RUA GOLD richtet sein Augenmerk auf ein bedeutendes epithermales Goldsystem im neuseeländischen Hauraki Goldfield

3. Oktober 2024 / IRW-Press / Rua Gold Inc. (TSXV: RUA, OTC: NZAUF, WKN: A4010V) (RUA GOLD oder das Unternehmen) freut sich, über den Stand der Exploration in seinem Projekt Glamorgan zu berichten. Das Projekt befindet sich im Hauraki Goldfield auf der Nordinsel Neuseelands und liegt 2,8 km nördlich des Projekts Wharekirauponga (WKP), das von der OceanaGold Corporation (OceanaGold) exploriert wird und 1,01 Mio. Unzen angedeutete Ressourcen mit einem Erzgehalt von 15,9 g/t beherbergtDie Zahlen stammen aus dem Ressourcen- und Reservenbericht von OceanaGold für das Jahr 2023 (nähere Informationen finden Sie im Resources and Reserves Annual Statement vom 21. Februar 2024).

.

Das Unternehmen erhielt im August 2024 für sein Projekt Glamorgan vom Department of Conservation (DoC) eine Zugangserlaubnis mit minimalen Auswirkungen auf Grund und Boden (Minimum Impact Access Agreement/MIA). Im Anschluss daran wurde ein Explorationsteam entsandt, das mittlerweile beachtliche Fortschritte erzielen konnte:

– die Entnahme von 2.000 der geplanten 3.000 Bodenproben;

– den kompletten Abschluss der ersten Phase der drohnengestützten geophysikalischen Magnetfeldmessung; und

– die Einleitung der geologischen Bodenkartierungen.

Auf Grundlage der ersten geochemischen Bodenuntersuchungen an der Oberfläche, der Auswertung der geophysikalischen Strukturen und der geologischen Kartierungen gibt es erste Hinweise darauf, dass das Projekt Glamorgan die entscheidenden Merkmale eines bedeutenden epithermalen Goldsystems aufweist. Ähnliche Oberflächensignaturen wurden auch in der benachbarten Goldlagerstätte WKP gefunden. Um bestätigen zu können, ob hier tatsächlich ein bedeutendes epithermales Goldsystem existiert, sind weitere Explorationsarbeiten erforderlich.

Im Anschluss an die obertägige Exploration wird das Unternehmen ein Bohrprogramm erarbeiten und noch vor Jahresende um eine Zugangserlaubnis in vollem Umfang ansuchen, um mit den Bohrungen im Projekt Glamorgan beginnen zu können.

Am 7. März 2024 hat OceanaGold für sein Projekt WKP eine raschere Erschließung im Rahmen des neu eingebrachten Gesetzesentwurf über die Beschleunigung von Genehmigungsverfahren (Fast Track Approvals Bill) erwirkt und damit einen Fahrplan für RUA GOLD geschaffen. Dieser Gesetzentwurf wurde von der neuseeländischen Regierung im März 2024 eingebracht und zielt darauf ab, ein gestrafftes Entscheidungsverfahren in nur einem Behördengang zu schaffen, um die Durchführung von Infrastruktur- und Entwicklungsprojekten – dazu zählen auch Bergbauprojekte von erheblichem regionalem oder nationalem Nutzen – zu erleichtern.

CEO Robert Eckford erklärt: Dies ist für die Feldarbeiten in unserem Projekt Glamorgan ein erfreulicher Fortschritt und eine wichtige Bestätigung der historischen Arbeiten, die von den Firmen Newmont und OceanaGold bereits vorgelegt wurden. Die ersten eindeutigen Hinweise auf ein epithermales System stimmen uns sehr optimistisch und bestärken uns darin, noch vor Jahresende eine Auswahl von Bohrplätzen zu treffen. Wie man an den Ergebnissen zu OceanaGolds Nachbarprojekt WKP erkennen kann, weist diese Region eine außergewöhnliche Geologie auf. Exakt die gleichen Merkmale haben wir auch in unserem Projekt Glamorgan ermittelt. Wir entsenden nun ein sehr fachkundiges Bergbauteam, das über jahrzehntelange Erfahrung mit den in dieser Region anzutreffenden geologischen Besonderheiten verfügt.

