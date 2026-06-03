Graycliff erhält Bohrergebnisse von bis zu 3.030 g/t Gold über 1,0 Meter auf dem Goldprojekt Shakespeare, Ontario

TORONTO, ON – 2. Juni 2026 / IRW-Press / Graycliff Exploration Limited (das Unternehmen oder Graycliff) (CSE: GRAY) (OTCQB: GRYCF) (FWB: GE0) gibt sehr hochgradige Analyseergebnisse aus dem Bohrkern bekannt, den es im März 2026 erworben hat (siehe Pressemitteilung vom 5. März 2026). Das Unternehmen hat soeben die Ergebnisse aus Bohrloch A, seines ersten metallurgischen Testbohrlochs, erhalten; die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle und im beigefügten vertikalen Profilschnitt dargestellt. Das erste von drei metallurgischen Bohrlöchern, die mit größeren HQ-Kerndurchmessern niedergebracht wurden, – als Bohrloch A bezeichnet wird – lieferte einen extrem hochgradigen 7,0 m langen Abschnitt mit einem Gehalt von 454,34 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) in einer Tiefe von 123 m (entspricht 13,25 Unzen Gold pro Tonne über den 7,0 m langen Abschnitt).

Das Unternehmen rechnet in den kommenden Wochen mit dem Eingang der Analyseergebnisse für die verbleibenden zwei metallurgischen Testbohrlöcher, während es damit beginnt, die Arbeiten auf dem gesamten Projekt Shakespeare 84 km westlich von Sudbury (Ontario) wieder aufzunehmen. Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung am 1.025 Hektar großen, gut zugänglichen Konzessionsgebiet, in dem der Goldabbau vor mehr als 100 Jahren, im Jahr 1903, erstmals aufgenommen wurde.

Tabelle 1 – Analyseergebnisse für Gold aus Bohrloch A

von (m) bis (m) Abschnitt (m)1 Au (g/t) 2

105,0 105,8 0,5 2,10

106,7 107,4 1,3 8,46

112,7 114,4 1,7 4,73

120,0 121,0 1,0 1,20

123,0 130,0 7,0 454,34

einschließlich

123,0 124,0 1,0 53,62

und

124,0 125,0 1,0 3030,00

und

125,0 126,0 1,0 11,40

und

128,0 129,0 1,0 83,00

1 Bei den gemeldeten Abschnitten handelt es sich um Bohrlängen und nicht wahren Mächtigkeiten. Die wahren Mächtigkeiten der Mineralisierung können zum jetzigen Zeitpunkt aufgrund des frühen Stadiums des Programms nicht bestimmt werden.

2 Die längengewichteten Durchschnittsgehalte werden anhand von Goldanalysedaten ohne Obergrenze berechnet.

Obwohl wir dieses Bohrloch in der Nähe früherer goldhaltiger Bohrabschnitte niedergebracht haben, liegt der Goldgehalt dieses Abschnitts deutlich über unseren Erwartungen. Die Menge an sichtbarem Gold zeigt die Stärke des Mineralisierungsereignisses bei Shakespeare. Diese Ergebnisse sind äußerst ermutigend, und obwohl wir uns bewusst sind, dass es letztlich auf den Durchschnittsgehalt ankommt, verbessern extrem hochgradige Abschnitte wie dieser den Gesamtdurchschnitt, erklärte James Macintosh, Chairman.

Abbildung 1 – Profilschnitt mit Bohrloch A

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Das Unternehmen wird die Analysedaten sowie das Probenmaterial aus den drei Bohrlöchern mit HQ-Durchmesser als Grundlage für erste mineralogische Untersuchungen, Analysen zur Mineralgewinnung und für erste Studien zur Mineralkonzentration nutzen. Diese Studien werden dem Unternehmen Daten und Parameter liefern, die bei der Ausarbeitung von Plänen für ein Massenprobenprogramm auf dem Projekt helfen werden.

Bild 1 – Bohrkern mit sichtbarem Gold aus einer Probe in einer Tiefe von 123 m bis 124 m

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Im Rahmen der vier zwischen 2020 und 2022 abgeschlossenen Bohrphasen brachte Graycliff 61 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von mehr als 12.500 Metern nieder. Insgesamt wiesen 38 der 61 Bohrlöcher Abschnitte mit einer Goldmineralisierung auf und in 40 % dieser 38 Bohrlöcher wurde sichtbares Gold festgestellt. Angesichts des deutlichen Anstiegs der Goldpreise im vergangenen Jahr, insbesondere in kanadischen Dollar, hat das Unternehmen ein Programm zur Neubewertung aller Projektdaten gestartet, einschließlich der Daten aus historischen Abbaustätten, Feldprobenahmen, Schlitzprobenahmen und allen vier Bohrphasen sowie der drei metallurgischen Bohrlöcher. Nach Erhalt der Ergebnisse dieser Überprüfungsarbeiten, einschließlich der Ergebnisse der metallurgischen Bohrlöcher, wird das Unternehmen in der Lage sein, sich ein besseres Bild vom Ausmaß der Goldmineralisierung im Kontext des aktuellen Goldpreisumfelds zu machen. Das Unternehmen wird außerdem im Vorfeld von Folgebohrungen neue Modelle für Explorationsziele entwickeln, um die bekannte Goldmineralisierung zu erweitern und besser abzugrenzen.

