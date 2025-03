Geschäftsbericht 2024 von Quantum Biopharma zeigt starke Verbesserungen bei Barmitteln, Betriebskapital und Betriebseffizienz sowie Beseitigung von wesentlichen Unsicherheiten hinsichtlich laufendem Geschäft

Abschluss von klinischer Studie über unbuzzdTM und Phase-1-Studie über Multiple-Sklerose-Medikament Lucid-21-302 erweitern die Produkt- und Assets-Pipeline des Unternehmens

Toronto, Ontario – 28. März 2025 / IRW-Press / Quantum BioPharma Ltd. (NASDAQ: QNTM) (CSE: QNTM) (FRA: 0K91) (Quantum BioPharma oder das Unternehmen), hat seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 bekannt gegeben.

Finanzergebnisse für 4. Quartal und Geschäftsjahr 2024

Die starke Bilanz und die allgemeine Entwicklung des Unternehmens ermöglichten die Beseitigung der wesentlichen Unsicherheiten hinsichtlich des laufenden Geschäfts. Das Management ist zuversichtlich, dass per 31. Dezember 2024 ausreichend Working Capital vorhanden ist, um die Betriebe in den nächsten zwölf Monaten aufrechtzuerhalten. Das Management ist der Auffassung, dass ausreichend flüssige Geldmittel vorhanden sind, um die Basisbetriebe über Januar 2027 hinaus aufrechtzuerhalten.

Die Barmittel und Barmitteläquivalente beliefen sich per 31. Dezember 2024 auf insgesamt 12,1 Millionen USD gegenüber 11,1 Millionen USD per 31. Dezember 2023.

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 konnten die Betriebsausgaben auf 16,1 Millionen USD gesenkt werden gegenüber 23,8 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Jahres 2023 – eine Verbesserung von über 32 %.

Die Kreditschulden wurden von 4,4 Millionen USD per 31. Dezember 2024 auf weniger als 1 Million USD zum Zeitpunkt der Einreichung dieses Geschäftsberichts erheblich reduziert. Die in Betrieben verwendeten Netto-Barmittel beliefen sich auf 6,9 Millionen USD für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 gegenüber 10,8 Million USD im gleichen Zeitraum des Jahres 2023 – eine Verbesserung von 36 %.

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 stiegen die externen Forschungs- und Entwicklungskosten auf 6,1 Millionen USD gegenüber 3,9 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Jahres 2023, was auf die Weiterentwicklung wesentlicher klinischer Assets zurückzuführen ist.

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 stiegen die allgemeinen Verwaltungskosten auf 9,4 Millionen USD gegenüber 9,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Jahres 2023, was auf die Weiterentwicklung wesentlicher klinischer Assets zurückzuführen ist.

Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 belief sich der Nettoverlust auf 14,9 Millionen USD, gegenüber 18,2 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Jahres 2023 – eine Verbesserung von 18 %.

Highlights des Unternehmens im 4. Quartal 2024 und danach

unbuzzd

– Abschluss einer doppelblinden, randomisierten, placebokontrollierten klinischen Crossover-Studie (NCT06505239) über das Nahrungsergänzungsmittel unbuzzd, in der die Auswirkungen auf Alkoholintoxikation und Alkoholstoffwechsel untersucht wurden.

– Die Ergebnisse der Datenanalyse zeigen eindeutig, dass unbuzzd die Geschwindigkeit, mit der die Blutalkoholkonzentration (BAK) bei den Studienteilnehmern gesenkt wurde, beschleunigte und gleichzeitig die Intoxikations- und Katersymptome reduzierte.

– Der Lizenznehmer Celly Nutrition Corp. (Celly) unterzeichnete mit der FUSION Distribution Group ein Rahmenvertriebsabkommen für Puerto Rico, die Karibik und Teile Mittel- und Südamerikas, um unbuzzd über das solide Vertriebsnetz von FUSION auf neue Märkte zu bringen.

– Celly hat unbuzzd-Pulversticks im Jahr 2024 nur in den USA auf den Markt gebracht und die Verkäufe konnten von Quartal zu Quartal organisch gesteigert werden. unbuzzd ist auf amazon.com und unbuzzd.com erhältlich.

– Warten auf Genehmigung des bei Health Canada eingereichten Antrags auf Genehmigung des Verkaufs von unbuzzd in Kanada.

