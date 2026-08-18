Leitungsnetze und Kalkfilter für das blaue Gold

Daseinsvorsorge lebt von Infrastruktur, auf die sich die Menschen jederzeit verlassen können. Als Energieversorger verfügt die EVN über umfassende Erfahrung im Betrieb von Anlagen und Netzen. Genau dieses Know-how ist auch für die Trinkwasserversorgung essenziell. Der gezielte Ausbau der Trinkwasserversorgung in Niederösterreich bildet daher seit vielen Jahren einen wesentlichen Bestandteil des Investitionsprogramms der EVN. In diesem Geschäftsfeld relativ neu sind dagegen die Errichtung und der Betrieb von Naturfilteranlagen zur natürlichen Reduktion der Wasserhärte.

Ganze 0,2 Millimeter stark sind die Membrane, die das kalkhaltige Wasser in Niederösterreich ohne Chemikalien enthärten. Sie wirken dabei wie ein ultrafeines Sieb, das härtebildende Spurenelemente wie Magnesium und Calcium zurückhält. Nach der Membranfiltration wird das Wasser oft noch mit UV-Licht behandelt, bevor es in das Netz der EVN Wasser eingespeist wird.

Der österreichische Energiekonzern EVN wird im Oktober in Reisenberg seine achte Naturfilteranlage in Betrieb nehmen. Diese Anlage wird in Zukunft weiches Trinkwasser für rund 20.000 Personen liefern. Die Gesamthärte des Wassers wird im Versorgungsbereich von ca. 18 °dH nach deutschem Härtegrad auf 10 bis 12 °dH sinken. Die schonende Methode geht mit keinerlei geschmacklichen Veränderungen des Trinkwassers einher. Für die Privathaushalte bedeuten die Membranfilter auch erhebliche Einsparungen. Dank des natürlich enthärteten Trinkwassers mit einem idealen Härtegrad können sie auf Wasserenthärtungsgeräte im Haushalt verzichten, die etwa Wasch- oder Kaffeemaschinen vor Kalkablagerungen schützen.

Insgesamt 9,4 Millionen Euro hat die EVN in das Projekt investiert. Die EVN Wasser, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der EVN AG, ist mit rund 650.000 Kunden der größte Wasserversorger in Niederösterreich. Dafür steht aktuell über ein mehr als 3.100 Kilometer langes Leitungsnetz zur Verfügung. Die EVN verfügt über ein Speichervolumen von insgesamt 215.000 Kubikmeter – das entspricht 215 Millionen Liter. Der Jahresabsatz an Endkunden liegt bei über 30 Millionen Kubikmeter Wasser.

Bis zu 150 Millionen Euro will die EVN bis 2030 in das Geschäftsfeld Trinkwasserversorgung investieren. Ein Schwerpunkt ist der Ausbau der überregionalen Leitungsnetze, die dazu dienen, Wasser von den Quellgebieten zu den Verbrauchern zu bringen. Darüber hinaus will die EVN die Kapazitäten in den Pumpwerken steigern und neue Naturfilteranlagen zur natürlichen Reduktion der Wasserhärte errichten. Der vierte Bereich ist das Erschließen von neuen Trinkwasserquellen.

Aus Investorensicht sind besonders jene Unternehmen gefragt, die zu einem verantwortungsvollen Umgang mit der kostbaren Ressource Wasser beitragen. Im Fokus stehen dabei dreierlei Lösungsansätze, die dazu beitragen, den Frischwasserverbrauch einzusparen und die Wasserqualität zu verbessern. Eine verbesserte Infrastruktur für die Wasseraufbereitung sorgt für eine effizientere Wasserversorgung. Auf die Industriestaaten bezogen bedeutet das auch, die veraltete Infrastruktur mit Leckverlustraten von über 30 Prozent in einzelnen Metropolen stufenweise zu modernisieren. Auch die EVN führt in den von ihr betriebenen Ortsnetzen regelmäßige Überprüfungen der Trinkwasserleitungen durch. Dabei kommt ein modernes akustisches Verfahren zum Einsatz, um mögliche Lecks zu orten. Alle georteten undichten Stellen werden im Anschluss repariert und durch eine erneute Messung kontrolliert.

Die zweite große Aufgabe besteht im Monitoring der Wasserqualität und der Aufbereitung von verschmutztem Wasser für die Wiederverwendung. Global betrachtet werden 70 Prozent der Wasserressourcen in der Landwirtschaft verwendet, 17 Prozent in der Industrie und die restlichen 13 Prozent in Privathaushalten und öffentlichen Gebäuden. Der dritte Bereich für die effizientere Nutzung ist das sogenannte Smart Water Management. Diese digitalen Technologien werden eingesetzt, zum einen um mittels intelligenter Zähler Tarifabstufungen hinsichtlich Preiseinsparungen zu ermitteln und zum anderen um den Wasserverbrauch zu senken.

Mit der Trinkwasserversorgung in Niederösterreich ist die EVN in einem gesellschaftlich wie ökologisch höchst relevanten Zukunftsthema positioniert. Gleichzeitig liefert dieses Geschäftsfeld stabile Ergebnisbeiträge, die wiederum für Investoren interessant sind. Gemessen am Energiegeschäft, dem Hauptgeschäftsfeld des Versorgers, fällt der Beitrag der Trinkwasserversorgung mit rund zwei Prozent Anteil am Konzern-EBITDA zwar vergleichsweise moderat aus. Trotzdem rückt die Tatsache, dass die EVN auch in diesem Zukunftsmarkt tätig ist und innovative Lösungen wie Filtertechnologien zur Verbesserung der Wasserqualität einsetzt, den österreichischen Blue Chip in den Fokus von Investoren, die in der Wasser- und Kreislaufwirtschaft unterwegs sind.

———-

Lassen Sie sich in den Verteiler für EVN oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e_reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: Verteiler EVN und/oder Nebenwerte.

EVN

ISIN: AT0000741053

WKN: 878279

www.evn.at

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit EVN existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der EVN AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von EVN können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations – unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von EVN einsehen: www.evn.at/home/investor-relations

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung EVN vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie können, werden, sollten, könnten, erwarten, planen, beabsichtigen, antizipieren, glauben, schätzen, vorhersagen oder potenziell oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e_reuter@dr-reuter.eu

Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

Deutschland

email : ereuter@dr-reuter.eu

Pressekontakt:

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

email : ereuter@dr-reuter.eu

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.