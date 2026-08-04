High Tide veröffentlicht seine vorläufigen Prognosen für das dritte Quartal 2026

Das Unternehmen rechnet im Vorfeld der Analystenprognosen mit Rekordzahlen bei Umsatz, Bruttogewinn und bereinigtem EBITDA

Des Weiteren gibt das Unternehmen den Vertrieb von mehr als 10 Tonnen medizinischen Cannabisblüten über die Remexian Pharma GmbH bekannt, was die Marktposition des Unternehmens im deutschen Markt weiter festigt

CALGARY, AB, 4. August 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA) – ein erfolgreiches und auf den Einzelhandel ausgerichtetes Unternehmen, das gegründet wurde, um in jeder Cannabis-Teilsparte einen realen Mehrwert zu bieten – freut sich, seine Prognoseschätzungen hinsichtlich der erwarteten Ergebnisse für das am 31. Juli 2026 zu Ende gegangene dritte Geschäftsquartal zu veröffentlichen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/85346/HighTide_04-08-2026_DEPRcom.001.png

1 Auf Grundlage von FactSet per 3. August 2026.

2 Bereinigter Gewinn vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Tilgungen (EBITDA). Diese Finanzkennzahl hat laut den international geltenden Standards für das Berichtswesen (International Financial Reporting Standards, IFRS) keine standardisierte Bedeutung und ist daher möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Emittenten vergleichbar. Nicht-IFRS-Kennzahlen bieten den Anlegern eine ergänzende Methode zur Ermittlung der betrieblichen Performance des Unternehmens und lenken so den Blick auf Trends im Kerngeschäft des Unternehmens, die bei ausschließlicher Berücksichtigung von IFRS-konformen Bewertungsmethoden ansonsten möglicherweise nicht erkennbar wären. Die Unternehmensführung verwendet bei der Messung der Finanzperformance des Unternehmens solche nicht-IFRS-konformen Bewertungsmethoden.

An den Vorgaben für dieses Quartal zeigt sich die zunehmende Ertragskraft der globalen Plattform, die wir aufgebaut haben. Wir erwarten für das Unternehmen neue Rekordzahlen bei Umsatz, Bruttogewinn und bereinigtem EBITDA mit einem Wachstum von jeweils mindestens 30 %, 27 % bzw. 43 % im Vergleich zum Vorjahr. Wichtig ist vor allem, dass selbst die untere Grenze unserer Vorgaben die höchste aktuelle Analystenschätzung für alle drei Kennzahlen übertrifft. Aus unserer Sicht ist dies ein deutlicher Beweis dafür, dass die aktuellen Markterwartungen die Stärke, den Umfang und die operative Hebelwirkung unserer Geschäftstätigkeit noch nicht vollständig erfasst haben, erläutert Raj Grover, Gründer und Chief Executive Officer von High Tide.

Unsere Performance wird von zwei immer stärker werdenden Wachstumstreibern getragen. In Kanada verzeichnete unser stationäres Geschäft im Juni wieder ein positives Same-Store-Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr und setzte dieses positive Ergebnis im Juli fort. Im Vergleich zum allgemeinen Markttrend ist das aus unserer Sicht eine erfreuliche Entwicklung, die auch die Resilienz unseres Discount-Club-Modells einmal mehr unter Beweis stellt. In Deutschland erzielte Remexian mit einer Liefermenge von über 10 Tonnen medizinischem Cannabis einen weiteren Quartalsrekord im Vertrieb. Das entspricht einem Plus von 33 % gegenüber dem Vorquartal und einer Steigerung um 60 % im Vorjahresvergleich. Insgesamt wird anhand dieser Ergebnisse deutlich, dass unsere kanadische Einzelhandelsplattform an Stärke zulegt, während unser deutsches Geschäft mit medizinischem Cannabis rasante Zuwächse verzeichnet. So entsteht ein diversifizierteres und zunehmend profitableres globales Unternehmen, fügt Herr Grover hinzu.

Das Unternehmen wird die vollständigen Finanz- und Betriebsergebnisse für das dritte Geschäftsquartal zum 31. Juli 2026 voraussichtlich am Montag, den 14. September 2026 nach Börsenschluss veröffentlichen. Am darauffolgenden Morgen findet dann eine Telefonkonferenz statt.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 229 inländischen und 1 internationalen Geschäftsstandorten. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten und beansprucht einen Marktanteil von 12 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene CBD-Produkte angeboten werden. Im Jahr 2025 war das Unternehmen der erste nordamerikanische Cannabis-Anbieter, der eine stationäre Verkaufsstelle in Deutschland eröffnete.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen mit einem Marktanteil von 14 % am deutschen Markt für medizinisches Cannabis, das für den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen aufgebaut wurde. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 22 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange (die TSXV) als Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

Weder die TSXV noch ihre Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

KONTAKTDATEN

Medienanfragen

Omar Khan

Chief Communications and Public Affairs Officer

High Tide Inc.

omar@hightideinc.com

403-770-3080

Anfragen von Investoren

Vahan Ajamian

Capital Markets Advisor

High Tide Inc.

vahan@hightideinc.com

VORSORGLICHER HINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTSGERICHTETER AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet). Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, jedoch nicht immer, an Begriffen wie erwarten, beabsichtigen, planen, glauben, voraussehen, schätzen, könnte, wird, sollte und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich: der anhaltenden Stärke und Dynamik des Unternehmens; der Tatsache, dass das Unternehmen Umsatz, bereinigtes EBITDA, Same-Store-Umsatz im Quartal und Vertriebsvolumen im Einklang mit den hier dargelegten Erwartungen ausweist; die Ergebnisse, die über den Erwartungen der Analysten liegen; das Datum und die Uhrzeit der Veröffentlichung der Ergebnisse des am 31. Juli 2026 endenden dritten Geschäftsquartals des Unternehmens sowie des Webcasts und der Telefonkonferenz zur Erörterung dieser Ergebnisse.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, darunter unter anderem: Verzögerungen oder die Unmöglichkeit, erforderliche behördliche Zulassungen oder Genehmigungen zu erhalten; Veränderungen der Wettbewerbsbedingungen, Marktbedingungen oder Verbraucherbedingungen; betriebliche Risiken im Zusammenhang mit der Eröffnung und dem operativen Betrieb neuer Filialen; sowie die weiteren Risikofaktoren, die unter der Überschrift Nicht erschöpfende Liste der Risikofaktoren in Anhang A unseres aktuellen Jahresinformationsformulars und an anderer Stelle in dieser Pressemitteilung erörtert werden, wobei diese Faktoren von Zeit zu Zeit in unseren periodischen Einreichungen aktualisiert werden können, die unter www.sedarplus.ca und www.sec.gov verfügbar sind und durch Verweis in dieses Dokument aufgenommen werden. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden ausdrücklich durch diesen Warnhinweis eingeschränkt und spiegeln die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können sich danach noch ändern. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, oder um wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Informationen zu erklären, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

High Tide Inc.

Investor Relations

#111-113, 11127 15th Street NE

T3K 2M4 Calgary, AB

Kanada

email : ir@hightideinc.com

Pressekontakt:

High Tide Inc.

Investor Relations

#111-113, 11127 15th Street NE

T3K 2M4 Calgary, AB

email : ir@hightideinc.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.