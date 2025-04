Quantum Biopharma gibt eine gemeinsame klinische Studie mit Wissenschaftlern des Massachusetts General Hospital bekannt, um eine neuartige Positronen-Emissions-Tomographie (PET)-Bildgebungstechnik zur Überwachung der Demyelinisierung bei Multipler Sklerose zu validieren

Toronto, Ontario – 1. April 2025 / IRW-Press / Quantum BioPharma Ltd. (NASDAQ: QNTM) (CSE: QNTM) (FWB: 0K91) (Quantum BioPharma oder das Unternehmen), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Aufbau eines Portfolios innovativer Assets und biotechnologischer Lösungen widmet, gibt bekannt, dass es am 31. März 2025 eine gemeinsame klinische Studie mit Wissenschaftlern des Massachusetts General Hospital (MGH) zur Validierung einer neuartigen Positronen-Emissions-Tomographie (PET) zur Überwachung der Myelin-Integrität und Demyelinisierung bei Personen mit Multipler Sklerose (MS) durchgeführt hat.

Dr. Pedro Brugarolas, Forscher in der Abteilung für Radiologie am MGH und Assistant Professor für Radiologie an der Harvard Medical School, ist Hauptprüfer der klinischen Studie mit dem Titel Preliminary Evaluation of [18F]3F4AP PET as a potential tool to monitor non-immunomodulatory drugs in multiple sclerosis (Vorläufige Beurteilung von [18F]3F4AP PET als potenzielles Instrument zur Überwachung nicht-immunmodulatorischer Arzneimittel bei Multipler Sklerose). Dr. Eric Klawiter, Direktor der Multiple Sclerosis and Neuromyelitis Optica Unit am MGH und Associate Professor für Neurologie an der Harvard Medical School, wird als Zweitprüfer fungieren. In der klinischen Studie werden serielle [18F]3F4AP PET-Scans zusammen mit Magnetresonanztomographie (MRT) bei Personen mit progressiver und schubförmig remittierender MS durchgeführt. In früheren Studien an Nagetieren und Affen zeigte sich [18F]3F4AP hochempfindlich gegenüber demyelinisierten Läsionen, was darauf hindeutet, dass es als Biomarker vielversprechend ist, Veränderungen der Demyelinisierung als Reaktion auf remyelinisierende oder neuroprotektive Arzneimittel bei MS zu überwachen. Die PET-Bildgebung mit [18F]3F4AP kann daher die MRT-Bildgebung ergänzen, indem sie eine ultraempfindliche und quantitative Beurteilung der Demyelinisierung ermöglicht.

Wir freuen uns sehr über das Potenzial dieses neuartigen PET-Biomarkers zur direkten Visualisierung und Messung der Demyelinisierung im zentralen Nervensystem, sagte Dr. Andrzej Chruscinski, Vice President für Scientific and Clinical Affairs bei Quantum Biopharma. Wir erwarten, dass dieser Biomarker ein wichtiges diagnostisches Instrument in zukünftigen MS-Studien sein wird, in denen Therapien untersucht werden, die Demyelinisierung verhindern und eine Remyelinisierung fördern können. Dies ist für unser klinisches Entwicklungsprogramm von Lucid-MS sehr relevant, da Lucid-MS nachweislich die Myelinscheide schützt und die Demyelinisierung in Tiermodellen von MS verhindert.

Zeeshan Saeed, CEO von Quantum BioPharma, fügte hinzu: Wir freuen uns, Teil dieser Studie zu sein und mit diesem Team von Wissenschaftlern und Ärzten von Mass General bei der Entwicklung dieses PET-Tracers als MS-Biomarker zusammenzuarbeiten.

Dr. Brugarolas fügte hinzu: [18F]3F4AP ist eine radioaktiv markierte Form des Medikaments Dalfampridin, das an K+-Kanäle in demyelinierten Axonen bindet. Daher sind wir daran interessiert, sein Potenzial als Biomarker zur Identifizierung und Überwachung des Ansprechens auf remyelinisierende und neuroprotektive MS-Behandlungen zu untersuchen, und wir freuen uns darauf, diese wichtige Arbeit mit Quantum BioPharma durchzuführen.

Über Quantum BioPharma Ltd.

Quantum BioPharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Aufbau eines Portfolios an innovativen Assets und biotechnologischen Lösungen für die Behandlung schwieriger neurodegenerativer und metabolischer Störungen sowie von Störungen durch Alkoholmissbrauch widmet und über Arzneimittelkandidaten in unterschiedlichen Entwicklungsstadien verfügt. Über seine 100-%-Tochtergesellschaft Lucid Psycheceuticals Inc. (Lucid) richtet Quantum BioPharma sein Hauptaugenmerk auf die Erforschung und Entwicklung seines Ausgangswirkstoffs Lucid-MS. Lucid-MS ist eine patentierte neue chemische Substanz, die in präklinischen Modellen nachweislich den Myelinabbau, den zugrunde liegenden Mechanismus von multipler Sklerose, verhindert und umkehrt. Quantum BioPharma entwickelte UNBZZD und gründete seine Version als rezeptfreies Arzneimittel in das Unternehmen Celly Nutrition Corp. (Celly Nutrition) aus, das von Branchenveteranen geleitet wird. Quantum BioPharma hält eine Eigentümerschaft von 25,71 % (Stand: 30. Juni 2024) an Celly Nutrition (www.unbuzzd.com). Das Abkommen mit Celly Nutrition beinhaltet auch Royalty-Zahlungen in Höhe von 7 % des Umsatzes mit unbuzzd, bis sich die Zahlungen an Quantum BioPharma auf insgesamt 250 Millionen $ belaufen. Sobald 250 Millionen $ erreicht sind, sinkt die Royalty für unbestimmte Zeit auf 3 %. Quantum BioPharma behält 100 % der Rechte an der Entwicklung ähnlicher Produkte oder alternativer Formulierungen zu pharmazeutischen und medizinischen Zwecken. Quantum BioPharma besitzt über seine 100-%-Tochtergesellschaft FSD Strategic Investments Inc. ein Portfolio an strategischen Investitionen, das durch Wohn- oder Gewerbeimmobilien besicherte Darlehen umfasst.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen dar. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, können als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie können, sollten, antizipieren, erwarten, potenziell, glauben, beabsichtigen bzw. die Verneinung dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen, die sich auf solche beziehen.

Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung beruhen auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen. Weitere Informationen zu Quantum BioPharma, einschließlich des Jahresinformationsformulars, finden Sie auf der SEDAR+-Website unter www.sedarplus.ca und im EDGAR-Bereich der Website der United States Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov, wo Sie eine ausführlichere Erörterung dieser Risikofaktoren und ihrer möglichen Auswirkungen finden.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht erschöpfend ist. Die Leser werden ferner darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen sollten, da nicht gewährleistet werden kann, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie beruhen, tatsächlich eintreten werden. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Kontakt:

Quantum BioPharma Ltd.

Zeeshan Saeed, Gründer, CEO und Executive Co-Chairman des Boards

E-Mail: Zsaeed@quantumbiopharma.com

Telefon: (833) 571-1811

Investor Relations: IR@QuantumBioPharma.com

Allgemeine Anfragen: info@QuantumBioPharma.com