– Celly hat eine führende New Yorker Investmentbank damit beauftragt, Kapital in Höhe von bis zu 10 Millionen USD zu beschaffen und einen Börsengang an einer großen US-Börse zu prüfen, vorbehaltlich einer behördlichen Genehmigung.

rekvry

– Die Entwicklung einer Formulierung für rekvry – ein Arzneimittel zur Behandlung von Alkoholmissbrauch in Notaufnahmen und Krankenhäusern – hat begonnen. Das Unternehmen ist der Auffassung, dass rekvry einen ungedeckten Bedarf im Gesundheitswesen befriedigt und die Kosten und die Belastung der Ressourcen und des Personals im Gesundheitswesen reduziert.

Multiple-Sklerose-Medikament Lucid-21-302 (Lucid-MS)

– Abschluss der klinischen Phase-1-Studie mit aufsteigender Mehrfachdosierung.

– Die abschließende Sitzung des Sicherheitsprüfungskomitees (SRC) fand nach dem Abschluss der Studie statt und man kam zum Ergebnis, dass Lucid-MS gut vertragen wurde und keine Sicherheitsbedenken auftraten. Während der Studie wurden keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse gemeldet.

– Das Sicherheitskomitee empfahl daraufhin den Beginn der Dosierung der zweiten Kohorte in seiner Studie mit dem Titel A Phase 1, Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multiple Ascending Dose Study to Evaluate the Safety and Pharmacokinetics of Lucid-21-302 in Healthy Adult Participants.

– Beginn einer toxikologischen Studie, die 2025 abgeschlossen werden soll.

– Das Unternehmen hat mit den Vorbereitungen für einen FDA-Antrag im Jahr 2025 begonnen.

Weitere Highlights

– Zweitnotierung an Upstream, einem MERJ-Börsenmarkt und einer globalen Wertpapierhandels-App, unter dem Tickersymbol QNTM.

– Erwerb von Bitcoin (BTC) und anderen Kryptowährungen im Wert von 3,5 Millionen USD zur Diversifizierung des Kassenstandes, was zukünftige Finanzierungen und andere Transaktionen in Kryptowährungen ermöglicht.

– Abschluss mehrerer Finanzierungstranchen in Höhe von 2,5 Millionen USD.

– Die Barmittel und Barmitteläquivalente beliefen sich per 31. Dezember 2024 auf 12,1 Millionen USD.

Kommentar des Managements

Das vierte Quartal 2024 und der Beginn des Jahres 2025 standen im Zeichen der weiteren Entwicklung unserer soliden Pipeline an Produkten und Assets, deren Schwerpunkt auf der Befriedigung erheblicher ungedeckter Bedürfnisse in den Bereichen Gehirnerkrankungen und Alkoholgesundheit lag, mit drei kurzfristigen Monetarisierungsereignissen, sagte Zeeshan Saeed, CEO von Quantum BioPharma. Wir haben unbuzzd, unser Getränk zur raschen Alkoholentgiftung, im Jahr 2024 mit einem wissenschaftlich formulierten Pulverstick für diese schnell wachsende Produktkategorie auf den Markt gebracht. Nun bauen wir eine Multi-Channel-Vertriebsstrategie auf, mit bevorstehenden Markteinführungen mit unserem Vertriebspartner FUSION in Puerto Rico und dem Asian American Trade Associations Council.

Wir haben kürzlich eine doppelblinde, randomisierte, placebokontrollierte klinische Crossover-Studie mit unbuzzd abgeschlossen, in der die Auswirkungen auf die Alkoholintoxikation und den Alkoholstoffwechsel untersucht wurden. Die wesentlichen Erkenntnisse der klinischen Studie beinhalteten die statistisch signifikanten Ergebnisse, wonach unbuzzd die Blutalkoholkonzentration der Studienteilnehmer erheblich und rasch senkte. Die Geschwindigkeit, mit der die Blutalkoholkonzentration gesenkt wurde, war bei den meisten Teilnehmern innerhalb von 30 Minuten nach der Einnahme von unbuzzd im Vergleich zu den Kontrollpersonen im Durchschnitt um über 40 % höher. Die Studie zeigte auch eine rasche Verbesserung der Wachsamkeit, eine Verbesserung der physiologischen Veränderungen infolge der Intoxikation, eine Verringerung der wahrgenommenen Beeinträchtigung und der geistigen Müdigkeit sowie eine Linderung des Katergefühls – das alles ohne Nebenwirkungen. Nach diesen äußerst positiven Ergebnissen der klinischen Studie prüft Celly Nutrition einen Börsengang an einer großen US-Börse.

