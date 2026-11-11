Xryma plc ernennt Constantinos Petrides zum unabhängigen nicht-geschäftsfähigen Vorsitzenden

Ehemaliger Finanzminister der Republik Zypern soll den Vorsitz des Vorstands übernehmen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung

NIKOSIA, Zypern, 9. November 2026 / IRW-Press / Xryma Plc (Xryma, Unternehmen), eine regulierte Banktech-Gruppe, die grenzüberschreitendes offenes Bankwesen, internationales Transaktionsbanking sowie Echtzeit-Zahlungsdienste in der EU und Großbritannien anbietet, freut sich, bekannt zu geben, dass Herr Constantinos Petrides als unabhängiger Non-Executive Director und Vorsitzender des Vorstands nominiert wurde, vorbehaltlich der Ernennung nach Nichteinspruch der Zentralbank von Zypern.

Die Ernennung folgt auf den Rücktritt von Herrn Christakis Taoushanis als nicht geschäftsführender Direktor und Vorsitzender mit Wirkung zum 30. September 2026 und ist Teil des Erneuerungsprozesses der unabhängigen Mitgliedschaft des Vorstands, im Einklang mit der Richtlinie der Zentralbank von Zypern von 2026 über die interne Organisation und Governance von Elektronischen Geldinstituten.

Herr Petrides bringt direkte Erfahrungen in den Bereichen europäische Finanzpolitik, Corporate Governance und öffentliche Finanzen in den Vorstand ein. Seine Ernennung erfolgt, während das Unternehmen seine Position weiter stärkt und seine Rolle in der Kern-Zahlungsinfrastruktur ausbaut: Xryma ist einer der ersten nicht-banklichen Direktteilnehmer im T2-Echtzeit-Bruttoabwicklungssystem des Eurosystems, das in Zentralbankgeld abgewickelt wird und direkten Zugang zu SEPA Instant- und UK Faster Payments hat. Die Tochtergesellschaft von Xryma, ISX Financial UK Ltd, bereitet sich darauf vor, mit Faster Payments Services im Vereinigten Königreich in Betrieb zu gehen, mit einem Abrechnungskonto bei der Bank of England.

Herr Petrides war zehn Jahre lang Mitglied des zyprischen Kabinetts, unter anderem als Finanzminister der Republik Zypern von 2019 bis 2023, zuvor als Innenminister und stellvertretender Minister des Präsidenten. Er war außerdem in den Vorständen börsennotierter Unternehmen und anderer Unternehmen, unter anderem im Finanzdienstleistungssektor, tätig. Seine vollständige Biografie ist unten aufgeführt.

Nikogiannis Karantzis, Group Managing Director und Chief Executive Officer von Xryma Plc, sagte:

Zahlungen werden zunehmend in Echtzeit in Zentralbankgeld abgewickelt, und die Anforderungen an die Unternehmensführung der Institutionen, die diese Infrastruktur betreiben, steigen entsprechend. Direkter Zugang zur Zahlungsinfrastruktur bedeutet auch direkte Verantwortung. Constantinos war unter anderem als Mitglied der Eurogruppe und als Gouverneur des Europäischen Stabilitätsmechanismus im Zentrum der europäischen Finanzpolitik tätig. Diese Kombination aus politischer Tiefe, Bankerfahrung und börsennotierter Unternehmensführung ist genau das, was unser Vorstand benötigt, wenn wir die regulierte, grenzüberschreitende Finanzinfrastruktur skalieren. Seine Ernennung spiegelt einen Grundsatz wider, an dem wir von Anfang an festgehalten haben: Strenge Regulierung ist ein struktureller Vorteil und keine Verpflichtung, die es zu bewältigen gilt.

Constantinos Petrides, unabhängiger nicht geschäftsführender Vorsitzender von Xryma Plc, sagte:

Xryma nimmt eine Position ein, die nur wenige europäische nichtbankenbasierte Zahlungsinstitute teilen: direkte Beteiligung an der Abwicklung der Zentralbanken, an Technologien, die es entwickelt und besitzt. Diese Position trägt eine besondere Verantwortung für die Regierungsführung. Ich teile die Vision des Vorstands und Managements für die Zukunft des Unternehmens und freue mich darauf, gemeinsam daran zu arbeiten, dass das Wachstum des Unternehmens sowohl die Stärke seiner Kontrollen als auch das Vertrauen seiner Aufsichtsbehörden, Kunden und Investoren widerspiegelt.

Über Constantinos Petrides

Constantinos Petrides ist Ökonom und ehemaliger Finanzminister der Republik Zypern. Während seiner Amtszeit von Dezember 2019 bis Februar 2023 war er Mitglied der Eurogruppe und des ECOFIN-Rates sowie Gouverneur des Europäischen Stabilitätsmechanismus. Unter anderem überwachte er die fiskalische Reaktion Zyperns auf die COVID-19-Pandemie und die Vorbereitung des nationalen Plans für Erholung und Resilienz.

Herr Petrides war zuvor von 2017 bis 2019 Innenminister und von 2013 bis 2017 stellvertretender Minister des Präsidenten. Als stellvertretender Minister des Präsidenten hatte er eine koordinierende Rolle im wirtschaftlichen Anpassungsprogramm Zyperns.

Er begann seine Karriere im Jahr 2000 bei der Association of Cyprus Banks, wo er sie bei der European Banking Federation und im National Euro Changeover Committee vertrat Von 2006 bis 2011 war er Ökonom bei der Europäischen Kommission. Nach seinem Ausscheiden aus dem öffentlichen Amt im Jahr 2023 hatte er nicht-geschäftsführende Vorstands- und Ausschusspositionen in börsennotierten Unternehmen und anderen Unternehmen, unter anderem im Finanzdienstleistungssektor, inne.

Er hat einen BA (Hons) in Wirtschaftswissenschaften mit European Union Studies von der University of Nottingham und einen MSc in Political Economy of Transition in Europe von der London School of Economics.

Über Xryma Plc

Xryma Plc, bekannt unter dem Namen ISX Financial®, ist eine regulierte Banktech-Gruppe, die grenzüberschreitende OpenBanking, internationales Transaktionsbanking, Echtzeit-Zahlungsdienste in der EU und im Vereinigten Königreich sowie Banksoftware anbietet, lizenziert an Drittfinanzinstitute. Als elektronische Geldinstitution von der Zentralbank von Zypern im EWR und von der Financial Conduct Authority im Vereinigten Königreich autorisiert, ist sie einer der ersten nicht-banklichen Direktteilnehmer im T2-System des Eurosystems und setzt sich in Zentralbankgeld ein. Zu den Produkten gehören PaidBy® Mastercard, ISX Money®, MassPay, ISXPay®, Paydentity und Probanx®.

QUELLE Xryma Plc

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die gesamte Meldung hier downloaden: www.prnewswire.com/news-releases/xryma-plc-appoints-constantinos-petrides-as-independent-non-executive-chairman-302933309.html?tc=eml_cleartime

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