Das Unternehmen gibt zudem bekannt, dass es die halbjährliche Finanzberichterstattung (SAR) gemäß Coordinated Blanket Order 51-933 – Exemptions to Permit Semi-Annual Reporting for Certain Venture Issuers (die Blanket Order) eingeführt hat. Die Blanket Order ermöglicht es berechtigten Venture-Emittenten, die an der Canadian Securities Exchange (die CSE) notiert sind, freiwillig von einem vierteljährlichen auf ein halbjährliches Finanzberichtsrahmenwerk umzustellen. Durch die Einführung der SAR beabsichtigt das Unternehmen, den mit der vierteljährlichen Berichterstattung verbundenen administrativen und finanziellen Aufwand zu reduzieren. Das Geschäftsjahr des Unternehmens endet am 31. Dezember. Im Rahmen des SAR-Pilotprogramms wird das Unternehmen keine Zwischenberichte und keine dazugehörigen Lageberichte (MD&A) für seine drei- und neunmonatigen Zwischenberichtszeiträume mehr einreichen. Der erste Zwischenzeitraum, für den das Unternehmen keinen Berichtevorlegen wird, ist der am 30. September 2026 endende Dreimonatszeitraum. Das Unternehmen wird weiterhin geprüfte Jahresabschlüsse und MD&A (fällig 120 Tage nach dem 31. Dezember) sowie ungeprüfte sechsmonatige Zwischenabschlüsse und MD&A (fällig 60 Tage nach dem 30. Juni) vorlegen. Das Unternehmen engagiert sich weiterhin für die zeitnahe Offenlegung und wird alle wesentlichen Änderungen und bedeutenden Entwicklungen gemäß den Anforderungen von Vorschrift National Instrument 51-102 – Continuous Disclosure Obligations und den Richtlinien der CSE melden. Diese Pressemitteilung wird gemäß der Blanket Order veröffentlicht und eingereicht.

Qualifizierter Sachverständiger

Bruce Durham, P.Geo, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen behördlichen Richtlinien gemäß NI 43-101 und ein Direktor des Unternehmens. Er hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung gelesen und genehmigt.

Das QA/QC-Protokoll des Unternehmens für Bohrkernproben umfasst die Entnahme von in der Regel 0,5 bis 1,5 Metern umfassenden Proben (abhängig von der Lithologie und der Art der Mineralisierung) über die mineralisierten Abschnitte des Bohrlochs. Der Bohrkern wird mit einer Diamantsäge halbiert, wobei eine Hälfte in Probenbeutel verpackt und die andere Hälfte sicher in Kernkisten außerhalb des Standorts aufbewahrt wird. Die Proben werden in Chargen organisiert, die mindestens einen kommerziell hergestellten Standard sowie Blindmaterial enthalten. Die Probenchargen werden regelmäßig von Mitarbeitern des Unternehmens direkt an AGAT geliefert. AGAT nimmt alle Proben entgegen, erfasst und verfolgt sie. Alle Proben werden in der Einrichtung von AGAT Laboratories Ltd. (AGAT) in Thunder Bay, Ontario, analysiert.

AGAT ist vom Standards Council of Canada (SCC) nach ISO 17025 akkreditiert. Nach dem Trocknen und, falls erforderlich, Zerkleinern und Mahlen werden die Proben mittels Bleifusions-Brandprobe mit abschließender Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) analysiert. Für die Analyse werden PerkinElmer AAnalyst 400 AAS-Geräte verwendet. Alle Proben durchlaufen eine standardmäßige Analyse mittels Brandprobe auf Gold, und einige der Proben werden mittels ICP-OES-Verfahrens (Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectroscopy) auf 33 weitere Elemente analysiert. Bei Proben mit festgestelltem oder vermutetem sichtbarem Gold oder bei Proben, die an Proben mit sichtbarem Gold angrenzen, wird eine Goldanalyse mittels Metallsieb durchgeführt, die einen gewichteten durchschnittlichen Goldgehalt aus der Analyse mittels Brandprobe der gesamten +75-Mikron-Fraktion und drei 30-Gramm-Proben der -75-Mikron-Fraktion aus einer 500-Gramm-Probe liefert. Aufbereitete Proben, Probenreplikate, Duplikate und interne Referenzmaterialien (sowohl wässrige als auch geochemische Standards) werden routinemäßig im Rahmen des Qualitätssicherungsprogramms von AGAT verwendet.

Über Graycliff Exploration Limited

Graycliff Exploration ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf seinen aussichtsreichen 1.025 Hektar großen Grundbesitz gerichtet ist, der sich rund 80 km westlich von Sudbury im höffigen Kanadischen Schild befindet. Das Projekt Shakespeare des Unternehmens umfasst eine staatliche patentierte Pacht, zwei staatliche Pachten und 40 Claims innerhalb eines Konzessionsgebiets, das die historische Goldmine Shakespeare beinhaltet. Die Mine war von 1903 bis 1907 in Betrieb. Graycliff hat bislang Bohrungen über mehr als 12.500 Meter niedergebracht und dabei eine sichtbare Goldmineralisierung und Abschnitte mit bedeutenden Goldwerten in zahlreichen Bohrlöchern durchteuft. Mehr erfahren können Sie auf der Website unter graycliffexploration.com.

Im Namen des Board of Directors,

James Macintosh, Chairman

jm@graycliffexploration.com oder (416) 271-8300

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Graycliff Exploration Limited

James Macintosh

1111 W. Hastings St., # 1500

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email : jm@graycliffexploration.com

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James Macintosh

1111 W. Hastings St., # 1500

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