Goldpreis über 5.000 und Silberpreis über 100 US-Dollar

Anleger, die in Gold investieren möchten, aber die Lagerung scheuen, können sich bei den Goldunternehmen umschauen.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von OR Royalties Inc. und Gold Royalty Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 27.01.2026, 17:20 Uhr Zürich/Berlin

Die Fakten sprechen für Gold. Dass das Fiatgeldsystem schwächelt, ist bekannt. Staatsverschuldungen steigen und der sichere Hafen Gold gewinnt an Attraktivität. Das Vertrauen in den sicheren Hafen US-Dollar schwindet immer mehr, die zukünftige Politik des US-Präsidenten ist ungewiss. Zu sehen ist diese Entwicklung zum Beispiel auch an den Gold-ETF-Zuflüssen, die laut dem World Gold Council in 2025 mehr als 800 Tonnen ausgemacht haben. Größer waren die Zuflüsse nur in 2020, als die Zentralbanken die Geldpolitik aufgrund der Pandemie stark lockerten.

Heute befindet sich der Goldpreis auf einem historischen Höhenflug. So geht jetzt auch Goldman Sachs von einem Goldpreis von 5.400 US-Dollar zum Jahresende aus. Und laut einer Umfrage der London Bullion Market Association wird ein Höchststand von 7.150 US-Dollar vorausgesagt. In 2025 hat sich Gold um 64 Prozent verteuert. Nun hat er erstmals die 5.000 US-Dollar überschritten. Silber kostet erstmals mehr als 100 US-Dollar.

Meist reagieren Goldunternehmen deutlich schneller als der Goldpreis selbst. Etwas Besonderes sind die Royalty- und Streaming-Unternehmen. Produktions- und preisbasiert sind ihre Einnahmen, dabei haben sie kaum operative Risiken. Diese liegen bei den Partnergesellschaften, also bei den Minenunternehmen. Und dass es mit dem Goldpreis weiter aufwärts gehen wird, da ist sich die Mehrheit der Analysten und Großbanken einig. Investoren, die also auf Gold setzen möchten und eine Diversifizierung schätzen, sollten Royalty-Unternehmen im Blick haben.

Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – konzentriert sich auf Gold, Silber und Kupfer und auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika. Im Portfolio von Gold Royalty befinden sich aktuell rund 250 Royalties und Streams. Jüngst sind wieder neue Lizenzen hinzugekommen.

OR Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties-inc/ – ist fokussiert auf Gold, Silber und Kupfer mit Beteiligungen und Lizenzgebühren in Kanada, Australien und in den USA. Das Unternehmen zahlt Dividenden. Das Jahr 2025 sorgte für einen Rekordwert bei den Einnahmen.

