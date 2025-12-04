Kali – ein kritischer Rohstoff und eine Chance für Anleger

Die Landwirtschaft weltweit braucht Kalidünger. Nur wenige Länder können es liefern.

Kali, oder genauer gesagt Kalium in Düngemittelform, zählt zu den drei wichtigsten Pflanzennährstoffen, neben Stickstoff und Phosphat, und kommt zumeist aus Russland, Weißrussland und Kanada. Gerade erst hat das U.S. Geological Survey Kali zur Liste der kritischen Mineralien hinzugefügt. Denn die Abhängigkeit von Kali-Einfuhren aus Belarus und Russland soll verringert werden. Die Weltbevölkerung wächst und damit der Bedarf an Lebensmitteln. Aufgrund dessen erlebt der weltweite Markt für Kalidüngemittel einen Boom. Landwirte müssen ihre Ernteerträge steigern und die Produktivität erhöhen. Kalidünger verbessern die Pflanzenqualität, die Dürreresistenz, die Nährstoffaufnahme und die Wurzelbildung.

Der asiatisch-pazifische Raum besitzt einen Marktanteil von knapp 35 Prozent am Düngemittelmarkt. Regierungsinitiativen und ein steigender Gemüsekonsum treiben diesen Markt noch an. Und Kalidünger ist ein Multimilliarden-Dollar-Markt. Dabei ist Kalidünger das Düngemittel Nummer eins weltweit. Dazu kommen Handelsrisiken zwischen den USA und Kanada und neue Kapazitäten verzögern sich.

Es gibt jedoch ein Unternehmen, das sich erfolgreich mit einem Projekt in Afrika, Gabun am Kalimarkt positioniert. Das Banio-Kaliprojekt von Millennial Potash liegt strategisch günstig, es gibt eine direkte Route zu US-Häfen und nach Brasilien, einem großen Kali-Verbraucherland. Bisher importiert Brasilien etwa 95 Prozent seiner Kali-Nachfrage aus Russland, Belarus und Weißrussland. Außerdem wäre es für Afrika sicher erfreulich eine erste Kali-Mine im Land zu haben, denn bisher muss Afrika das gesamte Kali importieren.

Millennial Potash – https://www.rohstoff-tv.com/play/millennial-potash-aktualisierte-ressourcenschaetzung-um-275-hoeher-mit-weiterem-wachstumspotenzial/ – gehört zu den weltweit erfolgreichsten Junior-Rohstoffgesellschaften. Die aktualisierte Ressourcenschätzung für das Kaliprojekt Banio in Gabun ergab einen Anstieg der gemessenen und abgeleiteten Ressourcen um 275 Prozent. Deshalb sollte auch der Aktienkurs noch weiteres Potenzial haben.

