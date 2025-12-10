Italien: Goldreserven als Volkseigentum

Nach den USA und Deutschland ist Italien auf Platz Nummer drei der größten Goldreserven.

Die Partei von Giorgia Meloni, seit Oktober 2022 italienische Ministerpräsidentin, spricht mal wieder davon, den Goldbestand unter die Kontrolle des Staates zu stellen. Laut der Europäischen Zentralbank wäre dies ein Verstoß gegen die Verträge der europäischen Union. Aktuell wird der große Goldbestand Italiens von der italienischen Zentralbank verwaltet. Bis heute kann die Regierung Roms nicht darauf zugreifen, könnte kein Gold verkaufen. Zirka 2.452 Tonnen Gold besitzt die Banca d’Italia. In Großbritannien ist die Sache eine andere. Dort verkaufte die britische Regierung 1999 etwa die Hälfte ihres Goldschatzes. Denn dort konnten die Minister darüber verfügen.

Würde nun die italienische Regierung Gold verkaufen dürfen, dann würde dies das Vertrauen in die EZB und die Eurozone schmälern. Schließlich wäre das Gold dann nicht mehr als Reserven-Basis vorhanden, es würde im Haushalt verbraucht, zur Schuldentilgung dienen oder bei sonstigen Investitionsvorhaben verpuffen. Abnehmer wie andere Zentralbanken gäbe es sicherlich genug. Übrigens haben die Zentralbanken im Oktober rund 53 Tonnen Gold zugekauft, vor allem Polen und Brasilien. Das ist die höchste monatliche Menge in diesem Jahr bisher.

Es ist spannend, wie die Sache weitergeht. Von Interesse ist aktuell ansonsten die Fed-Sitzung. Mit einer Zinssenkung wird ja allgemein gerechnet. Sollten bald noch weitere Zinssenkungen folgen, so würde dies den Goldpreis weiter nach oben hieven. Wie wichtig Goldreserven sind, wissen nicht nur die Zentralbanken, sondern auch die Anleger. Physisches Gold und Unternehmen mit Gold sind beliebt wie selten zuvor.

Quelle:

https://finanzmarktwelt.de/gold-warum-die-ezb-angst-hat-vor-volkseigentum-erklaerung-in-italien-372959/.

