Star Copper entdeckt bei den Vorbereitungen für Phase-2-Bohrungen bedeutende Mineralisierung an der Oberfläche

Vancouver, British Columbia – 25. August 2025 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) (Star Copper oder das Unternehmen), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für kritische Mineralien, freut sich, bekannt zu geben, dass die Vorbereitungsarbeiten für sein geplantes Phase-2-Bohrprogramm für 2025 im Gange sind. Das erste Bohrloch in der Phase-2-Serie wird als Bohrloch G (S-056) bezeichnet, und während der Errichtung der Bohrplattform entdeckte das Team offenbar die Oberseite einer großen supergenen Anreicherungszone mit einer außergewöhnlichen Malachitmineralisierung (siehe Abbildungen 1 und 2).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80796/STCU_NR_Aug_25_25_Phaase2Preparation_DE_PRcom.001.jpeg

Abbildung 1 – Bohrplattform G – Malachitmineralisierung an der Oberfläche. Star Copper 2025

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80796/STCU_NR_Aug_25_25_Phaase2Preparation_DE_PRcom.002.jpeg

Abbildung 2 – Bohrplattform G – ausgegrabene Mineralisierung an der Oberfläche. Star Copper 2025

Sobald die Phase-2-Bohrungen beginnen, wird Bohrloch G (S-056) südlich der Zone Star Fault, einer ungefähr ebenen Struktur, die durch eine gebrochene, tonreiche Lettenschicht gekennzeichnet ist, angesetzt, und wird bis in eine Tiefe von 500 m gebohrt, um Ziele zu untersuchen, die mit Bohrloch D nicht vollständig durchteuft werden konnten. Der Kragen des Bohrlochs liegt ca. 130 m südlich von Bohrloch D (S-053B) und ca. 100 m westlich von Bohrloch F (S-055) (UTM 339.691E / 6.458.142N, Höhe 1.050 m; Azimut 000°, Neigung -75°; geplante Tiefe 500 m) und ist so positioniert, dass die südwestliche Ausdehnung der magnetischen und induzierten Polarisationsanomalien weiter ausgewertet werden kann (siehe Abbildung 3).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80796/STCU_NR_Aug_25_25_Phaase2Preparation_DE_PRcom.003.png

Abbildung 3 – Querschnitt (Stand: 16. August 2025) mit Kennzeichnung der Lage des geplanten Bohrlochs G (S-056), 100 m westlich von Bohrloch F (S-055). Star Copper 2025.

Geologisch betrachtet, ist Bohrloch G darauf ausgelegt, eine oberflächennahe supergene Kupfermineralisierung zu durchbohren, in der Kupfer als Malachit und Azurit entlang oxidierter Frakturen vorkommt, bevor es in den hypogenen Bereich abgeht, in dem Kupfer als Chalkopyrit (Cpy) vorkommt. Das Bohrloch wird so angelegt, dass es einen Korridor aus mineralisiertem Quarz-Monzodiorit (QMD) durchquert, der in Bohrloch F (S-055) identifiziert wurde; dort wurde bei den jüngsten Bohrungen Cpy als feine Einsprengungen und innerhalb von geschichteten Quarz-Pyrit-Chalkopyrit-Kalifeldspat-Adern, später in Quarz-Kalzit-Chlorit-Pyrit-Cpy-Adern und Pyrit-Cpy-Schnüren dokumentiert. In der Tiefe (>300 m) soll in Bohrloch G eine hypogene Cu- ± Au-Zone evaluiert werden, die im historischen Bohrloch S-040 durchteuft wurde und intrusive Phasen, eine kaliumhaltige (Kaliumfeldspat-) Alteration und strukturelle Korridore auf der Südseite der Zone Star Fault miteinander verbindet.

Darryl Jones, CEO des Unternehmens, merkte wie folgt an: Durch die erneute Untersuchung des Ziels, das mit Bohrloch D nicht vollständig bewertet werden konnte, und durch den Schritt nach Westen von Bohrloch F aus ist unser bevorstehendes Bohrloch G so positioniert, dass es das Kupfervorkommen von Star Main im Südwesten bestätigen und erweitern, die Architektur der Gehaltssteuerung im Liegenden der Zone Star Fault klären und die Verbindungen zwischen den Oxidationsprofilen, der kaliumhaltigen Alteration und der hypogenen Sulfidmineralisierung stärken kann. Als erstes Bohrloch der Phase 2 stellt es den Übergang von der Kartierung der Struktur und der Alteration in Phase 1 zu gezielten Bohrungen dar, die die Kontinuität und den Umfang von Star Main vorantreiben.

Zugang zum Projektgebiet Copper Creek eingerichtet, Kartierung und Probenahme im Gange

Copper Creek stellt ein völlig neues Gebiet dar, in dem durch historische Bohrungen eine Kupfermineralisierung bestätigt wurde, die die Lagerstätte Star erweitern und einen enormen Wert erschließen könnte. Derzeit werden Pläne ausgearbeitet, um im Rahmen der Erweiterung des laufenden Explorationsprogramms auf Copper Creek zu bohren.

Das günstige geologische Umfeld von Copper Creek, seine strukturelle Komplexität und die Nähe zu den derzeitigen Explorationsaktivitäten haben es für das Unternehmen zu einem vorrangigen Ziel gemacht. Copper Creek könnte die südöstliche Begrenzung eines größeren mineralisierten Trends darstellen, der sich nordwestlich in Richtung der Zone Main erstrecken und somit erhebliches Potenzial für eine Erweiterung der Ressourcen bieten könnte.

Die Teams haben vor kurzem einen Zugang zur Zone Copper Creek eingerichtet, die sich 2,5 km südöstlich von Star Main befindet (siehe Abbildung 4).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/80796/STCU_NR_Aug_25_25_Phaase2Preparation_DE_PRcom.004.png

Abbildung 4 – Gebiet des Projekts Copper Creek im Verhältnis zum Projekt Star. Star Copper 2025

Mit den jüngsten Feldarbeiten wurden die historischen Explorationsaufzeichnungen bestätigt und eine zuverlässige georäumliche Grundlage für die Exploration geschaffen. Die Kartierung und Beprobung der ca. 2 km x 1,5 km großen Cu+/-Au-Anomalie im Boden ist im Gange, und die Erkenntnisse aus diesem Programm werden in die potenziellen Bohrungen in den späteren Stadien der Phase-2-Bohrungen im Konzessionsgebiet Star einfließen. Siehe Pressemitteilung des Unternehmens von 22. Juli 2025 für weitere Informationen.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein Berater des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President & Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTC: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Erschließung vielversprechender Kupferprojekte in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen hat zum Ziel, sein Vorzeigeprojekt Star in British Columbia voranzutreiben, wo beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt haben. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie ökologische Ausgangsstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen nebst Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu stützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Für kostenlose News Alerts tragen Sie sich bitte unter starcopper.com/news/news-alerts/ in unseren Verteiler ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Weitere Informationen über das Projekt, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, sollte, antizipiert, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über die Exploration des Flaggschiffprojekts Star des Unternehmens und dessen Potenzial sowie die geplante Schätzung der mineralischen Ressourcen im Zusammenhang mit dem Star-Projekt. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem das frühe Explorationsstadium des Projekts Star, die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Star Copper Corp.

Darryl Jones

1450-789 West Pender Street,

V6C 1H2 Vancouver, BC

Kanada

email : info@starcopper.com

Pressekontakt:

Star Copper Corp.

Darryl Jones

1450-789 West Pender Street,

V6C 1H2 Vancouver, BC

email : info@starcopper.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.