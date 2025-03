Karbon-X Corp. meldet Uplisting an den OTCQB Market

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 14. März 2025 / Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX) (Karbon-X oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass der Handel mit seinen Stammaktien am OTCQB Market unter dem Tickersymbol KARX aufgenommen wurde.

Darüber hinaus sind die Stammaktien des Unternehmens nun über die Depository Trust Company (DTC) für das elektronische Clearing und die elektronische Abwicklung in den Vereinigten Staaten zugelassen. Die Notierung am OTCQB Market wird zusammen mit der DTC-Zulassung voraussichtlich die Sichtbarkeit des Unternehmens erhöhen, den Handelsprozess vereinfachen und die Liquidität der Stammaktien von Karbon-X in den Vereinigten Staaten, dem größten Kapitalmarkt der Welt, verbessern.

Wir freuen uns, dass wir diesen wichtigen Meilenstein erreicht haben und nun auch in den USA notiert sind. Seitens der Anleger in den USA besteht eine große Nachfrage nach Titeln wie unserem, die mit Technologien für den Kohlenstoffhandel und die Kohlenstoffbindung aufwarten. Wir sind daher begeistert, dass es für diese Anleger nun einfacher ist, an unserem Wachstum teilzuhaben, so Chad Clovis, CEO von Karbon-X Corp.

Der von der OTC Markets Group betriebene OTCQB Market bietet Unternehmen, die sich in einer frühen Entwicklungs- und Wachstumsphase befinden, eine bessere Sichtbarkeit und einen besseren Zugang zu US-Anlegern.

Über Karbon-X Corp.

Karbon-X Corp. ist ein auf Nachhaltigkeit ausgerichtetes Unternehmen, das Lösungen zum CO2-Ausgleich für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Durch innovative Strategien und zugängliche Lösungen ermöglicht Karbon-X Organisationen und Verbrauchern, ihre Umweltbelastung zu verringern.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Erwartungen im Zusammenhang mit den potenziellen Vorteilen des Uplisting an den OTCQB Market, der Geschäftsstrategie, den Wachstumsplänen und der Marktpositionierung. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse bewirken können. Zukunftsgerichtete Aussagen können sich ändern, und Karbon-X Corp. übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

