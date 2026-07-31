High Tide schließt Übernahme von Northern Helm ab – vier Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte in Ontario kommen hinzu

CALGARY, AB, 30. Juli 2026 / IRW-Press / High Tide Inc. (High Tide oder das Unternehmen) (Nasdaq: HITI) (TSXV: HITI) (FWB: 2LYA), das erfolgreiche, auf den Einzelhandel ausgerichtete Unternehmen, das in allen Bereichen der Cannabisbranche einen echten Mehrwert schafft, gab heute im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 15. Juni 2026 bekannt, dass es die im Aktienkaufvertrag vom 12. Juni 2026 (der Übernahmevertrag) vorgesehene Übernahme abgeschlossen hat. Im Rahmen des Übernahmevertrags erwarb High Tide 100 % der Anteile an der J. Supply Holdings Inc., die unter dem Namen Northern Helm (Northern Helm) firmiert. Dadurch übernimmt High Tide vier von Northern Helm in Ontario betriebene Cannabis-Einzelhandelsgeschäfte (die Geschäfte) zu einem Kaufpreis von 7,77 Mio. $ (die Transaktion). Die Geschäfte befinden sich an folgenden Standorten: 2377 Highway 2 in Bowmanville, 225 Gore Road in Kingston, 1414 King St. E in Courtice und 199 Wentworth St. W in Oshawa. Mit dem Abschluss der Transaktion betreibt High Tide nun insgesamt 228 Cannabis-Einzelhandelsfilialen in ganz Kanada, darunter 103 in der Provinz Ontario.

Bei High Tide muss jede Übernahme und jede neue Filiale unsere Wettbewerbsposition für die kommenden Jahre stärken. Wir gehen bei der Verfolgung von Akquisitions- und organischen Wachstumschancen weiterhin äußerst diszipliniert vor und investieren nur dort, wo wir die Möglichkeit sehen, langfristig bedeutenden Wert für unsere Aktionäre zu schaffen, sagte Raj Grover, Gründer und Vorstandsvorsitzender von High Tide.

Diese Übernahme stärkt nicht nur unsere Präsenz in der Region Durham und im Osten Ontarios, sondern bietet auch eine hervorragende Gelegenheit, sowohl bestehende als auch neue Cannabiskonsumenten in unserem Cabana Club und ELITE-Ökosystem willkommen zu heißen. Wir freuen uns darauf, unseren Kunden den einzigartigen Mehrwert, die attraktiven Einsparungen und das Mitgliedererlebnis zu bieten, die Canna Cabana weiterhin von anderen Anbietern unterscheiden, ergänzte Herr Grover.

Details der Transaktion

Die Transaktion wurde gemäß den Bestimmungen des Übernahmevertrags abgeschlossen. Die Transaktion wurde von der TSX Venture Exchange unter Vorbehalt genehmigt und wartet derzeit auf die endgültige Genehmigung. Die Gegenleistung (die Gegenleistung) für den Erwerb von 100 % der Eigenkapitalanteile bestand aus übernommenen Verbindlichkeiten in Höhe von 3,06 Mio. $ mit einem Zinssatz von 2 %. Von dem verbleibenden Betrag wurden 40 % in bar (1,88 Mio. $) und die restlichen 60 % (2,83 Mio. $) bei Abschluss der Transaktion (der Abschluss) in Form von 921.486 Stammaktien von High Tide (High Tide-Aktien) gezahlt. Dabei wurde ein angenommener Preis von 3,067 $ je High Tide-Aktie zugrunde gelegt. Die High Tide-Aktien unterliegen ab dem Datum des Abschlusses einer gesetzlich vorgeschriebenen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Für den am 31. März 2026 endenden Dreimonatszeitraum erzielten die Filialen einen annualisierten Umsatz von 8,5 Mio. $ sowie ein annualisiertes bereinigtes EBITDA von 1,7 Mio. $. Der Kaufpreis entspricht dem 4,5-Fachen des annualisierten bereinigten EBITDA der Filialen für diesen Zeitraum und unterliegt einer Anpassung des Working Capital.

ÜBER HIGH TIDE

High Tide, Inc. ist das führende, Community-grown, auf den Einzelhandel fokussierte Cannabisunternehmen, das darauf ausgerichtet ist, den vollen Wert der mächtigsten Pflanze der Welt zu erschließen. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Canna Cabana ist die zweitgrößte Cannabis-Einzelhandelsmarke weltweit. High Tide (HITI) ist ein einzigartiges, auf Cannabiskonsumenten fokussiertes Unternehmen, dessen breit gefächerte, voll integrierte Tätigkeit alle Bereiche der Cannabisbranche umfasst, u. a.:

Einzelhandel: Canna Cabana ist die größte Cannabis-Einzelhandelskette in Kanada mit 228 inländischen und 1 internationalen Geschäftsstandorten. Mit seinem stationären Geschäft ist das Unternehmen in Kanada in den Provinzen British Columbia, Alberta, Saskatchewan, Manitoba und Ontario vertreten und beansprucht einen Marktanteil von 12 %, Tendenz steigend. Im Jahr 2021 wurde Canna Cabana zum weltweit ersten Cannabishändler mit einem Discount-Club-Modell. Das Unternehmen besitzt und betreibt außerdem mehrere globale Online-Handelsplattformen, auf denen Zubehör und aus Hanf gewonnene CBD-Produkte angeboten werden. Im Jahr 2025 war das Unternehmen der erste nordamerikanische Cannabis-Anbieter, der eine stationäre Verkaufsstelle in Deutschland eröffnete.

Vertrieb von medizinischem Cannabis: Remexian Pharma GmbH ist ein führendes deutsches Pharmaunternehmen mit einem Marktanteil von 14 % am deutschen Markt für medizinisches Cannabis, das für den Import und Großhandel von medizinischem Cannabis zu erschwinglichen Preisen aufgebaut wurde. Unter allen deutschen Beschaffungsunternehmen für medizinisches Cannabis ist Remexian international am breitesten aufgestellt und verfügt derzeit über Lizenzen für den Import aus 19 Ländern nach Deutschland, darunter auch Kanada.

High Tide ist Trends immer einen Schritt voraus und wurde im Jahr 2025 zum fünften Mal in Folge vom Report on Business der kanadischen Tageszeitung Globe and Mail zu einem der wachstumsstärksten Unternehmen Kanadas gekürt. Außerdem wurde es 2022, 2024 und 2025 von der TSX Venture Exchange (die TSXV) als Top-50-Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus wurde High Tide auf der Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen Amerikas für 2023 der Financial Times als Nummer eins in der Kategorie Retail aufgeführt. Besuchen Sie www.hightideinc.com, um die volle Wirkung von High Tide zu entdecken. Um sich über die Anlageergebnisse des Unternehmens zu informieren, besuchen Sie die Profilseite von High Tide auf SEDAR+ und EDGAR.

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