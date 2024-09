Green Bridge Metals erweitert Führungsteam um Dr. Ajeet Milliard als Chefgeologin

Vancouver, Kanada – 19. September 2024 / IRW-Press / Green Bridge Metals Corporation (CNSX: GRBM, OTCQB: GBMCF, FWB: J48, WKN: A3EW4S) (Green Bridge oder das Unternehmen – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/green-bridge-metals-corp/) gibt die Ernennung von Dr. Ajeet Milliard zur Chefgeologin des Unternehmens bekannt. Dr. Milliard, eine versierte Explorationsgeologin mit über 14 Jahren Erfahrung in der Metallexploration, bringt umfangreiche Expertise und einen innovativen Ansatz mit. Sie hat einen PhD in Economic Geology der University of Nevada, Reno, wo sie Pionierforschung im Bereich der Goldlagerstätten in Sedimentgestein betrieb. Außerdem hat Dr. Milliard einen M.Sc. in Structural Geology der Oregon State University.

Im Lauf ihrer Karriere hat Dr. Milliard bedeutende Beiträge auf diesem Gebiet geleistet, angefangen im Öl- und Gassektor, ehe sie bei Newmont Mining wirksame Schritte unternahm. Dort spielte sie eine entscheidende Rolle bei der Exploration und Erschließung der Long Canyon Mine in Nevada. Bei ihrer jüngsten Tätigkeit im Junior-Bergbausektor leistete sie hervorragende Arbeit bei Projektgenerierung, Management und Evaluierung und zeigte herausregende Fähigkeiten, Projekte vom Konzept bis zur Durchführung voranzutreiben. Durch ihre Ernennung sollen Green Bridges technische Möglichkeiten und die strategische Leitung weiter gestärkt werden. Dr. Milliard ist für ihre zukunftsorientierten Methoden und ihr Engagement für die Entwicklung von Explorationstechniken bekannt, was im Einklang mit Green Bridges Mission, die Grenzen der Exploration und Entdeckung zu erweitern, steht.

Auf ihre neue Position angesprochen, brachte Frau Dr. Milliard ihren Enthusiasmus für die Projekte von Green Bridge zum Ausdruck: Die South Contact Zone ist eine einzigartige und vielversprechende Gelegenheit mit zahlreichen Metallrohstoffen innerhalb der Konzessionsgebiete. Sehr selten trifft man auf ein Konzessionsgebiet mit erheblichen Kupfer- und Nickelwerten, das noch nicht gut exploriert wurde und ein so großes Erweiterungspotenzial hat. Außerdem enthält die South Contact Zone eine Lagerstätte mit Titan- und Vanadiummineralisierung, die den Wert des Landpakets und der darin enthaltenen Rohstoffe steigert. Es ist mir eine Ehre, mit Green Bridge an der Exploration und Erschließung der South Contact Zone zu arbeiten.

Das Projekt Chrome Puddy verspricht einen erheblichen Mehrwert für Green Bridge als Nickelressource zu liefern und hat das Potenzial, durch gezielte Explorationsbohrungen zu wachsen. Mit einer Handvoll historischer Bohrlöcher am Rand einer größeren geophysikalischen Anomalie ist es möglich, dass es mehr als nur die bislang entdeckte Lagerstätte gibt. Die Lagerstätte Chrome Puddy ist sehr attraktiv, weil Nickel als eins der kritischen Minerale angesehen wird, die für Technologie und Elektrofahrzeugindustrie nötig sind. Daher ist es sehr aufregend, eine neue Lagerstätte für die Energiewende zu erschließen.

Der CEO von Green Bridge, David Suda, hieß Dr. Milliard mit den folgenden Worten in seinem Team willkommen: Dr. Milliards Erfahrungsreichtum, insbesondere im Bereich der Gold- und Metallexploration, passt hervorragend zu unseren laufenden Projekten und unserer Wachstumsstrategie. Ihr tiefes Verständnis komplexer geologischer Systeme und ihre nachgewiesene Erfolgsbilanz im Projektmanagement werden bei der Weiterentwicklung unserer Explorationsinitiativen eine entscheidende Rolle spielen. Wir sind davon überzeugt, dass ihre Führungsqualitäten unsere Fähigkeiten, hochwertige Mineralassets zu entdecken und zu erschließen, verbessern werden, sodass wir für unser Unternehmen eine neue Phase des Wachstums und Erfolgs einläuten können.

Darüber hinaus freut sich das Unternehmen, im Anschluss an seine Pressemitteilungen vom 19. Juni 2024 und 14. März 2024 bekannt zu geben, dass es sein Engagement für MIC Market Information & Content Publishing (Anschrift: Gerhart-Hauptmann-Str. 49B, 51379 Leverkusen, Deutschland; E-Mail: contact@micpublishing.de; Telefon: +49 2171-7766628; und Website: www.micpublishing.de) (MIC) für die Bereitstellung einer Reihe von Online-Marketing-Dienstleistungen, die die Erstellung von Kampagnen, die Produktion von Marketingmaterialien sowie Forschung und Analyse (die Dienstleistungen) umfassen, verlängert hat. Die Dienstleistungen werden voraussichtlich bis zum 18. März 2025 oder bis zur Erschöpfung des Budgets fortgesetzt; jedoch mit der Voraussetzung, dass die Dienstleistungen nach dem Ermessen des Unternehmens verlängert oder verkürzt werden können, unter anderem in Abhängigkeit von der Wirksamkeit der Dienstleistungen. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, MIC 379.384,50 $ als Gegenleistung für die Verlängerung der Dienstleistungen zu zahlen. Das Unternehmen hat MIC oder seinen Auftraggebern keine Wertpapiere als Gegenleistung für die Dienstleistungen zur Verfügung gestellt.

Über Green Bridge Metals

Green Bridge Metals Corporation (ehemals Mich Resources Ltd.) ist ein in Kanada ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf den Erwerb von Mineralprojekten, die reich an Batteriemetallen sind, sowie die Erschließung des Konzessionsgebiets South Contact Zone (das Konzessionsgebiet) entlang des Basalkontakts der Duluth-Intrusion, nördlich von Duluth, Minnesota konzentriert.

IM AUFTRAG VON GREEN BRIDGE METALS

David Suda

President und Chief Executive Officer

Weiterführende Informationen erhalten Sie über:

David Suda

President und Chief Executive Officer

Tel: 604.928-3101

investors@greenbridgemetals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen und Informationen in diesem Dokument, einschließlich aller Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, könnten zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze enthalten. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, beschränken sich jedoch nicht auf, Aussagen zu zukünftigen Explorationsarbeiten auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens und zu bevorstehenden Oberflächenexplorationen und geophysikalischen Flugvermessungen sowie zu den potenziellen Ergebnissen daraus. Obwohl das Management des Unternehmens davon ausgeht, dass die getroffenen Annahmen und die durch solche Aussagen oder Informationen dargestellten Erwartungen angemessen sind, kann nicht garantiert werden, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen beruhen naturgemäß auf Annahmen und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder die Branchenergebnisse wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Weder die Canadian Securities Exchange (die CSE) noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Green Bridge Metals Corp.

David Suda

Suite 800 – 1199 West Hastings Street

V6E 3T5 Vancouver, BC

Kanada

email : investors@greenbridgemetals.com

Pressekontakt:

Green Bridge Metals Corp.

David Suda

Suite 800 – 1199 West Hastings Street

V6E 3T5 Vancouver, BC

email : investors@greenbridgemetals.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.