Vergütungs-Warrants unterliegen gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange (die Exchange) und dem geltenden Wertpapierrecht einer Treuhand- und/oder Wiederverkaufsbeschränkung. Darüber hinaus gelten für diese Wertpapiere die folgenden Übertragungsbeschränkungen:

– 2.353.905 der Vergütungsaktien unterliegen den folgenden freiwilligen vertraglichen Haltefristen: 1/12 dieser Aktien wird alle 30 Tage freigegeben, wobei die erste Freigabe 60 Tage nach dem Abschlussdatum der Übernahme (das Abschlussdatum) erfolgt.

– 8.841.904 der Vergütungsaktien unterliegen den folgenden freiwilligen vertraglichen Haltefristen: 25 % dieser Aktien werden alle sechs Monate freigegeben, wobei die erste Freigabe zwölf Monate nach dem Abschlussdatum erfolgt.

– 3.804.180 der Vergütungsaktien unterliegen den folgenden von der Exchange vorgeschriebenen Haltefristen: 25 % dieser Aktien werden zwölf Monate nach dem Abschlussdatum freigegeben, 25 % dieser Aktien werden 18 Monate nach dem Abschlussdatum freigegeben, 20 % dieser Aktien werden 24 Monate nach dem Abschlussdatum freigegeben, 15 % dieser Aktien werden 30 Monate nach dem Abschlussdatum freigegeben und 15 % dieser Aktien werden 36 Monate nach dem Abschlussdatum freigegeben.

– Die Stammaktien von Future Fuels, die bei ordnungsgemäßer Ausübung der ersten 16 % der Vergütungs-Warrants durch jeden Inhaber dieser Warrants ausgegeben werden, unterliegen den folgenden freiwilligen vertraglichen Haltefristen: 1/12 dieser Aktien wird alle 30 Tage freigegeben, wobei die erste Freigabe 60 Tage nach dem Abschlussdatum erfolgt.

– Die Stammaktien von Future Fuels, die bei ordnungsgemäßer Ausübung der restlichen 84 % der Vergütungs-Warrants durch jeden Inhaber dieser Warrants ausgegeben werden, unterliegen den folgenden freiwilligen vertraglichen Haltefristen: 25 % dieser Aktien werden alle sechs Monate freigegeben, wobei die erste Freigabe zwölf Monate nach dem Abschlussdatum erfolgt.

Die Übernahme unterlag gemäß den Richtlinien der Börse keinen Genehmigungsanforderungen durch die Aktionäre.

Gemäß dem Fusionsabkommen ist ValOre nicht für die Verpflichtungen von HUC verantwortlich. Diese werden nach dem Abschluss der Transaktion von Amalco übernommen werden.

Verpflichtungen gegenüber Skyharbour

Nach der Erfüllung der Optionsanforderungen für das erste Jahr ist das Unternehmen verpflichtet, die restlichen Optionszahlungen und Explorationsausgaben spätestens am zweiten und dritten Jahrestag des Wirksamkeitsdatums der Optionsvereinbarung mit Skyharbour vom 29. Oktober 2024 in der jeweils geltenden Fassung zu leisten, um sich seine 80-%-Beteiligung am Konzessionsgebiet Highway zu sichern. Spätestens am zweiten Jahrestag des Wirksamkeitsdatums muss das Unternehmen eine Barzahlung in Höhe von 20.000 $ leisten, Stammaktien mit einem angenommenen Wert von 25.000 $ an Skyharbour ausgeben (die anfänglichen Optionsaktien) und zusätzliche Explorationsausgaben in Höhe von 300.000 $ im Konzessionsgebiet Highway tätigen.

Spätestens am dritten Jahrestag des Wirksamkeitsdatums ist das Unternehmen verpflichtet, eine weitere Barzahlung in Höhe von 200.000 $ zu leisten, Stammaktien mit einem angenommenen Wert von 1.000.000 $ auszugeben (zusammen mit den anfänglichen Optionsaktien die Optionsaktien) und zusätzliche Explorationsausgaben in Höhe von 1,5 Millionen $ im Konzessionsgebiet Highway zu tätigen. Explorationsausgaben, die in einem beliebigen Zeitraum über die erforderlichen Mindestbeträge hinausgehen, können vorgetragen und auf zukünftige Ausgabenanforderungen im Rahmen der Optionsvereinbarung angerechnet werden.

Die Optionsaktien weisen einen angenommenen Preis pro Aktie auf, der dem höheren der folgenden Werte entspricht: (a) dem volumengewichteten Durchschnittskurs dieser Aktien über 20 Tage zum Zeitpunkt der Ausgabe und (b) 0,10 $. Die maximale Anzahl der Optionsaktien, die das Unternehmen gemäß den Optionszahlungen an Skyharbour ausgeben kann, beträgt 10.250.000 Optionsaktien.

