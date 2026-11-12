Gold Royalty: Höhere Einnahmen und neue Minenhochläufe stärken die Pipeline

10,2 Millionen US-Dollar Quartalsumsatz, 7,5 Millionen US-Dollar operativer Cashflow und 2.689 GEOs: Gold Royalty legt deutlich zu. Weitere Partnerminen könnten ab 2027 zusätzliche Einnahmen liefern.

Drittempfehlung (Art. 8 DelVO 2016/958): Unveränderte Weitergabe eines von Dritten erstellten Werbeartikels · Original-Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung (Original): 12.11.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich · Link zur Originalveröffentlichung ·

Anzeige/Werbung – Bezahlte Investor-Relations-Mitteilung im Auftrag von Gold Royalty Corp. SRC swiss resource capital AG unterhält mit Gold Royalty Corp. einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag und wird daraus vergütet. Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG · Autor: freier Journalist im Auftrag der SRC · Erstveröffentlichung: 12.11.2026, 5:30 Uhr Berlin/Zürich.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei Gold Royalty (WKN: A2QPLC) wird aus einem über Jahre aufgebauten und durch Zukäufe erweiterten Royalty-Portfolio zunehmend ein Geschäft mit messbaren laufenden Einnahmen.

Umsatz mehr als verdoppelt – deutlicher Quartalsgewinn

Die am 4. November 2026 veröffentlichten Ergebnisse für das dritte Quartal und die ersten neun Monate zeigen einen deutlichen Sprung bei Umsatz, Ergebnis und operativem Cashflow. Gleichzeitig rücken mehrere Minenprojekte näher an höhere Produktionsraten oder eine Wiederaufnahme der Förderung. Damit verbinden sich bereits sichtbare operative Fortschritte mit möglichen zusätzlichen Royalty-Beiträgen aus dem vorhandenen Portfolio – ohne dass Gold Royalty die Minen selbst bauen und betreiben muss.

Gold Royalty (WKN: A2QPLC) erzielte im dritten Quartal 10,246 Millionen US-Dollar Umsatz, nach 4,148 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Das entspricht einem Anstieg um rund 147 Prozent. Besonders bemerkenswert ist der Ergebnisumschwung: Aus einem Nettoverlust von 1,133 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 2025 wurde ein Nettogewinn von 3,838 Millionen US-Dollar beziehungsweise 0,02 US-Dollar je Aktie. Das bereinigte EBITDA stieg von 2,517 Millionen auf 8,957 Millionen US-Dollar, ein Plus von rund 256 Prozent. Der operative Cashflow verbesserte sich von 2,438 Millionen auf 7,499 Millionen US-Dollar, entsprechend rund 208 Prozent.

Der Aufwärtstrend zeigt sich auch über neun Monate: Der IFRS-Umsatz stieg von 11,109 Millionen auf 24,156 Millionen US-Dollar, der Nettogewinn erreichte 7,392 Millionen US-Dollar nach einem Vorjahresverlust von 3,210 Millionen US-Dollar. Der operative Cashflow lag bei 15,696 Millionen US-Dollar gegenüber 5,994 Millionen US-Dollar. Zum Wachstum trugen neben den Hochläufen bei Partnerminen auch Zukäufe wie die zusätzliche Borborema-Royalty sowie der höhere Goldpreis bei. Der Umsatz stieg deshalb stärker als die GEOs. Der weitere Verlauf hängt von Metallpreisen und Partnerminen ab.

Die zurechenbaren Goldäquivalent-Unzen (GEOs) erhöhten sich im dritten Quartal von 1.323 auf 2.689 GEOs, ein Zuwachs von rund 103 Prozent. In den ersten neun Monaten erreichte Gold Royalty 6.366 GEOs nach 3.918 GEOs im Vergleichszeitraum. GEOs rechnen unterschiedliche Metall- und Zahlungsansprüche preisabhängig in Goldäquivalente um. Sie sind daher keine Angabe über selbst geförderte Goldunzen.

Für 2026 hält Gold Royalty (WKN: A2QPLC) an seiner Prognose von 7.500 bis 9.300 GEOs fest. Bis Ende September waren 76 Prozent des Mittelwerts dieser Spanne erreicht.

