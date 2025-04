Kernenergie sorgt für Strom – Uran ist nötig

In Houston haben sich nun große Unternehmen zusammengetan, Zweck: die weltweite Kernenergiekapazität zu steigern.

Führende Vertreter großer Technologieunternehmen von Amazon, Google, Meta und Dow und anderen Unternehmen wollen eine Verdreifachung (mindestens) der globalen Atomkraftmenge bis 2050 unterstützen. Dieses Treffen fand auf der CERAWeek 2025, einer wichtigen Energie-Konferenz statt. Diese Koalition ist die erste, bei der sich große Konzerne außerhalb des Nuklearsektors zusammenschließen, um den Ausbau der Atomenergie zu forcieren. Der Grund dafür liegt auf der Hand, der Strombedarf dieser Unternehmen ist gigantisch und er wird weltweit anwachsen. Die Energie soll sauber, zuverlässig, sicher und reichlich vorhanden sein. Auch Siemens Energy gehört zu den Beteiligten, weitere Unterstützer aus der Luft- und Schifffahrt, aus der Öl- und Gasindustrie und aus dem Chemiesektor sollen noch angeworben werden.

Die Rechenzentren der Technologiekonzerne sind nötig, damit digitale Vorgänge, Cloud-Dienste und der KI-Bereich funktionieren. Riesige Datenmengen müssen gespeichert und verarbeitet werden, auch Kühlsysteme und Infrastruktur verschlingen Strom. Damit dies mit den selbst auferlegten Nachhaltigkeitszielen gelingt, ist der Ausbau der Kernenergie ein Anliegen der Branche. Auch in den USA gibt es eine neue Ausschreibung betreffend Zuschüsse für Projekte von kleinen modularen Reaktoren. Denn laut Originalton diene dies besser der Agenda von Präsident Donald Trump zur Freisetzung amerikanischer Energie und zur Vorherrschaft im Bereich der künstlichen Intelligenz. Diese Entwicklung und der global steigende Strombedarf werden die Atomenergie populärer machen und für einen steigenden Uranbedarf sorgen. Gute Zukunftsaussichten also für Gesellschaften wie Premier American Uranium oder Uranium Energy.

Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/uranium-energy-corp/ – ist der größte lizenzierte Uranproduzent in den USA und schuldenfrei. Die ISR-Uranprojekte liegen in den USA, weitere Projekte befinden sich in Kanada.

Premier American Uranium – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/premier-american-uranium-inc/ – besitzt Uranliegenschaften in ausgezeichneten Uranregionen wie Colorado, Wyoming und New Mexiko.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Premier American Uranium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/premier-american-uranium-corp/ -) und Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -).

