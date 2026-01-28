Der Goldpreis hat die 5.000-US-Dollar-Marke durchbrochen

Letzte Woche näherte sich Gold der magischen Marke von 5.000 US-Dollar an. Nun ist es geschafft.

In diesem Jahr hat der Goldpreis bereits 13 Prozent zugelegt. Letzte Woche war die stärkste Woche seit sechs Jahren für den Preis des Edelmetalls, so das World Gold Council. Es war schon Einiges los letzte Woche, erst die Spannungen in Grönland, die dann aber wieder nachließen. Die US-Wirtschaftsdaten waren eher positiv und die Konjunktur in Europa zeigt sich stabil. Japan tendiert zu Zinsstraffungen. Das Land leidet unter einem schwachen Wirtschaftswachstum. Die Zinsen für Anleihen sind stark gestiegen, damit sind Schulden für Japan teuer. Der Schuldenberg Japans soll geschätzte 230 Prozent des Bruttoinlandproduktes ausmachen. In den USA beläuft er sich auf knapp 125 Prozent.

Der Kurs USD/JPY (amerikanischer Dollar/japanischer Yen) hat sich nach einer Intervention des japanischen Finanzministers umgekehrt. Der US-Dollar wurde belastet und der Goldpreis stieg weiter an. Jedenfalls hat der Preis des edlen Metalls allein in diesem Jahr seine Allzeithochs neunmal übertroffen. Denn Unsicherheiten setzen sich fort. So sandte der US-Präsident Schiffe in den Nahen Osten, die Spannungen im Iran verstärken sich also. Dann gab es auch noch die Drohung mit 100-prozentigen Zöllen auf kanadische Waren.

Aus charttechnischer Sicht existiert bei 5.200 und 5.230 US-Dollar eine langfristige Zielzone. Sollte diese Zone aufgehebelt werden, dann wäre die nächste Entscheidungsmarke bei 5.400 US-Dollar. Auf jeden Fall zeigt der Aufwärtstrend bisher keine Zeichen von einer Abschwächung. Bleibt der US-Dollar weiterhin schwach, dann würde dies dem Goldpreis Auftrieb verleihen. Das würde wiederum die Goldunternehmen wertvoller machen.

Newcore Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/newcore-gold-ltd/ – arbeitet mit Nachdruck am Enchi-Goldprojekt (zu 100 Prozent im Eigenbesitz) im Südwesten Ghanas, gelegen an einem der ertragreichsten und am besten entwickelten Goldtrends Westafrikas. Das Projekt verfügt über eine angezeigte Mineralressource von 743.500 Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,55 Gramm Gold je Tonne Gestein. Aktuelle Bohrergebnisse brachten bis zu 174 Gramm Gold je Tonne Gestein zutage.

Mayfair Gold – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mayfair-gold-corp/ – kontrolliert zu 100 Prozent das Fenn-Gib-Goldprojekt im Norden Ontarios im ertragreichen Timmins-Distrikt. Eine sehr positive vorläufige Machbarkeitsstudie liegt bereits vor. Gemäß dem Unternehmen beinhaltet das Goldprojekt 4,3 Millionen Unzen Gold (eine angezeigte Ressource von 181,3 Millionen Tonnen Gestein mit einem Gehalt von 0,74 Gramm Gold je Tonne Gestein). Der Produktionsbeginn ist für 2030 geplant.