Borborema trägt bereits zum Wachstum bei

Wie wichtig der Produktionshochlauf einzelner Partner ist, zeigt die brasilianische Borborema-Mine. Betreiber Aura Minerals meldete am 9. Oktober vorläufig für das dritte Quartal einen Produktionsrekord von 22.842 GEOs – rund 60 Prozent mehr als im Vorquartal. Nach Unternehmensangaben trugen planmäßig um 42 Prozent höhere Gehalte und ein höherer Durchsatz dazu bei. Gold Royalty hält an Borborema wirtschaftlich eine 2,75-prozentige Net-Smelter-Return-Royalty (NSR).

Darin enthalten ist der anteilige Anspruch aus einer Beteiligung an einer separaten Royalty-Gesellschaft. Die gesamte Fördermenge von Aura ist deshalb nicht als Gold-Royalty-Produktion zu verstehen.

Odyssey und REN: Die nächste Wachstumsphase ist bereits angelegt

Zu den wichtigsten langfristigen Anlagen gehört Canadian Malartic/Odyssey in Québec. Gold Royalty hält dort eine 3,0-prozentige NSR-Royalty, allerdings nur auf bestimmte Teile des Projekts. Betreiber Agnico Eagle schloss im Juli 2026 die erste Phase des Schachtabteufens bei 1.586 Metern ab. Die erste Förderung über Schacht 1 ist nun für das zweite Quartal 2027 vorgesehen. Ein zweiter Schacht wird untersucht, ist aber noch keine beschlossene Erweiterung. Explorationsresultate aus der Artemis-Zone, darunter 13,7 Gramm Gold je Tonne über 14,6 Meter, unterstreichen das geologische Potenzial. Das ist eine Bohrlochlänge, keine bestätigte wahre Mächtigkeit.

Ein weiterer Wachstumstreiber ist REN in Nevada. Gold Royalty besitzt dort einen indirekten 1,6875-prozentigen NSR-Anspruch sowie eine separate 3,5-prozentige Net-Profit-Interest-Beteiligung (NPI). Betreiber Barrick erwartet bei voller Produktion im Jahr 2027 durchschnittlich etwa 140.000 enthaltene Unzen Gold pro Jahr auf 100-Prozent-Projektbasis. Die Inbetriebnahme wichtiger Ventilationsanlagen ist für das zweite Quartal 2027 vorgesehen. Gerade bei einer NPI ist zu beachten, dass der Zahlungsanspruch vom vertraglich definierten Gewinn und damit auch von anrechenbaren Kosten abhängt. 3,5 Prozent NPI sind somit nicht mit 3,5 Prozent der Bruttoerlöse gleichzusetzen.

Jerritt Canyon, South Railroad und Granite Creek ergänzen die Pipeline

Bei der Goldmine Jerritt Canyon in Nevada bereitet First Majestic Silver eine Wiederaufnahme der Produktion in der zweiten Jahreshälfte 2027 vor. Bis Ende des dritten Quartals waren im laufenden Jahr 5.965 Meter Untertageanlagen saniert und im Quartal 16.284 Meter gebohrt worden. Gold Royalty (WKN: A2QPLC) hält hier eine 0,5-prozentige NSR-Royalty.

Bei South Railroad, ebenfalls in Nevada, hat Equinox Gold nach dem positiven Record of Decision des US-Bureau of Land Management, den das Unternehmen am 17. August 2026 bekanntgab, erste Bauarbeiten begonnen. Die erste Goldproduktion wird für 2028 angestrebt. Gold Royaltys 0,44-prozentige NSR-Royalty erfasst nur einen Teil der relevanten Flächen. Das Projekt könnte somit später einen weiteren Zahlungsstrom eröffnen, doch Umfang und Beginn hängen von der tatsächlichen Erschließung der royaltybelasteten Bereiche ab.

Auch Granite Creek bietet kurzfristigere Perspektiven. Betreiber i-80 Gold erwartet für 2026 eine Förderung von 30.000 bis 40.000 Unzen Gold im Untertagebetrieb und treibt den Hochlauf voran. Gold Royalty besitzt eine 0,5-prozentige NSR-Royalty auf Teilflächen sowie eine 10-prozentige NPI, für die zunächst eine vertragliche Schwelle von 120.000 Unzen Goldproduktion gilt. Termine und Ergebnisse bleiben an die erfolgreiche Umsetzung gebunden.

