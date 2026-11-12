Goldmarkt: Hohe Preisprognosen begleiten neue Minenprojekte

Gold-ETFs nahmen im dritten Quartal rund 211 Tonnen auf. Fortuna peilt eine höhere Produktionsrate an; Osisko bestätigt Cariboos Produktionsziele für 2029.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 12.11.2026, 5:32 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Fortuna Mining Corp. und Osisko Gold Group Inc. SRC swiss resource capital AG unterhält mit beiden Unternehmen bezahlte IR-Beraterverträge. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 12.11.2026, 5:32 Uhr Berlin/Zürich

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

im dritten Quartal 2026 lag der Goldpreis laut World Gold Council im LBMA-Nachmittagsbenchmark durchschnittlich bei 4.262 US-Dollar je Feinunze. Der Zentralbanksektor kaufte netto rund 321 Tonnen. Für das Gesamtjahr erwartet der WGC inzwischen mindestens das Kaufvolumen von 2025.

Die Elektroniknachfrage stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um fünf Prozent auf 72,5 Tonnen, den höchsten Quartalswert seit Ende 2017. Andere Industrieanwendungen verzeichneten dagegen einen Rückgang. Die Schmucknachfrage sank um 17 Prozent; Gold-ETFs nahmen netto rund 211 Tonnen auf.

Die Weltbank prognostiziert im Oktoberbericht durchschnittlich 4.600 US-Dollar je Feinunze Gold für 2026 und 4.250 US-Dollar für 2027. Damit erwartet sie weiterhin hohe Preise.

Fortuna Mining treibt Diamba Sud voran

Fortuna Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fortuna-mining-inc/ – meldete am 7. Oktober für das dritte Quartal 69.665 Unzen Goldäquivalent, rund vier Prozent weniger als im Vorjahresquartal. Das Unternehmen erwarb Bambadji im Senegal am 10. August für 200 Millionen US-Dollar; das Projekt grenzt an Diamba Sud. In Séguéla beeinträchtigten zeitweise eine Blockade und eine geringere Geräteverfügbarkeit den Betrieb.

Laut Unternehmensmeldung vom 2. November strebt der Konzern rund 500.000 Unzen Goldäquivalent als Jahresrate ab Mitte 2028 an. Für Diamba Sud standen laut Meldung vom 2. November Abbaubewilligung, endgültige Investitionsentscheidung und lokale Baufreigaben aus. Séguélas Anlagenerweiterung ist beschlossen.

Osisko Gold Group – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/osisko-gold-group-inc/ – besitzt Cariboo Gold in British Columbia vollständig. Am 5. Oktober meldete Osisko in BMU-26-121 ab 14,25 Metern Bohrtiefe 7,28 g/t Gold über 16,15 Meter; geschätzte wahre Mächtigkeit: 13,99 Meter.

Die wesentlichen Bergbau- und Umweltgenehmigungen für Cariboo liegen seit Ende 2024 vor; weitere Einzelgenehmigungen und Änderungen bleiben relevant. Am 27. Oktober bestätigte Osisko die Ziele erster Goldguss im ersten Quartal 2029 und kommerzielle Produktion im zweiten Halbjahr 2029. Eine Trafigura-Gesellschaft zeichnete am 9. Oktober Aktien für rund 30 Millionen US-Dollar.

Fazit: Fortuna und Osisko vor Meilensteinen

Die Nachfrage großer Käufer und hohe Preisprognosen begleiten den Projektausbau. Bei Fortuna zählen Diamba Sud und Séguéla, bei Osisko Cariboo.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen: https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fortuna-mining-corp/ und https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/osisko-gold-group-inc/

Weiterführende Informationen bietet unser Edelmetallreport: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/

Und unser Batteriemetallreport:

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2026-03/

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: World Gold Council, Gold Demand Trends Q3 2026, 03.11.2026 · World Gold Council, Ausblick, 03.11.2026 · World Gold Council, Technologie, 03.11.2026 · Weltbank, Commodity Markets Outlook Preisprognosen, 28.10.2026 · Fortuna, Erwerb Bambadji, 10.08.2026 · Fortuna, Quartalsproduktion, 07.10.2026 · Fortuna, Genehmigungsstand Diamba Sud, 02.11.2026 · Fortuna, Quartalsergebnisse, 04.11.2026 · Osisko, Lowhee-Bohrungen, 05.10.2026 · Osisko, Trafigura-Beteiligung, 09.10.2026 · Osisko, Baufortschritt Cariboo, 27.10.2026 · Osisko, Bauleitung und weitere Genehmigungen, 02.11.2026; Titelbild: KI-generierte Symbolillustration

Transparenz und Interessenkonflikte

Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Autorin: Ingrid Heinritzi. Emittenten: Fortuna Mining Corp. (NYSE: FSM; TSX: FVI; WKN: A40CFY; ISIN: CA3499421020) und Osisko Gold Group Inc. (NYSE und TSXV: OGG; WKN: A42FUV; ISIN: CA68827X1050). SRC wird über laufende IR-Beraterverträge mit beiden Unternehmen vergütet. Die bezahlten Beziehungen begründen ein wirtschaftliches Interesse an positiver Darstellung.

Die Autorin und SRC halten keine Positionen in den besprochenen Emittenten. Beteiligung eines Emittenten an SRC von mindestens 5 Prozent: nein. Market-Making-, Lead-/Co-Lead-Manager- und Investmentbanking-Beziehungen: nein. Weitere relevante Interessen: keine. Vorabprüfung durch die Emittenten: Die Emittenten haben den Artikel nicht vorab zur Prüfung und/oder Freigabe erhalten. Anwendbarkeit § 18 Abs. 2 MStV / verantwortliche Person: Marc Ollinger, CEO der SRC.

Methodik und Risiken

Redaktionsstand und Quellenstichtag: 10.11.2026, 11:47 Uhr MEZ. Öffentliche Primärquellen wurden abgeglichen. Unternehmensangaben wurden nicht durch eigene technische Untersuchungen verifiziert. Keine eigene Bohrdatenprüfung, Ressourcenschätzung, Machbarkeitsstudie oder Unternehmensbewertung. Technische Angaben der Fortuna-Meldungen zu Produktion und Diamba Sud wurden durch Eric Chapman, P.Geo., Senior Vice President Technical Services, geprüft; die technischen Angaben der verwendeten Osisko-Meldungen zu Bohrungen und Baufortschritt durch Scott Smith, P.Geo., Vice President Exploration. Beide sind unternehmensangehörig und nicht unabhängig. Die QP-Benennung bedeutet keine Prüfung oder Freigabe dieses Artikels. Goldäquivalent fasst verschiedene Metalle anhand von Preisrelationen zusammen und entspricht nicht allein produziertem Gold. Bohrlochlängen und geschätzte wahre Mächtigkeiten werden getrennt ausgewiesen. Produktionsziele und Preisprognosen sind zukunftsgerichtete Aussagen, keine Zusagen. Metallpreise, Zinsen, Wechselkurse, politische Entwicklungen, ausstehende Genehmigungen, Finanzierung, Kosten, Verwässerung, Geologie, Metallurgie und Betriebsstörungen können Ergebnisse erheblich verändern. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Titelbild: KI-generierte Symbolillustration ohne Bezug zu realen Anlagen oder Projekten der Emittenten.

Hinweise und Haftung

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