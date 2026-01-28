Inspiration Energy beauftragt erneut Plutus Invest & Consulting GmbH mit der Erbringung bestimmter Marketing- und Investor-Awareness-Dienstleistungen

Vancouver, British Columbia – 28. Januar 2026 / IRW-Press / Inspiration Energy Corp. (ISP-CSE) (ISPNF-USA) (A40GPX-WKN) hat erneut die Plutus Invest & Consulting GmbH damit beauftragt, bestimmte Marketing- und Investor-Awareness-Dienstleistungen gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange und den geltenden Gesetzen zu erbringen. Die Bedingungen wurden ursprünglich am 16. Mai 2025 bekannt gegeben, sie sehen eine Laufzeit von einem Jahr auf und Kosten von bis zu 250.000 vor.

Plutus (einschließlich seiner Direktoren und leitenden Angestellten) und das Unternehmen stehen in keinem Nahverhältnis. Nach bestem Wissen des Unternehmens besitzen weder Plutus noch mit ihm verbundene Parteien Wertpapiere von Inspiration Energy oder haben das Recht, solche zu erwerben. Das Unternehmen wird keine Wertpapiere an Plutus als Vergütung für dessen Dienstleistungen ausgeben.

Charlese Desjardins, President von Inspiration, sagte: Wir freuen uns, Plutus erneut zu beauftragen – insbesondere zu einem Zeitpunkt, an dem sich die Rohstoffpreise auf einem Allzeithoch befinden. Inspiration hat nur etwas mehr als 40 Millionen ausstehende Aktien und wir arbeiten zurzeit an Plänen für ein voraussichtlich im Frühjahr stattfindendes Bohrprogramm auf unserem Konzessionsgebiet Rottenstone North, das klar definierte Bohrziele aufweist. Die nächsten Monate werden für unsere Aktionäre äußerst aufregend werden und das Management freut sich darauf, in einer Zeit, in der das Interesse der Investoren an Junior-Bergbauaktien enorm ist, an mehreren Fronten voranzukommen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/82748/ISP_012826_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Lage der Konzessionsgebiete Rottenstone North und West von Inspiration im Verhältnis zum Konzessionsgebiet von Ramp Metals. Dargestellt sind auch die interpretierten Massivsulfid- und Goldtrends in diesem Gebiet.

Über Inspiration Energy Corp.

Inspiration Energy ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Gold- und Basismetallkonzessionsgebiete gerichtet ist. Mit seinen Vorzeigeprojekten Rottenstone North und Rottenstone West ist das Unternehmen einer der größten Landbesitzer in einem der neuesten und aufregendsten Gold-Kupfer-VMS-Entdeckungskorridore Kanadas. Weitere Informationen finden Sie in den Unternehmensinformationen auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Im Namen des Board of Directors

Charles Desjardins

CEO, President und Direktor

Telefon: 604-808-3156

E-Mail: info@inspiration.energy

Die Canadian Stock Exchange und ihre Regulierungsdienstleister übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf künftige Ereignisse oder künftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen der Geschäftsleitung widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen und Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Investoren werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen werden zum Datum dieses Dokuments gemacht, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung sind durch diese Warnhinweise sowie durch jene qualifiziert, die in unseren Einreichungen bei SEDAR+ in Kanada (verfügbar unter www.sedarplus.ca) enthalten sind.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

