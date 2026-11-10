Kingsmen Resources erweitert Las Coloradas auf 10.000 Bohrmeter: Hochgradige Silbertreffer, 14 Mio. CAD Cash und großes Tiefenpotenzial treiben die Explorationsstory.

Eine lückenlose Trefferquote im ersten Erkundungsprogramm, rund 14 Millionen CAD an Barmitteln und eine für Explorer außergewöhnlich enge Struktur von lediglich 35 Millionen Aktien: Kingsmen Resources (WKN: A3D7BD; TSXV: KNG) weitet die laufenden Bohrungen auf dem Projekt Las Coloradas in Chihuahua auf 10.000 Meter aus. Obwohl bislang erst etwa fünf Prozent der Liegenschaft getestet wurden, belegen oberflächennahe Abschnitte wie 500 g/t Silber über 2,5 Meter sowie 300 g/t Silber über 6,5 Meter in nur 56 Metern Tiefe das Potenzial eines weit größeren, unberührten Tiefensystems.

Mit einer klaren 24-Monats-Roadmap fokussiert sich das Unternehmen als reiner Explorer auf eine erste offizielle Ressourcenschätzung und die gezielte Vorbereitung einer strategischen Übernahme durch etablierte Branchenakteure. Während hochauflösende LiDAR-Daten neue Gangstrukturen freilegen und derzeit rund 2.500 Proben in den Laboren auf ihre Auswertung warten, steht eine dichte Taktung operativer Katalysatoren bevor. Welche Dimensionen die geologischen Wurzelzonen der historischen Mine eröffnen und wie der anstehende Newsflow getaktet ist, zeigt der ausführliche Hintergrundbericht.

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100 % Trefferquote: Kingsmen Resources weitet Silber-Bohrungen auf 10.000m aus

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