Inspiration Energy erwirbt das 76.000 Acres große „Rottenstone West Project“ und wird damit zu einem der größten Grundbesitzer im neu entstehenden VMS-Revier im Norden Saskatchewans

Vancouver, British Columbia – 22. August 2025 / IRW-Press / Inspiration Energy Corp. (Inspiration oder das Unternehmen) (ISP:CSE) (A40GPX:WKN) (ISPNF:OTC), ein kanadisches Gold- und Kupferexplorationsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb sämtlicher Anteile und Rechte am Rottenstone West Project (der Erwerb), einem Mineralkonzessionsgebiet von Bezirksgröße im Norden Saskatchewans, abgeschlossen hat. Mit dem Erwerb ist Inspiration nun einer der größten Grundbesitzer in einem Gebiet, das sich rasant zu einem von Kanadas spannendsten neuen vulkanogenen Massivsulfid- (VMS) und Goldexplorationsrevieren entwickelt.

Mit mehr als 85.000 Acres unter der Kontrolle von Inspiration sind wir nun einer der größten Grundbesitzer in diesem spannenden neuen VMS-Revier, so Charles Desjardins, CEO von Inspiration. Wir bauen eine strategische Position entlang eines Trends mit jüngsten Entdeckungen auf und verfügen über hochmoderne Satellitendaten, die mehrere Gold-Kupfer-Ziele erkennen lassen. Unser technisches Team erstellt derzeit die endgültigen Bohrpläne und wir gehen davon aus, dass wir unser erstes Bohrprogramm in Kürze aufnehmen werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80793/InspirationEnergy_250825_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Lageplan der Konzessionsgebiete Rottenstone West & Rottenstone North

Nachdem sich nur 30 Millionen Aktien von Inspiration im Umlauf befinden, bietet das Unternehmen Aktionären die Gelegenheit, stark von einem Explorationserfolg zu profitieren. Angesichts seiner straffen Kapitalstruktur, seines umfassenden Grundbesitzes, seiner fortschrittlichen geophysikalischen Daten und seiner Bereitschaft zur kurzfristigen Aufnahme von Bohrungen sollte das Unternehmen eine bedeutende Rolle in einem der spannendsten neuen Entdeckungskorridoren Kanadas spielen können.

Der neue Erwerb umfasst zusammenhängende Mineralclaims mit rund 31.011 Hektar (76.640 Acres) Grundfläche in der Rottenstone Domain, unmittelbar südwestlich der Entdeckungen von Ramp Metals Inc. (Ramp) auf dessen Konzessionsgebiet Rottenstone SW. Das Konzessionsgebiet erstreckt sich entlang der von Nordosten nach Südwesten streichenden geologischen Strukturen, in denen mehrere hochgradige Vorkommen in der Region lagern, wie etwa 73,55 g/t Au auf 7,5 Metern im Vorkommen Ranger und 1,61 % Cu in der VMS-Entdeckung Rush (siehe Pressemeldung von Ramp vom 17. Juni 2024). Es gilt zu beachten, dass bereits in den 1950er-Jahren bei historischen Arbeiten auf dem Rottenstone West Project mehrere Massivsulfidvorkommen entdeckt wurden (siehe Link unten). Diese Bereiche wurden noch nicht mithilfe moderner Explorationsverfahren erprobt und stellen daher interessante Ziele für Neuentdeckungen in einem vom Fraser Institute als führend eingestuftem Bergbaugebiet dar (siehe Link unten).

Dieser Erwerb ergänzt das nahe gelegene zu 100 % unternehmenseigene Rottenstone North Gold Project (Rottenstone North) in sinnvoller Weise. Das Unternehmen hat bei Rottenstone North vor Kurzem eine Atomic Mineral Resonance Tomography- (AMRT)-Satellitenuntersuchung absolviert (Abbildung 1), die zahlreiche vorrangige Gold- und Kupferziele entlang der östlichen Konzessionsgebietsgrenze von Rottenstone North – parallel und im Streichen der nur wenige Kilometer entfernten Kupfer-Gold-Silber-Entdeckung Rush von Ramp – identifiziert hat. Ein Antrag auf Erteilung einer Bohrgenehmigung wurde gestellt und das Unternehmen bemüht sich darum, die endgültigen Pläne für die Aufnahme seines ersten Bohrprogramms in naher Zukunft zu erstellen.

Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe von Inspiration nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens hinweisen.

Gemäß den Bedingungen des Erwerbs wird Inspiration sämtliche Eigentumsanteile am Rottenstone West Project im Gegenzug für eine Barzahlung von 18.590 CAD zur Erstattung der Absteckungskosten sowie die Ausgabe von 3.000.000 Stammaktien des Unternehmens und 2.000.000 übertragbaren Aktienkaufwarrants (fünf Jahre Laufzeit, 0,18 $ Ausübungspreis) erwerben.

Die Verkäufer behalten eine Net Smelter Return- (NSR)-Royalty ein. Das Unternehmen hat das Recht, jederzeit eine Hälfte (1,5 %) der NSR-Royalty zurückzukaufen (die Rückkaufoption), indem es eine Summe von drei Millionen Dollar (3.000.000 CAD) an die Verkäufer zahlt. Diese Vereinbarung steht noch unter dem Vorbehalt aller entsprechenden Genehmigungen.

Erklärung gemäß National Instrument 43-101

Dr. Scott Jobin-Bevans, P.Geo. (APEGS #82498), ein unabhängiger Berater des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects. Dr. Jobin-Bevans hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Links

Historische Arbeiten bei Rottenstone West

mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/0862

mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/0864

mineraldeposits.saskatchewan.ca/Home/Viewdetails/0868

Fraser Institute

www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-mining-companies-2024

Über Inspiration Energy Corp.

Inspiration Energy Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das ein Portfolio von potenzialreichen Edel- und Basismetallprojekten in führenden Rechtsgebieten ausbaut. Das Unternehmen setzt auf innovative, datengesteuerte Explorationstechnologien, um das bezirksweite Entdeckungspotenzial in unzureichend erkundeten, aber überaus höffigen Regionen zu erschließen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte den Unterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) verfügbar sind.

Im Namen des Board of Directors

Charles Desjardins

CEO, President und Direktor

Telefon: 604-808-3156

E-Mail: info@inspiration.energy

Die Canadian Stock Exchange und ihre Regulierungsdienstleister übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieses Dokuments gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind durch diese Warnhinweise sowie durch jene qualifiziert, die in unseren Einreichungen bei SEDAR+ in Kanada (verfügbar unter www.sedarplus.ca) enthalten sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Inspiration Energy Corp.

Charles Desjardins

1240-789 W Pender St.

V6C 1H2 Vancouver, BC

Kanada

email : info@inspiration.energy

Pressekontakt:

Inspiration Energy Corp.

Charles Desjardins

1240-789 W Pender St.

V6C 1H2 Vancouver, BC

email : info@inspiration.energy

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.