Schuldenfrei und mit Kreditspielraum

Zum 30. September 2026 verfügte Gold Royalty über rund 21,0 Millionen US-Dollar liquide Mittel und meldete keine Finanzschulden. Hinzu kommt eine vollständig ungezogene, zugesagte revolvierende Kreditlinie über 125 Millionen US-Dollar mit Laufzeit bis November 2028. Eine mögliche Erweiterung um weitere 25 Millionen US-Dollar ist an Bedingungen geknüpft. Rechnerisch ergeben Barmittel und zugesagte Kreditlinie zusammen rund 146 Millionen US-Dollar.

Die Bilanz ermöglicht es, Chancen selektiv wahrzunehmen. Im dritten Quartal erwarb Gold Royalty für 0,8 Millionen US-Dollar zusätzliche NSR-Ansprüche an Sterling und einem Teil von Granite Creek. Das Unternehmen verfügt insgesamt über mehr als 260 Royalty-Interessen. Nicht jeder dieser Ansprüche ist jedoch bereits produktiv, wirtschaftlich bedeutend oder kurzfristig monetarisierbar. Der langfristige Wert hängt von den Entwicklungsentscheidungen der jeweiligen Betreiber ab.

Fazit: Gold Royalty vor weiteren Minenhochläufen

Gold Royalty (WKN: A2QPLC) hat mit den Neunmonatszahlen 2026 einen belastbaren operativen Fortschritt vorgelegt. Als nächste Meilensteine nennen die Betreiber die erste Förderung über den Odyssey-Schacht und die Ventilationsanlagen bei REN im zweiten Quartal 2027 sowie den Restart von Jerritt Canyon im zweiten Halbjahr 2027. Entscheidend bleibt, ob diese Hochläufe wiederkehrende Zahlungsströme erzeugen – und ob das Wachstum je Aktie auch nach künftigen Zukäufen überzeugt. Wir gehen davon aber aus.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Gold Royalty, Q3- und Neunmonatsergebnisse 2026, 04.11.2026 · Aura Minerals, vorläufige Produktion Q3 2026, 09.10.2026 · Gold Royalty, zusätzliche REN-Royalty, 15.06.2026 · Gold Royalty, Ergebnisse Q3 2025, 05.11.2025 Titelbild: KI-generierte Symbolillustration.

Disclaimer und rechtliche Hinweise

Werbekennzeichnung, Ersteller und Autor

Dieser Beitrag ist eine werbliche Kapitalmarkt- und Kommunikationsmitteilung (bezahlte Marketingmitteilung) über Gold Royalty Corp. (NYSE American: GROY; WKN: A2QPLC; ISIN: CA38071H1064), keine unabhängige Finanzanalyse, keine auf persönliche Verhältnisse abgestimmte Anlageberatung und keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung. Er erscheint im Auftrag von Gold Royalty Corp. SRC swiss resource capital AG unterhält mit Gold Royalty Corp. einen entgeltlichen, nicht erfolgsabhängigen IR-Beratervertrag und wird daraus vergütet. Diese bezahlte Beziehung begründet ein wirtschaftliches Interesse an einer positiven Darstellung. Ersteller und Herausgeber: SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Autor: freier Journalist im Auftrag der SRC. Dem Unternehmen wurde der Artikel vor Veröffentlichung nicht zur Ansicht oder Freigabe vorgelegt.

Positionen und Interessenkonflikte

Der Autor und SRC halten keine Positionen in den besprochenen Emittenten. Beteiligung eines Emittenten an SRC von mindestens 5 Prozent: nein. Market-Making-, Lead-/Co-Lead-Manager- und Investmentbanking-Beziehungen: nein. Weitere relevante Interessen: keine. Vorabprüfung durch die Emittenten: Die Emittenten haben den Artikel nicht vorab zur Prüfung und/oder Freigabe erhalten. Anwendbarkeit § 18 Abs. 2 MStV / verantwortliche Person: Marc Ollinger, CEO der SRC, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz.

Quellen und Informationsstand

Redaktionsstand: 9. November 2026. Hauptquelle: Gold Royalty Corp., Pressemitteilung vom 4. November 2026, „Gold Royalty Reports Record Three and Nine-Month Results With Continued Strong Cash Flow and Earnings Growth“. Ergänzend: Aura Minerals, vorläufige Produktionsmeldung vom 9. Oktober 2026; Gold Royalty Corp., Meldungen vom 5. November 2025 und 15. Juni 2026; öffentlich zugängliche Betreiberangaben. SRC hat weder Vor-Ort-Audits noch eigene Reserven-, Ressourcen-, Metallurgie- oder Unternehmensbewertungen vorgenommen. Unternehmensangaben sind nicht unabhängig geprüft. Die Angaben sind eine stichtagsbezogene Darstellung; eine routinemäßige Aktualisierung erfolgt nicht, unberührt bleiben etwaige gesetzliche Berichtigungs- und Informationspflichten.

