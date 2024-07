Hybrid Power Solutions erhält Auftrag von Dallas Area Rapid Transit (DART)

Vancouver, British Columbia, 2. Juli 2024 / IRW-Press / Hybrid Power Solutions Inc. (CSE: HPSS) (OTC: HPSIF) (FWB: E092) (Hybrid oder das Unternehmen), ein führender kanadischer Hersteller von industriellen, brennstofffreien Stromversorgungslösungen, gibt mit Stolz bekannt, dass das Unternehmen den Zuschlag für ein Angebot zur Versorgung des Dallas Area Rapid Transit (DART) mit tragbaren Stromversorgungslösungen erhalten hat. Bei diesem bedeutenden Auftrag handelt es sich um die erste Zusammenarbeit zwischen HPS und DART. Der Auftragswert beläuft sich auf insgesamt 218.530 USD (rund 288.000 CAD).

Der Auftrag betrifft die Bereitstellung der von HPS entwickelten hochmodernen kraftstofffreien Stromaggregate, mit denen die Effizienz und Nachhaltigkeit des DART-Betriebs verbessert werden soll. Diese Partnerschaft unterstreicht das Bekenntnis von HPS zur Bereitstellung innovativer, zuverlässiger und umweltfreundlicher Stromversorgungslösungen für urbane Verkehrssysteme im großstädtischen Bereich.

Der Auftrag umfasst 12 Batt Pack Pros, 2 Batt Pack Jupiters und 2 Batt Pack Sparks; die Sparks sind die neueste Entwicklung in der HPS-Produktfamilie. Diese modernen Stromversorgungslösungen sind für die Stromversorgung verschiedener Komponenten des DART-Systems vorgesehen und gewährleisten einen unterbrechungsfreien und effizienten Betrieb.

Wir freuen uns außerordentlich über die Zusammenarbeit mit Dallas Area Rapid Transit. Mit unseren treibstofffreien Packs unterstützen wir das Nahverkehrsunternehmen bei seinem Auftrag, den Kunden sichere, effiziente und nachhaltige Energielösungen anzubieten, so Francois Byrne, CEO von HPS. Wir schätzen es sehr, dass wir die Möglichkeit bekommen, die Kunden des Verkehrsbetriebs dauerhaft mit unseren Lösungen zu versorgen, und hoffen auf den Aufbau einer langfristigen Beziehung mit DART.

Die Hybridlösungen von HPS bieten erhebliche Vorteile und punkten mit geringeren Emissionen, Kosteneinsparungen und auch mehr Zuverlässigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Stromquellen.

Dieser Erstauftrag von DART eröffnet uns die Chance auf eine Langzeitpartnerschaft, die darauf abzielt, die Nachhaltigkeit und Leistung des Verkehrsbetriebs kontinuierlich zu verbessern, fügt Francois Byrne hinzu. Wir führen bereits Gespräche über zukünftige Projekte mit DART und freuen uns auf die Sondierung weiterer Möglichkeiten, bei denen wir die Initiativen des Nahverkehrsunternehmens mit unseren hochmodernen Energielösungen unterstützen können.

Über Hybrid Power Solutions

Hybrid Power Solutions (CSE: HPSS) (OTC: HPSIF) (FWB: E092) ist ein führender Anbieter innovativer Energielösungen, der sich auf Hybrid- und erneuerbare Energietechnologien spezialisiert hat. Durch die Schwerpunktlegung auf Nachhaltigkeit und Kundenzufriedenheit bietet HPS hochmoderne Produkte und Dienstleistungen, die den vielfältigen Energiebedarf der heutigen Industrie decken.

Über Hybrid Power Solutions Inc.

Hybrid Power Solutions Inc. ist ein kanadischer Innovator für saubere Energie, der an der Canadian Securities Exchange (CSE: HPSS) notiert ist. Das Unternehmen hat sich auf die Entwicklung nachhaltiger Energielösungen spezialisiert, die den Zugang zu und die Speicherung von Energie in verschiedenen Branchen neu definieren. Mit dem Schwerpunkt auf Innovation und Umweltverantwortung ist Hybrid weiterhin führend bei der Bereitstellung skalierbarer, kostengünstiger Energielösungen für eine grünere Zukunft.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte in diesem Dokument enthaltene Informationen stellen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie wird, wird sein, beabsichtigt, erwartet oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder an Aussagen erkennbar, wonach bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Abgabe dieser Aussagen und basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar vom Management des Unternehmens als vernünftig erachtet werden, jedoch bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, die durch Verweis in diesem Dokument enthalten sind, aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Die Canadian Securities Exchange übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