Wir haben auch bedeutsame Fortschritte bei unserem MS-Programm verzeichnet und eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-1-Studie mit mehrfach aufsteigender Dosierung abgeschlossen, um die Sicherheit und die Pharmakokinetik von Lucid-21-302 bei gesunden erwachsenen Teilnehmern zu untersuchen. Lucid-MS ist das erste nicht immunmodulatorische, neuroprotektive Präparat seiner Klasse für die Behandlung von MS. Es ist eine patentierte neue chemische Entität (NCE) mit einem einzigartigen Wirkmechanismus. Lucid-MS wurde vom Sicherheitsprüfungskomitee bei gesunden Teilnehmern als sicher und gut verträglich eingestuft und wir sind zuversichtlich hinsichtlich des Potenzials von Lucid-MS beim Schutz des Myelins bei MS-Patienten, da es eine neue Richtung in der Behandlung dieser Krankheit darstellt. Wir blicken nun auf unsere Phase-2-Studie, während wir an unserem Ziel arbeiten, das Medikament zuzulassen und zu kommerzialisieren.

Auf betrieblicher Ebene haben wir mehrere Schritte gesetzt, um unsere Bilanz zu stärken und unsere Reichweite auf den Kapitalmärkten zu vergrößern, damit wir die bevorstehenden Meilensteine erreichen. Nach den äußerst positiven Ergebnissen der klinischen Studie über unbuzzd hat unser Lizenznehmer Celly Nutrition Corporation, das Unternehmen hinter unbuzzd, eine führende New Yorker Investmentbank damit beauftragt, bis zu 10 Millionen USD an Kapital zu beschaffen und einen Börsengang an einer großen US-Börse zu prüfen, vorbehaltlich der erforderlichen behördlichen Genehmigung. Eine Zweitnotierung an der Upstream bietet uns nun die Möglichkeit, Zugang zu einer globalen Investorenbasis außerhalb der USA zu erhalten, Liquidität freizusetzen und die Preisfindung zu verbessern, während gleichzeitig die Möglichkeit, in das Unternehmen zu investieren, globalisiert wird. In den letzten Monaten haben wir im Rahmen unseres strategischen Bestrebens weiterhin Bitcoin und andere Kryptowährungen gekauft, was unseren Glauben an das Potenzial von Kryptowährungen widerspiegelt, den Aktionären eine Rendite zu bieten und eine gewisse Absicherung gegenüber dem Dollar zu schaffen.

In Zukunft werden wir unser Hauptaugenmerk auf die bevorstehende Markteinführung von unbuzzd mit FUSION Distribution in Puerto Rico und die Erweiterung der Verfügbarkeit von unbuzzd durch E-Commerce richten. Wir starten Partner-, Botschafter- und Social-Media-Programme, um das Potenzial von unbuzzd zur Linderung von Rauschzuständen und zur Beschleunigung des Alkoholstoffwechsels weiter zu vermarkten. Das starke Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil von Lucid-MS ist äußerst vielversprechend und wir sind aktiv auf der Suche nach dem schnellsten Weg, um dieses Programm für Patienten zu entwickeln. Wir freuen uns darauf, in den kommenden Monaten weitere Meilensteine bekannt zu geben, während wir daran arbeiten, neuartige Lösungen für Gehirn- und Entzündungsstörungen zu entwickeln, sagte Saeed abschließend.

Über Quantum BioPharma Ltd.