Geochemie

Die vorläufigen Ergebnisse zu den ersten 1083 Proben aus der Bodenuntersuchung mit einem tragbarem Röntgenfluoreszenzspektrometer (pXRF) zeigen eine starke Arsenanomalie (max. 981 ppm As) in den südwestlichen und nordöstlichen Zonen, die quasi die historischen Entwicklungszüge nachbilden. Arsen ist ein zuverlässiger Indikator, der sich in vielen Goldlagerstätten wiederfindet. Diese Resultate ergänzen das Datenmaterial aus den früheren Bodenanalysen von Newmont und OceanaGold. Die Ausbisse von Quarzgängen an der Oberfläche (die von den Teams vor Ort erkannt wurden) liegen im Zentrum dieser geochemischen Anomalien. Die ersten Ergebnisse der Goldanalyse sollten Ende Oktober 2024 vorliegen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77033/RUAGold_031024_DEPRCOM.001.png

Geologische Kartierungen

Geologische Detailkartierungen im Stil von Anaconda haben auffällige Quarzgänge, Brekzien und verkieselte Alterierungen rund um die Erzgänge aufgezeigt. In situ werden eine starke Bänderung, Quarz-Adular, Quarz-Brekzie sowie plattiger Quarz nach Kalzit beschrieben. Die Bandbreite der Erzgänge und die geografische Ausdehnung der aufgefundenen Erzgänge und Alterierungen deuten auf die Freilegung eines sehr großen fossilen epithermalen Goldsystems hin.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77033/RUAGold_031024_DEPRCOM.002.png

Drohnengestützte Magnetfeldmessung

Eine extrem genaue Magnetfeldmessung über einem Gebiet von 3 x 5 Kilometern Größe hat den Blick auf eine sehr starke strukturelle Verwerfung in nordöstlicher Richtung sowie kreisförmige Strukturen, die als Rhyolithkuppeln im Nahbereich zu Andesitmagma gedeutet werden, ermöglicht. Es handelt sich hier nur um vorläufige Eindrücke des Gesamtmagnetfelds. Im Zuge der Datensondierung wird das Unternehmen versuchen, Strukturen einer Entmagnetisierung (Alterierung) zu ermitteln, die mit einer bedeutenden epithermalen Mineralisierung einhergehen und diese ummanteln.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77033/RUAGold_031024_DEPRCOM.003.png

Umweltrelevante Studien

Mit den Vorbereitungen auf unseren Antrag auf eine Zugangserlaubnis für Bohrungen haben auch die Arbeiten zur Ermittlung der grundlegenden Umweltanforderungen an die Bohrplätze begonnen. Diese Arbeiten sind derzeit im Gange und die Unterlagen sollen noch vor Jahresende eingereicht werden.

Über Glamorgan:

RUA GOLDs Projekt Glamorgan umfasst eine Konzessionsfläche von über 4.600 Hektar und befindet sich in der Region Hauraki auf der Nordinsel Neuseelands. Aus dieser Region wurden über 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber gefördert. Hier befindet sich auch das wichtigste Pipeline-Projekt von OceanaGold, WKP, das angedeutete Ressourcen im Umfang von 1,01 Mio. Unzen mit einem Erzgehalt von 15,9 g/t beherbergtDie Zahlen stammen aus dem Ressourcen- und Reservenbericht von OceanaGold für das Jahr 2023 (nähere Informationen finden Sie im Resources and Reserves Annual Statement vom 21. Februar 2024).

.

Simon Henderson, Chief Operating Officer von RUA GOLD, war bereits an den Joint-Venture-Abkommen für das Projekt Glamorgan und das Projekt WKP beteiligt und ist ein führendes Mitglied des Explorationsteams, das die Projektentdeckung verantwortete.

