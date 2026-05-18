Kernkraft schafft saubere Energie, Uranbedarf wächst

Noch immer lebt knapp eine Milliarde der Menschheit ohne Strom. Betroffen sind vor allem Asien und Afrika.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Premier American Uranium Corp. und IsoEnergy Ltd., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 18.05.2026, 20:25 Uhr Zürich/Berlin

Laut der Internationalen Energieagentur übersteigt das Wachstum der Bevölkerung in diesen Gebieten die Zahl neuer Stromanschlüsse. Bis 2030 wird ein Fünftel der Weltbevölkerung in Afrika leben. Dabei besitzen mehr als 600 Millionen Menschen dort keinen Zugang zu Elektrizität. Ein schnelles Bevölkerungswachstum, Urbanisierung und wirtschaftliche Entwicklung steigern den Energiebedarf. Von der globalen Uranproduktion kommen übrigens rund 14 Prozent aus afrikanischen Ländern.

Einzig Südafrika verfügt über ein im Bau befindliches Kernkraftwerk. Viele andere afrikanische Länder wie beispielsweise Kenia, Marokko, Ghana, Niger, Tansania oder Sambia planen den Bau von Atomkraftwerken. Ägypten baut bereits ein Kernkraftwerk, dessen erster Block 2028 in Betrieb gehen soll. Insbesondere SMRs (kleine modulare Reaktoren) könnten in Afrika von Nutzen sein. Denn Energiezugang und Industrialisierung sind die Ziele. Und die SMRs punkten mit niedrigeren Investitionskosten, kürzeren Bauzeiten und sie können abgelegene Regionen, auch den Bergbau, mit Strom versorgen.

Heute steht Afrika nur für sechs Prozent des weltweiten Energieverbrauchs. Eine nachhaltige und sichere Energieversorgung muss also in Afrika dringend ausgebaut werden. Energieausgaben müssen sich daher laut Schätzungen bis 2030 in etwa verdoppeln. Die Bestrebungen CO2-Emissionen zu verringern hat die Kernenergie weltweit und damit auch die Urannachfrage angeheizt. Der größte Uranproduzent ist Kasachstan, ebenso bedeutsam sind Russland und Kanada. Ein Großteil des kanadischen Urans stammt aus Minen in Saskatchewan.

IsoEnergy (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/isoenergy-ltd/ -) gilt als Uranproduzent, der zeitnah in Produktion gehen könnte, und verfügt in Saskatchewan über hochgradige Uranliegenschaften. Weitere Uranprojekte befinden sich in Australien, Argentinien und in den USA. Besonders hochwertig ist das Larocque East-Projekt im Athabascabecken in Saskatchewan, das zudem mit einer flachen Mineralisierung und bester Infrastruktur glänzt. Neueste Bohrergebnisse zeigen wieder die hochgradige Uranmineralisierung auf. Mehrere Gebiete im Portfolio von IsoEnergy gehören laut einer Umfrage des Fraser Instituts zu den weltweit führenden Regionen.

Premier American Uranium (- https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ -) verfügt über Uranprojekte in fünf hervorragenden Regionen in den USA. Mit dem umfangreichen Landbesitz ist das Unternehmen bestens positioniert und kann die Energiesicherheit in den USA stärken. Eine Privatplatzierung hat für frisches Geld in der Kasse gesorgt. Für das Hauptprojekt Cebolleta in New Mexico ist ein umfangreiches Arbeitsprogramm für 2026 geplant. Auf dem Kaycee-Projekt in Wyoming hat das Explorationsprogramm 2026 begonnen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Premier American Uranium und (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/ -) und IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Uranmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-04/.

Quellen: IsoEnergy, Premier American Uranium,

https://www.iaea.org/newscenter/news/nuclear-power-in-africa-opportunities-for-the-future;

https://www.iea.org/regions/africa;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/uran-report-2025-04/.

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