Quantum BioPharma (NASDAQ: QNTM) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich dem Aufbau eines Portfolios an innovativen Assets und biotechnologischen Lösungen für die Behandlung schwieriger neurodegenerativer und metabolischer Störungen sowie von Störungen durch Alkoholmissbrauch widmet und über Arzneimittelkandidaten in unterschiedlichen Entwicklungsstadien verfügt. Über seine 100-%-Tochtergesellschaft Lucid Psycheceuticals Inc. (Lucid) richtet Quantum BioPharma sein Hauptaugenmerk auf die Erforschung und Entwicklung seines Ausgangswirkstoffs Lucid-MS. Lucid-MS ist eine patentierte neue chemische Substanz, die in präklinischen Modellen nachweislich den Myelinabbau, den zugrunde liegenden Mechanismus von multipler Sklerose, verhindert und umkehrt. Quantum BioPharma entwickelte unbuzzd und gründete seine Version als rezeptfreies Arzneimittel in das Unternehmen Celly Nutrition Corp. (Celly Nutrition) aus, das von Branchenveteranen geleitet wird. Quantum BioPharma hält eine Eigentümerschaft von 25,71 % (Stand: 30. Juni 2024) an Celly Nutrition (www.unbuzzd.com). Das Abkommen mit Celly Nutrition beinhaltet auch Royalty-Zahlungen in Höhe von 7 % des Umsatzes mit unbuzzd, bis sich die Zahlungen an Quantum BioPharma auf insgesamt 250 Millionen $ belaufen. Sobald 250 Millionen $ erreicht sind, sinkt die Royalty für unbestimmte Zeit auf 3 %. Quantum BioPharma behält 100 % der Rechte an der Entwicklung ähnlicher Produkte oder alternativer Formulierungen zu pharmazeutischen und medizinischen Zwecken. Quantum BioPharma besitzt über seine 100-%-Tochtergesellschaft FSD Strategic Investments Inc. ein Portfolio an strategischen Investitionen, das durch Wohn- oder Gewerbeimmobilien besicherte Darlehen umfasst. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.quantumbiopharma.com.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des geltenden kanadischen Wertpapierrechts. Alle Aussagen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder Diskussionen darüber beinhalten (oft, aber nicht immer, durch Wörter oder Ausdrücke wie glaubt, antizipiert, erwartet, wird erwartet, geplant, schätzt, ausstehend, beabsichtigt, plant, prognostiziert, zielt ab oder hofft oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse getroffen werden, getroffen werden könnten, getroffen werden würden, getroffen werden sollten, getroffen werden könnten, getroffen werden werden oder eintreten werden und ähnliche Ausdrücke) sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen zu: dem Fokus des Unternehmens auf die Forschung und Entwicklung von Lucid-MS zur Verhinderung und Umkehrung des Myelinabbaus; dem klinischen Entwicklungsprogramm Lucid-21-302 des Unternehmens für Multiple Sklerose, das sich auf Wirksamkeitsstudien der Phase 2 am Menschen zubewegt; der Absicht des Unternehmens, 100 % der Rechte zur Entwicklung von Produkten für pharmazeutische und medizinische Zwecke zu behalten; die Absicht des Unternehmens, über FSD Strategic Investments Inc. ein Portfolio strategischer Investitionen zu unterhalten; MZ spielt eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung des Unternehmens bei der Steigerung seines Bekanntheitsgrads und der Förderung produktiver, kontinuierlicher Dialoge mit Aktionären und anderen Marktteilnehmern; MZ wird vom Unternehmen für den MZ-Anfangszeitraum beauftragt; MZ arbeitet mit dem Unternehmen zusammen, um eine umfassende Kapitalmarktstrategie zu entwickeln und umzusetzen, die darauf abzielt, die Sichtbarkeit des Unternehmens in der gesamten Investmentgemeinschaft zu erhöhen; die MZ-Kampagne, die hervorhebt, wie Quantum BioPharma eine robuste Pipeline von Produkten und Vermögenswerten entwickelt, die sich auf die Bewältigung erheblicher ungedeckter Bedürfnisse bei Gehirnerkrankungen und Alkoholerkrankungen konzentrieren; und der Ansatz des Unternehmens bei der Behandlung von Gehirnerkrankungen und Alkoholerkrankungen, der ein enormes Umsatzpotenzial darstellt.

