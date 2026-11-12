Lake Victoria Gold startet 6.500 Meter Gehaltskontrollbohrungen auf Imwelo – parallel laufende Bauarbeiten bringen das genehmigte Goldprojekt ebenfalls näher an den Tagebaustart.

Auf dem voll genehmigten Imwelo-Goldprojekt in Tansania fällt der operative Startschuss für die unmittelbare Produktionsvorbereitung: Lake Victoria Gold (TSXV: LVG; OTCQB: LVGLF; Frankfurt: E1K) hat ein 6.500 Meter umfassendes Gehaltskontrollbohrprogramm in der Kernzone Area C begonnen. Gestützt auf hochgradige Vorergebnisse von bis zu 59,77 g/t Gold dient das engmaschige Zehner-Raster dazu, wirtschaftlich gewinnbares Erz exakt vom tauben Nebengestein abzugrenzen und das finale Tagebaudesign für den geplanten Abbaustart im Jahr 2027 zu fixieren.

Parallel zu den Bohrungen laufen in direkter Nachbarschaft zu AngloGold Ashantis Geita-Goldmine bereits die Rodungs- und Erdarbeiten unter Einbindung des erfahrenen Bergbaudienstleisters Taifa Mining an. Wie metallurgische Gewinnungsraten von bis zu 97 Prozent das Projektprofil stützen und welche Tiefenpotenziale jenseits der aktuellen Grubengrenzen noch schlummern, beleuchtet der vollständige Hintergrundbericht.

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Lake Victoria Gold: Imwelo-Goldprojekt geht in Produktionsvorbereitung

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