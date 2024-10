Green Bridge Metals Corporation meldet die Einreichung eines technischen Berichts gemäß NI 43-101 und einer Mineralressource für die South Contact Zone

Vancouver, Kanada – 3. Oktober 2024 – Green Bridge Metals Corporation (CNSX:GRBM) („Green Bridge“ oder das „Unternehmen“) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/green-bridge-metals-corp/ – freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 25. August 2024 ein von einem unabhängigen Sachverständigen erstelltes Mineralressourcen-Update gemäß National Instrument 43-101 und einen technischen Bericht über sein Grundstück South Contact Zone (das „Grundstück“) mit dem Titel „Technischer Bericht und Mineralressourcenschätzung für das Projekt South Contact Zone, St. Louis County, Minnesota, USA“ mit einem Gültigkeitsdatum vom 18. September 2024 (der „Bericht“) auf SEDAR+ eingereicht hat.

Zu den Highlights dieses Berichts gehören:

– Die Datenüberprüfung wurde von einer qualifizierten Person durch einen Besuch vor Ort und die Entnahme von Proben, die Überprüfung von historischen Proben und Zertifikaten, eine Überprüfung des Ressourcenblockmodells und eine Aktualisierung der Mineralressourcenschätzung (MRE“) für Titan auf dem Titac South-Projekt abgeschlossen.

o 45,1 Millionen Tonnen bei 15% TiO2

– Überprüfung der historischen Bohrungen, Proben und Ergebnisse, die für Cu, Ni und PGE auf jedem der vier zum Grundstück gehörenden Grundstücke Wyman-Siphon, Skibo, Titac und Boulder gemeldet wurden.

David Suda, Präsident und CEO, kommentierte: Die Fertigstellung und Einreichung dieses technischen Berichts ist ein bedeutender Schritt in unseren Plänen für die South Contact Zone Properties in Minnesota. Die von unserer qualifizierten externen Person durchgeführten Arbeiten entkräften die historische Natur bestimmter Schlüsseldaten und stärken erneut unser Vertrauen in die Erschließung von Möglichkeiten auf dem Grundstück. Wir freuen uns darauf, den Markt im vierten Quartal 2024 über unsere Pläne und Fortschritte zu informieren.

Eine Beschreibung der Datenverifizierungs- und QA/QC-Verfahren des Unternehmens finden Sie im Bericht, den Sie im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ einsehen können.

Darüber hinaus hat das Board of Directors die Zuteilung von 5.710.000 Restricted Share Units („RSUs“) an bestimmte Direktoren, Führungskräfte und Berater des Unternehmens gemäß dem Equity Incentive Plan des Unternehmens genehmigt. Die RSUs unterliegen einer Haltefrist von vier (4) Monaten und einem (1) Tag.

Ajeet Milliard, Ph.D., CPG, Chefgeologe bei Green Bridge Metals, ist eine qualifizierte Person im Sinne der National Instrument 43-101-Standards und hat die wissenschaftlichen und technischen Offenlegungen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Die Mineralressourcenschätzung und der technische Bericht wurden von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol. und P.Geo. erstellt, einer qualifizierten Person gemäß National Instrument 43-101.

Über Green Bridge Metals

Green Bridge Metals Corporation (ehemals Mich Resources Ltd.) ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von an „Batteriemetallen“ reichen Mineralvorkommen und die Erschließung des Grundstücks entlang des Basalkontakts der Duluth-Intrusion nördlich von Duluth, Minnesota, konzentriert. Die South Contact Zone enthält große Tonnagen Kupfer-Nickel und Titan-Vanadium in Ilmenit, die in ultramafischen bis oxidischen ultramafischen Intrusionen vorkommen. Das Grundstück hat Explorationsziele für große Ni-Mineralisierungen, hochgradige magmatische Ni-Cu-PGE-Sulfidmineralisierungen und Titan.

Zukunftsweisende Informationen

Bestimmte Aussagen und Informationen in diesem Dokument, einschließlich aller Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, enthalten zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf Aussagen oder Informationen in Bezug auf: die Exploration und Erschließung des Grundstücks sowie Pläne und Fortschritte für das Grundstück.

Obwohl die Geschäftsleitung des Unternehmens davon ausgeht, dass die getroffenen Annahmen und die durch solche Aussagen oder Informationen dargestellten Erwartungen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beruhen naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder die Branchenergebnisse erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem: dass die Exploration und Erschließung der Grundstücke in der South Contact Zone möglicherweise nicht zu einem kommerziell erfolgreichen Ergebnis für das Unternehmen führt; Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; die geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen in der Bergbaubranche im Allgemeinen; Änderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen oder der Bedingungen auf den Finanzmärkten; Änderungen der Gesetze (einschließlich der Vorschriften in Bezug auf Bergbaukonzessionen); und andere Risikofaktoren, die von Zeit zu Zeit im Detail beschrieben werden.

Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

