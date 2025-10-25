Innocan Pharma stellt sich auf der ThinkEquity Conference 2025 vor

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – 24. Oktober 2025 / IRW-Press / Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP40) (OTCQB: INNPF) (Innocan oder das Unternehmen), ein Pionier in der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen an der ThinkEquity Conference teilnehmen wird, die am 30. Oktober 2025 im Mandarin Oriental Hotel in New York City stattfindet.

Die ThinkEquity Conference bringt institutionelle Investoren, Analysten und aufstrebende Wachstumsunternehmen zu einem Tag voller Präsentationen und Einzelgespräche zusammen und bietet eine wertvolle Plattform zum Austausch aktueller Geschäftsentwicklungen und Erkundung neuer Marktchancen.

Innocan Pharma wird auf der Konferenz um 9:30 Uhr (Ortszeit New York) im Boardroom vorgestellt. Das Unternehmen wird einen Überblick über seine bevorstehenden regulatorischen Meilensteine in den Bereichen Human- und Tiergesundheit geben und dabei insbesondere auf seine innovative LPT-CBD-Injektionsplattform zur Behandlung chronischer Schmerzen eingehen.

Zu den Referenten von Innocan gehören Iris Bincovich, CEO, Roni Kamhi, COO, und Dr. Joseph V. Pergolizzi, Jr., M.D., renommiertes Mitglied des Advisory Board von Innocan und Experte für Innere Medizin, perioperative Medizin und Schmerzmedizin, Intensiv- und Palliativmedizin, Pharmakologie, Arzneimittelentwicklung und Zulassungsfragen.

Weitere Informationen zur ThinkEquity Conference finden Sie unter www.think-equity.com.

Über Dr. Joseph V. Pergolizzi, Jr., M.D.

Dr. Pergolizzi ist Senior Partner bei Naples Anesthesia and Pain Associates und Chief Operating Officer bei NEMA Research Inc. Er ist ehemaliges Mitglied des Unterausschusses der FDA SUI and SGE VAH Grant Review for Analgesics und Berater des Board of Directors der National Pain Foundation. Er hatte verschiedene Führungspositionen in privaten und börsennotierten Unternehmen inne und kann dank seines bedeutenden medizinischen Fachwissens, seiner Erfahrung im Bereich der Regulierung und seiner unternehmerischen Kompetenzen auf nachweisliche Erfolge in vielen Bereichen der Gesundheitsbranche verweisen.

Über ThinkEquity

ThinkEquity ist eine Boutique-Investmentbank, die von Fachleuten gegründet wurde, die seit über einem Jahrzehnt zusammenarbeiten und gemeinsam Finanzierungen im Wert von mehr als 50 Milliarden US$ im Rahmen öffentlicher und privater Kapitalaufnahmen, Umstrukturierungen sowie Fusionen und Übernahmen gestellt haben. Frühere ThinkEquity-Konferenzen konnten mit über 70 Unternehmenspräsentationen, mehr als 700 Teilnehmern und über 500 Einzelgesprächen aufwarten, wodurch eine wertvolle Plattform für den Austausch zwischen Unternehmen und Investoren geschaffen wurde. Eine Anmeldung zur ThinkEquity Conference ist unter diesem Link möglich.

Über Innocan

Innocan ist ein Innovator auf dem Gebiet der Pharmakologie und Wellness. Im Bereich Pharmakologie hat Innocan eine Arzneimittelverabreichungsplattform für mit CBD beladene Liposomen entwickelt, um eine exakte Dosierung sowie verlängerte und kontrollierte Freisetzung von synthetisch erzeugtem CBD für das nicht-opioide Schmerzmanagement zu erreichen. Im Bereich Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein umfassendes Portfolio von leistungsfähigen Pflege- und Schönheitsprodukten für einen gesünderen Lebensstil. In diesem Segment konzentriert sich Innocan über seine Tochtergesellschaft BI Sky Global Ltd. auf fortschrittliche, zielgerichtete Online-Verkäufe. www.innocanpharma.com

Vorsichtshinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Bestimmte in dieser Pressemitteilung enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze dar. Beispielsweise verwendet das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen, wenn es seine geplante Teilnahme an der ThinkEquity Conference, das Potenzial seiner LPT-CBD-Technologie als innovative Lösung für die Schmerzbehandlung bei Patienten und das Erreichen aufsichtsrechtlicher Meilensteine erörtert. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen naturgemäß zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen von Innocan, einschließlich Erwartungen und Annahmen hinsichtlich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung regulatorischer Anforderungen in verschiedenen Rechtsordnungen und des zufriedenstellenden Abschlusses der erforderlichen Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen wesentlich von den in dieser Pressemitteilung erwarteten oder zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem: globale und lokale (nationale) wirtschaftliche, politische, marktbezogene und geschäftliche Rahmenbedingungen; staatliche und regulatorische Anforderungen sowie Maßnahmen staatlicher Behörden; und mögliche Störungen der Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Wettbewerbern. Zudem bestehen Risiken, die der Natur des Produktvertriebs innewohnen, darunter Fragen des Imports/Exports sowie das Nicht-Erlangen erforderlicher behördlicher Genehmigungen und sonstiger Freigaben (oder deren verspätete Erteilung). Der voraussichtliche Zeitplan für den Markteintritt kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder des Bedarfs an zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Aus diesem Grund sollten sich die Leser nicht auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedarplus.ca abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