Gewährung von Deferred Share Units

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass es Non-Executive Directors des Unternehmens insgesamt 392.363 Deferred Share Units (DSUs) zu einem Richtpreis von 0,169 $ pro DSU gewährt hat. Die DSUs wurden als Gegenleistung für die von den Non-Executive Directors im Zeitraum zwischen 1. Juli und 30. September 2024 erbrachten Leistungen gewährt. Die Gewährung der DSUs erfolgte im Einklang mit einem Deferred Share Unit Plan, den das Unternehmen am 17. April 2024 eingeführt hat und sind über einem Zeitraum von einem Jahr unverfallbar. Jede DSU berechtigt den Inhaber zum Erhalt einer Aktie des Unternehmens zu jenem Zeitpunkt, an dem der Inhaber seine Funktion als Direktor des Unternehmens zurücklegt.

Über RUA GOLD

RUA GOLD ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf zwei ressourcenreiche Goldbergbauregionen in Neuseeland mit nachgewiesenen hochgradigen Goldlagerstätten konzentriert und auf ein Team mit einer ansehnlichen Erfolgsbilanz zählen kann.

Als dominierender Grundstückseigentümer im Reefton Goldfield auf der Südinsel Neuseelands hat das Unternehmen die Kontrolle über das Goldbergbaurevier Reefton. RUA GOLD wird (nach dem erfolgreichen Abschluss eines Kaufvertrags mit Reefton Resources Pty Limited, siehe Pressemeldung vom 15. Juli 2024) über rund 120.000 Hektar Pachtfläche in einem Gebiet verfügen, aus dem in der Vergangenheit über 2,0 Millionen Unzen Gold mit einem Erzgehalt zwischen 9 und 50 Gramm pro Tonne gefördert wurden.

Das Projekt Glamorgan, ein besonders aussichtsreiches Projekt des Unternehmens, befindet sich in der Region Hauraki auf der Nordinsel, in weniger als 3 km Entfernung vom Projekt WKP, dem größten Goldbergbauprojekt der Firma OceanaGold. Aus der Region Hauraki wurde bis dato ein beeindruckendes Erzvolumen von 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber gefördert. Dieses Projekt festigt RUA GOLDs Position als führender Explorer von hochgradigen Goldvorkommen in der Region.

Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.

QAQC-Bodenproben

Eine Großprobe von ~0,5-1 kg wurde im Feld der Basis Waihi des Unternehmens gesammelt und zur Aufbereitung per Kurier in das Labor von RGL gebracht. Die Proben wurden in einem speziellen Inkubator bei 38°C mindestens zwei Tage lang getrocknet. Sobald die Proben vollständig getrocknet waren, wurden sie auf eine Größe von <180 µm gesiebt. Aus der <180 µm großen Fraktion wurde eine Teilprobe von 50-100 g für die Analyse entnommen. Das restliche Material wurde zurückbehalten und in Reefton gelagert.

Eine 50-100 g schwere, feinkörnige (<180 µm) Bodenprobe wurde an ALS Geochemistry, Brisbane, zur Au-TL43-Analyse geschickt. Die Analyse bestand aus einem Aufschluss von 25 g der Probe mit Königswasser und einer anschließenden Au-Spurenanalyse mittels ICP-MS. Die Nachweisgrenze für Au liegt bei dieser Methode bei 1 ppb. Etwa 5 % der Proben wurden mit einem 4-Säuren-Aufschluss und ICP-MS-Abschluss auf ein vollständiges Multielementpaket analysiert.

ALS Brisbane ist unabhängig von RUA GOLD.

Technische Informationen

Simon Henderson CP, AUSIMM, eine sachkundige Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die hierin enthaltenen technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Ansprechpartner RUA GOLD

Robert Eckford

Chief Executive Officer

Tel: +1 604 655 7354

E-Mail: reckford@RUAGOLD.com

Website: www.RUAGOLD.com

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten, und beinhalten insbesondere Aussagen zu den Strategien, Erwartungen, geplanten Betriebstätigkeiten oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Explorations- und Bohrprogramme bei dem Projekt Glamorgan und die behördlichen Zulassungen dazu. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.

Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können. Für eine Beschreibung weiterer Risikofaktoren wird auf den Basis-Shelf-Prospekt des Unternehmens vom 11. Juli 2024 (der Basis-Shelf-Prospekt) und den Prospektnachtrag vom 19. Juli 2024 zum Basis-Shelf-Prospekt verwiesen, die unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca veröffentlicht wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