Nicht unabhängige Parteien

IsoEnergy Inc. (IsoEnergy) ist gemäß den Definitionen der TSX Venture Exchange (TSXV) eine nicht unabhängige Partei des Unternehmens, da es einen Anteil von mehr als 10 % am Unternehmen hält. Zwei der HUC-Wertpapierinhaber (die IsoEnergy-Insider) gelten aufgrund ihrer Funktion als Officers von IsoEnergy ebenfalls als nicht unabhängige Parteien des Unternehmens im Sinne der Definitionen der TSXV. Darüber hinaus ist Mega Uranium Ltd. (zusammen mit den IsoEnergy-Insidern die nicht unabhängigen HUC-Wertpapierinhaber) gemäß den Definitionen der TSXV eine nicht unabhängige Partei des Unternehmens, da sie einen gemeinsamen Direktor oder Officer mit IsoEnergy hat. Keiner der HUC-Wertpapierinhaber, die keine unabhängigen Parteien sind, ist eine verbundene Partei gemäß Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Security Holders in Special Transactions.

Im Rahmen der Übernahme wurden an die HUC-Wertpapierinhaber, die keine unabhängigen Parteien sind, 755.916 Vergütungsaktien ausgegeben, was 0,7 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien des Unternehmens auf unverwässerter Basis entspricht.

Über Future Fuels Inc.

Der wichtigste Vermögenswert von Future Fuels ist das Projekt Hornby, das das gesamte 3.407 km² große Hornby Basin im Nordwesten von Nunavut umfasst, ein geologisch vielversprechendes Gebiet mit über 40 unerschlossenen Uranvorkommen, darunter auch das historische System Mountain Lake. Darüber hinaus besitzt Future Fuels das Konzessionsgebiet Covette in der Region James Bay in Quebec, das 65 Mineral-Claims auf 3.370 Hektar umfasst.

Im Namen des Board of Directors

Rob Leckie

Rob Leckie, CEO und Director

info@futurefuelsinc.com

604-681-1568

X: @FutureFuelsInc

www.futurefuelsinc.com

Über ValOre Metals Corp.

ValOre Metals Corp. (TSX-V: VO) ist ein kanadisches Unternehmen mit einem Team, das sich zum Ziel gesetzt hat, Kapital und Wissen in Projekte zu investieren, die von erheblichen Vorinvestitionen früherer Eigentümer, dem Vorhandensein hochwertiger Mineralisierungen in großem Umfang und der Möglichkeit einer Wertsteigerung durch Exploration und Innovation profitieren.

Im Namen des Board of Directors,

Jim Paterson

James R. Paterson, Chairman

ValOre Metals Corp.

Weitere Informationen über ValOre Metals Corp. oder diese Pressemitteilung finden Sie auf unserer Website unter www.valoremetals.com oder wenden Sie sich per E-Mail an die Abteilung Investor Relations unter contact@valoremetals.com.

ValOre Metals Corp. ist stolzes Mitglied der Discovery Group. Weitere Informationen finden Sie unter: www.discoverygroup.ca/

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Alle Aussagen, die die Pläne von ValOre und Future Fuels in Bezug auf den Geschäftsbetrieb und potenzielle strategische Chancen beschreiben, sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und beruhen auf Annahmen, die von der Geschäftsleitung von ValOre und Future Fuels getroffen wurden; sie sind daher mit inhärenten Risiken und Ungewissheiten verbunden, einschließlich weiterer Risiken, die in den regelmäßigen Meldungen von Future Fuels an die kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden offengelegt werden. Aufgrund dieser Risiken und Ungewissheiten sowie der den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Annahmen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den derzeit prognostizierten abweichen, und weder ValOre noch Future Fuels geben eine Zusicherung, dass die in der Zukunft erzielten tatsächlichen Ergebnisse ganz oder teilweise mit den hier dargestellten übereinstimmen werden. Leser werden auf die zusätzlichen Informationen zu den jeweiligen Geschäftsbereichen von ValOre und Future Fuels verwiesen, die in den bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in Kanada eingereichten Berichten enthalten sind. Obwohl ValOre und Future Fuels versucht haben, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass tatsächliche Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Für weitere Informationen über ValOre und Future Fuels sowie die Risiken und Herausforderungen ihrer Geschäftstätigkeit sollten Anleger die jeweiligen Unterlagen von ValOre und Future Fuels einsehen, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

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Future Fuels Inc.

Jody Bellefleur

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