Zukunftsgerichtete Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf bestimmten Annahmen und erwarteten zukünftigen Ereignissen, nämlich: die Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich der Marktbedingungen, seine Fähigkeit, Marktanteile zu gewinnen, und sein potenzieller Wettbewerbsvorteil zutreffend sind; das Unternehmen in der Lage sein wird, seine Pläne in Bezug auf seine neuen Innovationen und Angebote umzusetzen, einschließlich seiner Fähigkeit, Research und Entwicklung von Lucid-MS durchzuführen; das klinische Entwicklungsprogramm Lucid-21-302 des Unternehmens für Multiple Sklerose in Richtung Wirksamkeitsstudien der Phase 2 am Menschen voranschreiten wird; das Unternehmen 100 % der Rechte zur Entwicklung ähnlicher Produkte oder alternativer Formulierungen speziell für pharmazeutische und medizinische Zwecke behält; das Unternehmen wird nach neuen Geschäftsmöglichkeiten suchen; das Unternehmen wird die Effizienz seiner Prozesse und Partnerschaften steigern; das Unternehmen wird in der Lage sein, seine anderen Ziele und Vorgaben zu erreichen; das Unternehmen beabsichtigt, über FSD Strategic Investments Inc. ein Portfolio strategischer Investitionen zu unterhalten; MZ wird eine Schlüsselrolle dabei spielen, das Unternehmen bei der Steigerung seiner Marktbekanntheit zu unterstützen und produktive, kontinuierliche Dialoge mit Aktionären und anderen Marktteilnehmern zu fördern; MZ wird vom Unternehmen für den MZ-Anfangszeitraum beauftragt; MZ wird mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, um eine umfassende Kapitalmarktstrategie zu entwickeln und umzusetzen, die darauf abzielt, die Sichtbarkeit des Unternehmens in der gesamten Investmentgemeinschaft zu erhöhen; die MZ-Kampagne wird hervorheben, wie Quantum BioPharma eine robuste Pipeline von Produkten und Vermögenswerten entwickelt, die sich auf die Bewältigung erheblicher ungedeckter Bedürfnisse bei Gehirnerkrankungen und Alkoholerkrankungen konzentrieren; und der Ansatz des Unternehmens bei der Behandlung von Gehirnerkrankungen und Alkoholerkrankungen wird ein enormes Umsatzpotenzial haben.

Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge erheblich von den in diesen Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: die Unfähigkeit des Unternehmens, 100 % der Rechte zur Entwicklung von Produkten für pharmazeutische oder medizinische Zwecke zu behalten; die Unfähigkeit des Unternehmens, seine Produktentwicklungskapazitäten zu verbessern und/oder ein Portfolio strategischer Investitionen aufrechtzuerhalten; das klinische Entwicklungsprogramm Lucid-21-302 des Unternehmens für Multiple Sklerose nicht in Richtung Wirksamkeitsstudien der Phase 2 am Menschen voranschreitet; das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine anderen Ziele zu erreichen; das Unternehmen beabsichtigt, über FSD Strategic Investments Inc. ein Portfolio strategischer Investitionen aufrechtzuerhalten; MZ keine Schlüsselrolle bei der Unterstützung des Unternehmens bei der Steigerung seines Bekanntheitsgrads und der Förderung produktiver, kontinuierlicher Dialoge mit Aktionären und anderen Marktteilnehmern spielen wird; MZ wird vom Unternehmen für den MZ-Anfangszeitraum nicht beauftragt; MZ wird nicht mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, um eine umfassende Kapitalmarktstrategie zu entwickeln und umzusetzen, die darauf abzielt, die Sichtbarkeit des Unternehmens in der gesamten Investmentgemeinschaft zu erhöhen; die MZ-Kampagne wird nicht hervorheben, wie Quantum BioPharma eine robuste Pipeline von Produkten und Vermögenswerten entwickelt, die sich auf die Bewältigung erheblicher ungedeckter Bedürfnisse bei Gehirnerkrankungen und Alkoholerkrankungen konzentrieren; der Ansatz des Unternehmens bei der Behandlung von Gehirnerkrankungen und Alkoholerkrankungen wird kein enormes Umsatzpotenzial haben; und die Risiken, die im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und in der Registrierungserklärung auf Formular F-3, die einen Basisprospekt enthält, jeweils unter der Überschrift Risikofaktoren, erörtert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig abgewogen werden, und die Leser sollten sich nicht übermäßig auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht erschöpfend ist. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen basieren, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht garantieren, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind ausdrücklich durch diesen Warnhinweis qualifiziert und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider und können sich danach ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Den Lesern wird geraten, weitere Informationen zu Quantum BioPharma, einschließlich des jährlichen Informationsformulars, auf der SEDAR+-Website unter www.sedarplus.ca und im EDGAR-Bereich der Website der United States Securities and Exchange Commission unter www.sec.gov zu konsultieren, um eine umfassendere Erörterung dieser Risikofaktoren und ihrer potenziellen Auswirkungen zu erhalten.

