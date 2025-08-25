Neotech Metals schließt erstes Bohrprogramm auf seinem TREO-Projekt erfolgreich ab, verstärkt Marketingmaßnahmen und verlängert Warrants

Vancouver, British Columbia, 25. August 2025 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) (Neotech oder das Unternehmen) freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines ersten Bohrprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen TREO-Projekt in Zentral-British Columbia bekannt zu geben.

Das Bohrprogramm umfasste vier Kernbohrlöcher über insgesamt 991 Meter, die von drei verschiedenen Standorten aus niedergebracht wurden. Die Bohrziele basierten auf der Entdeckung geologischer Ausbisse, geophysikalischen Trends und anomalen Prospektionsgebieten, die durch regionale Probenahmen und Datenerhebungen im Laufe der letzten zwei Jahre ermittelt wurden.

Alle vier Bohrlöcher durchteuften gemischte Karbonatite und Dolomite, die in Schiefer und Phyllite eingebettet sind, wobei durchweg eine sichtbare Mineralisierung von Seltenerdmetallen festgestellt werden konnte. Die Protokollierung und Beprobung des Bohrkerns ist im Gange und sollte nächste Woche abgeschlossen sein. Die Analyseergebnisse stehen noch aus.

Darüber hinaus hat das Unternehmen seine auf Europa ausgerichteten Marketinginitiativen mit Munich Mining Partners GmbH verstärkt und das Budget für Investor Relations von 28.000 $ auf 38.500 $ pro Monat erhöht.

Das Unternehmen hat ferner die Verlängerung der Laufzeit von 6.510.263 Warrants genehmigt, die ursprünglich am 6. Oktober 2025 verfallen sollten. Diese Warrants verfallen nun am 6. Oktober 2026 zum gleichen Ausübungspreis von 0,60 $ pro Aktie.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Reagan Glazier, Chief Executive Officer

E-Mail: info@neotechmetals.com

Telefon: +1 403-815-6663

Qualifizierter Sachverständiger

Die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden gemäß den kanadischen Regulierungsanforderungen der Vorschrift National Instrument 43-101 erstellt. Jared Galenzoski, VP Exploration, P.Geo., und qualifizierter Sachverständiger, hat alle Daten und Angaben in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Neotech Metals Corp.

Neotech Metals ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich der Entdeckung und Erschließung mineralischer Rohstoffe in vielversprechenden Jurisdiktionen auf der ganzen Welt widmet. Mit einem starken Engagement für Umweltschutz und nachhaltige Praktiken ist Neotech in der Lage, einen positiven Einfluss auszuüben und gleichzeitig das Potenzial seiner Explorationskonzessionsgebiete zu maximieren.

Das Unternehmen verfügt über ein diversifiziertes Portfolio von Seltene-Erden- und Seltene-Metalle-Projekten, einschließlich des in Apatit lagernden Seltenerdmetallprojekts Hecla-Kilmer, welches sich in 20 Kilometer Entfernung des Wasserkraftwerks von Otter Rapids (180 Megawatt) und von der aktiven Eisenbahnlinie Ontario Northway befindet, sowie der Projekte TREO und Foothills in British Columbia. Alle drei Projekte befinden sich zu 100 Prozent in Besitz des Unternehmens.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen und Informationen in dieser Pressemeldung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Jegliche Aussagen oder Informationen, die Erörterungen in Bezug auf Vorhersagen, Erwartungen, Ansichten, Pläne, Prognosen, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder enthalten (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Wörtern oder Begriffen wie erwartet, nimmt an, glaubt, schätzt, beabsichtigt, strebt an, Ziele, Vorhersagen, Zielsetzungen, Potenzial oder entsprechende Variationen bzw. von Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse ergriffen werden, eintreten oder erzielt werden können, könnten, würden, dürften oder werden, bzw. von den Verneinungen dieser Begriffe oder ähnlichen Ausdrücken), sind keine Aussagen historischer Tatsachen und gelten möglicherweise als zukunftsgerichtete Informationen. Die zukunftsgerichteten Informationen des Unternehmens beruhen auf den Annahmen, Ansichten, Erwartungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung und beinhalten unter anderem Informationen in Bezug auf das Erreichen einer Bauentscheidung sowie den entsprechenden Zeitpunkt und die Ergebnisse. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sollten sich die Umstände bzw. die Annahmen, Ansichten, Erwartungen oder Meinungen des Managements ändern oder andere Änderungen bei Ereignissen eintreten, die solche Aussagen oder Informationen betreffen. Aus den oben genannten Gründen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder geprüft noch genehmigt oder abgelehnt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

