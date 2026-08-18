dynaCERT treibt die globale kommerzielle Expansion in den Bereichen Schwerlastverkehr, Hafenbetrieb und Stromerzeugung voran.

TORONTO, ON / 18. August 2026 / IRW-Press / dynaCERT Inc. (TSX: DYA) (OTCQB: DYFSF) (FWB: DMJ) (dynaCERT oder das Unternehmen), ein globales Cleantech-Unternehmen, das auf Technologien zur Reduzierung von CO-Emissionen und des Kraftstoffverbrauchs spezialisiert ist, gab heute die nächste Phase seiner internationalen Strategie zur kommerziellen Expansion bekannt. Diese umfasst ein koordiniertes Programm gezielter Maßnahmen zur Kunden- und Markterschließung in Europa, Asien und Amerika im zweiten Halbjahr 2026.

Die Initiative zielt darauf ab, die Marktreichweite, die Markenbekanntheit und die qualifizierte Vertriebspipeline von dynaCERT in drei strategischen Zielsegmenten zu stärken: Schwerlastverkehr, Hafenbetrieb und stationäre Stromerzeugung. Die Marktansprache des Unternehmens konzentriert sich auf Kundenkontakte, gezielte Geschäftstreffen und die strategische Teilnahme an Branchenveranstaltungen. Die Form des Engagements wird dabei entsprechend der Relevanz der jeweiligen Veranstaltung, des regionalen Marktes und der teilnehmenden Entscheidungsträger ausgewählt.

Schwerlastverkehr – Stärkung der Präsenz in Europa und auf internationalen Märkten

Die IAA TRANSPORTATION 2026 in Hannover, Deutschland, vom 15. bis 20. September 2026, zählt zu den weltweit führenden internationalen Veranstaltungen für Nutzfahrzeuge und Transportwesen. Die Teilnahme von dynaCERT wird sich auf direkte Gespräche mit potenziellen Kunden, die Pflege bestehender Kontakte und die erneute Kontaktaufnahme mit bereits identifizierten Interessenten sowie den Austausch mit Branchenpartnern konzentrieren.

Darüber hinaus wird dynaCERT vom 26. bis 27. September 2026 bei den 24 Heures Camions in Le Mans, Frankreich, vertreten sein und dort gemeinsam mit NRS Racing, dem Dakar Team und dem französischen dynaCERT-Vertriebspartner IPMD auftreten. Die Veranstaltung bietet eine gezielte Plattform, um mit der Schwerlastverkehrsbranche in Kontakt zu treten und die Relevanz der HydraGEN-Technologie für anspruchsvolle Anwendungen im Nutzfahrzeugbereich weiter zu demonstrieren.

Hafenbetrieb – Gezieltes Engagement in Amerika und Asien

Im Segment Hafenbetrieb und Terminals wird dynaCERT vom 20. bis 22. Oktober 2026 auf der TOC Americas in Cartagena, Kolumbien, weiterhin gezielt präsent sein. TOC Americas bringt die Hafen- und Container-Lieferkettenbranche in ganz Amerika zusammen, darunter Führungskräfte im Bereich Häfen und Terminals, Zulieferer und Technologieanbieter.

dynaCERT wird außerdem vom 18. bis 19. November 2026 mit einer eigenen Präsenz auf der Breakbulk Asia in Singapur vertreten sein. Die Veranstaltung bringt Fachleute aus den Bereichen Projektladung und Breakbulk mit Verladern, Transportunternehmen, Logistikdienstleistern sowie Unternehmen zusammen, die an großen Infrastruktur-, Energie- und Industrieprojekten beteiligt sind.

Darüber hinaus wird das Unternehmen vom 22. bis 23. September 2026 durch Vertreter auf der Breakbulk Americas in Houston, Texas, vertreten sein. Der Schwerpunkt der Teilnahme liegt auf direkten Gesprächen, dem Ausbau von Geschäftsbeziehungen, der Qualifizierung von Leads sowie dem Austausch mit bestehenden und potenziellen Kunden, Partnern und anderen Akteuren der Branche.

Stationäre Stromerzeugung

Das internationale Veranstaltungsprogramm des Unternehmens endet mit POWERGEN International 2027 in Salt Lake City, Utah, vom 18. bis 21. Januar 2027. Im Mittelpunkt der Beteiligung von dynaCERT steht der Austausch mit Energieversorgern, unabhängigen Stromerzeugern, EPC-Unternehmen (Engineering, Procurement & Construction), Originalausrüstern (OEM) und anderen Akteuren im Ökosystem der Stromerzeugung. POWERGEN bringt eine breite internationale Gemeinschaft von Fachleuten für die Stromerzeugung zusammen und bietet dynaCERT eine wichtige Plattform, um Beziehungen weiter auszubauen, erneut mit bestehenden Kontakten und qualifizierten Leads in Kontakt zu treten und neue Geschäftsmöglichkeiten auf dem Markt für stationäre Stromerzeugung zu identifizieren.

Die Beteiligung an POWERGEN International 2027 soll sowohl als Abschlusstätigkeit des Markteinbindungsprogramms von dynaCERT im zweiten Halbjahr 2026 als auch als direkte Brücke in die kommerziellen Aktivitäten des Unternehmens im Jahr 2027 dienen. Indem dynaCERT die im Laufe der Kampagne 2026 aufgebauten Beziehungen, Leads und Marktkenntnisse weiterführt, beabsichtigt das Unternehmen, mit einem erweiterten Netzwerk potenzieller Kunden, Partner und Branchenakteure in seinen Zielmärkten in das Jahr 2027 zu starten.

