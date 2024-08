Hybrid Power Solutions sichert sich großen Folgeauftrag von kalifornischem Versorger

Vancouver, British Columbia – 6. August 2024 / IRW-Press / Hybrid Power Solutions Inc. (CSE: HPSS) (OTC: HPSIF) (FWB: E092) (Hybrid oder das Unternehmen), ein führender Anbieter von innovativen brennstofffreien Energieversorgungslösungen, gibt mit Freude einen bedeutenden Folgeauftrag eines großen Versorgungsunternehmens in Kalifornien bekannt.

Der Auftrag umfasst 105 Einheiten Batt Pack Pro (BPP) samt 55 Träger, die einen Endkundenwert von insgesamt 860.895 USD (1.192.279,99 CAD) vor Abzug der Händlermargen ausmachen. Dieser Großauftrag unterstreicht die steigende Nachfrage nach Hybrids nachhaltigen Energielösungen im Versorgungssektor.

Wir freuen uns außerordentlich über diesen Folgeauftrag von unserem geschätzten Versorgerkunden in Kalifornien, so Francois Byrne, CEO von Hybrid Power Solutions. Er zeugt von der Effektivität und Zuverlässigkeit unserer Batt Pack Pro-Geräte bei der Deckung des hohen Strombedarfs von Versorgungsbetrieben, mit denen zugleich auch deren Nachhaltigkeitsziele unterstützt werden.

Die Batt Pack Pro-Geräte, bekannt für ihre lange Lebensdauer und Vielseitigkeit, bewähren sich nach wie vor in verschiedensten Anwendungsbereichen, einschließlich des Versorgungssektors. Mit 5.000 Watt Dauerleistung und bis zu 10.000 Watt Spitzenleistung bietet BPP eine robuste, witterungsbeständige Lösung für die Stromversorgung wichtiger Geräte in anspruchsvollen Einsatzgebieten.

Dieser Folgeauftrag bestätigt nicht nur die Leistungsfähigkeit von Hybrids Produkten, sondern unterstreicht auch die wachsende Präsenz des Unternehmens im Versorgungssektor. Immer mehr Versorgungsunternehmen streben danach, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern und ihre betriebliche Effizienz zu verbessern, und damit fällt ihre Wahl auch immer öfter auf die brennstofffreien Stromversorgungslösungen von Hybrid.

Dieser Auftrag ist ein wesentlicher Schritt in unseren partnerschaftlichen Beziehungen zu Energieversorgungsunternehmen, fügt Byrne hinzu. Es ist uns ein Anliegen, den Übergang zu saubereren, effizienteren Energielösungen in allen Bereichen zu unterstützen, und dieses Folgegeschäft zeigt ganz konkret die Vorteile auf, die unsere Produkte bieten.

Hybrid Power Solutions legt seinen Schwerpunkt auch weiterhin auf Innovationen und auf den Ausbau seiner Marktpräsenz, insbesondere in Sektoren, in denen eine zuverlässige und nachhaltige Energieversorgung entscheidend ist. Aus Sicht des Unternehmens dürfte dieser Auftrag einen positiven Beitrag zum Umsatzwachstum leisten und die Position des Unternehmens im Markt für umweltfreundliche Energien weiter festigen.

Für weitere Informationen, Anfragen oder Medienangebote wenden Sie sich bitte an:

Für das Unternehmen

Francois Byrne

CEO und Direktor

invest@hybridps.ca

1 (866) 549-2743

www.investhps.com

Über Hybrid Power Solutions Inc.

Hybrid Power Solutions Inc. ist ein kanadischer Innovator für saubere Energie, der an der kanadischen Wertpapierbörse unter dem Symbol HPSS“ notiert ist. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung nachhaltiger Energielösungen spezialisiert, die den Zugang zu und die Speicherung von Energie in verschiedenen Branchen neu definieren. Mit dem Schwerpunkt auf Innovation und Umweltverantwortung ist Hybrid weiterhin führend bei der Bereitstellung skalierbarer, kostengünstiger Energielösungen für eine grünere Zukunft.