Finanzkennzahlen

Umsatz, Nettoergebnis und operativer Cashflow sind IFRS-Größen und von den als Non-IFRS ausgewiesenen Größen „Total Revenue, Land Agreement Proceeds and Interest“, Adjusted EBITDA, Adjusted Net Income und GEOs zu unterscheiden. Die Definitionen sind unternehmensspezifisch und nur eingeschränkt vergleichbar. GEOs sind preisabhängige Umrechnungsgrößen, keine von Gold Royalty selbst geförderten Goldunzen. Die Summe aus Barmitteln und Kreditlinie ist eine eigene Addition der SRC; die Inanspruchnahme der Kreditlinie unterliegt den vertraglichen Bedingungen.

Royalties, Streams und technische Angaben

Net-Smelter-Return-Royalties (NSR), Net-Profit-Interests (NPI) und Streams unterscheiden sich nach Berechnungsbasis, Kostenanrechnung, Metallarten, geografischer Abdeckung und vertraglichen Schwellen. Die Produktion eines Betreibers ist nicht die Produktion von Gold Royalty. Projekt-, Ressourcen-, Reserven- und Bohrangaben beruhen auf den Veröffentlichungen der jeweiligen Betreiber und von Gold Royalty. Die technischen Angaben der Gold-Royalty-Mitteilung hat nach deren Angaben Alastair Still, P.Geo., Director of Technical Services von Gold Royalty und damit nicht unabhängig, als Qualified Person gemäß NI 43-101 geprüft und freigegeben. Die QP-Benennung bedeutet keine Prüfung oder Freigabe dieses Artikels. SRC hat diese Daten nicht unabhängig technisch geprüft. Bohrabschnitte sind Bohrlochlängen. Ressourcen sind keine Reserven; Bohrergebnisse und Produktionspläne belegen für sich genommen keine wirtschaftliche Gewinnung.

Zukunftsgerichtete Aussagen und Risiken

Aussagen zu GEO-Prognosen, Minenhochläufen, Odyssey, REN, Jerritt Canyon, South Railroad, Granite Creek, Genehmigungen, künftigen Cashflows und Wertentwicklungen sind zukunftsgerichtet und beruhen auf Annahmen der jeweiligen Unternehmen. Wesentliche Risiken sind Metallpreis- und Wechselkursänderungen, Verzögerungen, technische und geologische Probleme, Genehmigungs- und Umweltauflagen, Rechtsstreitigkeiten, Betreiber- und Gegenparteirisiken, vertragliche Royalty-Grenzen, Kostensteigerungen, Kapitalbedarf für Zukäufe und mögliche Verwässerung. Für den Vares-Kupferstream besteht ein Verfahren vor dem bosnischen Verfassungsgericht, das den Behörden eine Frist von sechs Monaten zur Behebung angefochtener Rechtsakte gesetzt hat. Die 2026er GEO-Prognose hängt auch von Preisannahmen ab. Ergebnisse können wesentlich abweichen; ein vollständiger Kapitalverlust ist möglich.

Regulatorische Transparenz

Die Beziehung zwischen SRC und Gold Royalty Corp. ist zu Beginn des Beitrags offengelegt. Weder die BaFin noch die British Columbia Securities Commission noch eine andere Aufsichtsbehörde hat den Beitrag geprüft oder genehmigt.

Haftung, KI und Nutzung

Bei Recherche, Auswertung, Strukturierung und sprachlicher Bearbeitung wurden KI-gestützte Systeme als redaktionelle Hilfsmittel eingesetzt. Die redaktionelle Verantwortung verbleibt bei SRC; KI ersetzt weder Quellenprüfung noch unabhängige technische, rechtliche oder finanzielle Prüfung. Alle Informationen wurden nach bestem Wissen mit journalistischer Sorgfalt zusammengestellt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder fortdauernde Aktualität sämtlicher Angaben wird nicht übernommen. Eine Haftung ist nur soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen. Der Ausschluss gilt nicht … Lesen Sie hier unbedingt mehr: https://www.wallstreet-online.de/nachricht/21677265-ueberhol-spur-gold-royalty-hoehere-einnahmen-minenhochlaeufe-staerken-pipeline

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