Gezielte Marktansprache – Fokussierte Geschäftsentwicklung

Die Teilnahme von dynaCERT an diesen Veranstaltungen ist auf eine gezielte Geschäftsentwicklung ausgerichtet und nicht auf eine breit angelegte Präsenz auf Messen. Je nach strategischer Relevanz der jeweiligen Veranstaltung wird das Unternehmen eine eigene Ausstellungspräsenz mit vorab vereinbarten Kundengesprächen, Lead-Qualifizierung, der Einbindung von Vertriebspartnern und dem Ausbau von Geschäftsbeziehungen kombinieren. Dieser Ansatz soll dazu beitragen, Geschäftsmöglichkeiten entlang des gesamten Vertriebsentwicklungsprozesses zu unterstützen – vom ersten Kontakt bis zu fortlaufenden Gesprächen mit Kunden und Partnern.

Zusätzlich zu den oben genannten Veranstaltungen werden einzelne Vertreter von dynaCERT im Rahmen einer kontinuierlichen Kampagne zur Lead-Generierung und zum Ausbau von Geschäftsbeziehungen an ausgewählten weiteren Branchenveranstaltungen teilnehmen.

Förderung der Geschäftsstrategie von dynaCERT

Das koordinierte Programm fördert die Geschäftsstrategie von dynaCERT in ausgewählten Regionen und Anwendungen, in denen die HydraGEN-Technologie einen wirtschaftlichen und ökologischen Wert bieten kann. Durch die Kombination aus strategischem Engagement in der Branche, Partnerschaften mit Vertriebspartnern, gezielter Kundenansprache und Beziehungsmanagement konzentriert sich dynaCERT darauf, seine Marktpräsenz, seine Geschäftspipeline und seine Geschäftsmöglichkeiten in seinen drei vorrangigen Anwendungssegmenten auszubauen: Schwerlastverkehr, Hafenbetrieb und Stromerzeugung.

Dieses Programm stellt eine der bislang umfassendsten internationalen Initiativen von dynaCERT zur kommerziellen Marktbearbeitung dar. Es verbindet Kundenentwicklung, Unterstützung von Vertriebspartnern und strategische Marktexpansion über mehrere geografische Regionen und Industriesektoren hinweg.

Kevin Unrath, Chief Executive Officer von dynaCERT, sagte: Wir konzentrieren unsere Ressourcen auf die Märkte, Anwendungsbereiche und Branchenbeziehungen, in denen dynaCERT unserer Einschätzung nach die größte kommerzielle Wirkung erzielen kann. Schwerlastverkehr, Hafenbetrieb und Stromerzeugung bleiben wichtige Zielmärkte für die HydraGEN-Technologie. Diese Initiativen ermöglichen es uns, in mehreren bedeutenden internationalen Märkten direkt mit Kunden, Vertriebspartnern und Entscheidungsträgern der Branche in Kontakt zu treten. Unser Fokus liegt darauf, bestehende Beziehungen weiterzuentwickeln, neue Geschäftsmöglichkeiten zu schaffen und dieses Momentum mit ins Jahr 2027 zu nehmen.

In ihrer Gesamtheit sollen diese Initiativen die kommerziellen Aktivitäten von dynaCERT in seinen prioritären Märkten im zweiten Halbjahr 2026 ausweiten und die Geschäftsentwicklungsaktivitäten des Unternehmens beim Übergang ins Jahr 2027 unterstützen.

Im Einklang mit dem von den Aktionären genehmigten Aktienoptionsplan hat dynaCERT mit Wirkung zum 17. August 2026 Mitarbeitern, Beratern, Directors und Officers insgesamt 6.675.000 Aktienoptionen zum Erwerb von 6.675.000 Stammaktien des Unternehmens gewährt. Die Optionen haben einen Ausübungspreis von 0,20 $ pro Aktie und verfallen am 17. August 2031.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT Inc. ist ein kanadisches Cleantech-Unternehmen mit Sitz in Toronto, das auf Technologien zur Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen von Verbrennungsmotoren spezialisiert ist. Das Unternehmen produziert und vertreibt Technologien zur Reduzierung von CO2-Emissionen sowie seine eigene HydraLytica-Telematik. HydraLytica ist eine Plattform für die Erfassung von Daten zur Überwachung des Kraftstoffverbrauchs und zur Berechnung der Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) – die Grundlage für die Monetarisierung von CO2-Einsparungen. Die Methodik von dynaCERT wurde außerdem von Verra zertifiziert, was in Zukunft den Zugang zum globalen Markt für handelbare Emissionszertifikate ermöglicht.

Als Teil der wachsenden globalen Wasserstoffwirtschaft produziert die patentierte Technologie von dynaCERT Wasserstoff und reinen Sauerstoff auf Abruf durch ein proprietäres Elektrolysesystem. Diese Gase werden über den Frischlufteinlass des Motors zugeführt, um die Verbrennung zu verbessern, was nachweislich die Kohlenstoffemissionen reduziert und die Kraftstoffeffizienz verbessert. Das Unternehmen hat beträchtliche Summen in Forschung und Entwicklung investiert und verfügt über eigene Produktionsanlagen. Die Technologie von dynaCERT ist für eine Vielzahl von Dieselmotoren konzipiert, die in Straßenfahrzeugen, Kühlaufliegern, im Bergbau, in der Öl- und Gasindustrie, in Offroad-Baumaschinen und Hafenumschlaganlagen sowie in stationären Generatoren eingesetzt werden.

Website: www.dynaCERT.com.

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