Graycliff Exploration erweitert seine Präsenz in Sudbury durch die Übernahme von dreizehn strategischen Mineral-Claims, die an das hochgradige Projekt Shakespeare angrenzen

Toronto, ON – 5. Juni 2026 / IRW-Press / Graycliff Exploration Limited (das Unternehmen oder Graycliff) (CSE: GRAY) (OTCQB: GRYCF) (FWB: GE0) gibt bekannt, dass es mit King Gold Mines Ltd. eine Kaufvereinbarung (die Vereinbarung) vom 5. Juni 2026 über die Übernahme einer 100-prozentigen rechtlichen und wirtschaftlichen Beteiligung an dreizehn (13) strategischen Mineral-Claims (die Claims) geschlossen hat, die sich in der Gemeinde Shakespeare im Bergbaugebiet Sudbury in Ontario befinden (die Übernahme).

Die Übernahme folgt auf die Pressemitteilung von Graycliff vom 2. Juni 2026, in der über hochgradige Ergebnisse einer Goldanalyse von bis zu 3.030 g/t Gold über 1,0 Meter innerhalb eines Gesamtintervalls von 454,34 g/t Gold über 7,0 Meter aus dem ersten metallurgischen Testbohrloch (Bohrloch A) im Rahmen des Goldprojekts Shakespeare des Unternehmens (das Projekt Shakespeare) berichtet wird. Eine Erörterung der Bohrergebnisse, Verfahren bei der Probenahme, Analysemethoden und QA/QC-Protokolle finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 2. Juni 2026. Diese Ergebnisse sind nicht unbedingt ein Hinweis auf das Mineralpotenzial der erworbenen Claims.

Die Claims befinden sich innerhalb desselben hochprospektiven geologischen Korridors von Shakespeare. Durch den Erwerb der Claims kann Graycliff das Suchgebiet für die durch den jüngsten Bohrerfolg definierte mineralisierte Fläche sofort erweitern. Die Erweiterung stellt sicher, dass das Unternehmen die gesamte Ausdehnung des Streichens und die Gebiete mit parallelen Strukturen kontrolliert, die für die zukünftige Exploration von großer Bedeutung sein könnten. Das Unternehmen führt derzeit Explorationen durch, um das volle Ausmaß des Goldsystems Shakespeare zu ermitteln.

Unsere jüngsten, am 2. Juni 2026 bekannt gegebenen Untersuchungsergebnisse haben neue Einblicke in das Potenzial von Shakespeare geliefert und tragen dazu bei, die bedeutenden historischen Explorationsaktivitäten in diesem Gebiet im vergangenen Jahrhundert zu erklären, sagte der Chairman von Graycliff, James Macintosh.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird Graycliff eine 100-prozentige Beteiligung an den Claims, frei von jeglichen Belastungen, erwerben, indem es die folgende Gegenleistung erbringt:

– Barzahlung: Zahlung von 10.000 CAD in bar.

– Aktienausgabe: Ausgabe von 300.000 Stammaktien des Unternehmens (die Käuferaktien), wobei 150.000 der ausgegebenen Käuferaktien bis zum 31. Dezember 2026 treuhänderisch verwahrt werden.

Die Käuferaktien werden zu einem fiktiven Preis pro Aktie ausgegeben, der dem Schlusskurs der Aktien von Graycliff am Tag vor dem Abschluss entspricht. Gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen unterliegen alle Käuferaktien einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Die Übernahme unterliegt weiterhin den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich der Zustimmung der Canadian Securities Exchange.

Qualifizierter Sachverständiger

Bruce Durham, P.Geo, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen behördlichen Richtlinien gemäß NI 43-101. Herr Durham ist ein Direktor des Unternehmens und hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung gelesen und genehmigt.

Über Graycliff Exploration Limited

Graycliff Exploration ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf seinen aussichtsreichen 1.025 Hektar großen Grundbesitz gerichtet ist, der sich rund 80 km westlich von Sudbury im höffigen Kanadischen Schild befindet. Das Projekt Shakespeare des Unternehmens umfasst eine staatliche patentierte Pacht, zwei staatliche Pachten und 40 Claims innerhalb eines Konzessionsgebiets, das die historische Goldmine Shakespeare beinhaltet. Die Mine war von 1903 bis 1907 in Betrieb. Graycliff hat bislang Bohrungen über mehr als 12.500 Meter niedergebracht und dabei eine sichtbare Goldmineralisierung und Abschnitte mit bedeutenden Goldwerten in zahlreichen Bohrlöchern durchteuft. Mehr erfahren können Sie auf der Website des Unternehmens unter graycliffexploration.com.

Im Namen des Board of Directors,

James Macintosh, Chairman

jm@graycliffexploration.com oder (416) 271-8300

Die Canadian Securities Exchange und ihr Regulierungsorgan haben diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernehmen keine Verantwortung für ihre Angemessenheit oder Genauigkeit.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens beziehen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich: des Potenzials für weitere Mineralisierungen auf den neu erworbenen Mineral-Claims; der Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorationsaktivitäten auf die neu erworbenen Claims auszuweiten; des erwarteten Abschlusses der Übernahme; der Erwartung, dass die Sicherung der Claims es Graycliff ermöglichen wird, das Suchgebiet für die mineralisierte Fläche unverzüglich zu erweitern; der Erwartung, dass die Erweiterung sicherstellt, dass das Unternehmen die Streichverlängerungen und Gebiete mit parallelen Strukturen kontrolliert; sowie zukünftige Explorationsarbeiten zur Ermittlung des vollen Ausmaßes des Goldsystems Shakespeare. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Managements des Unternehmens, darunter: der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der Canadian Securities Exchange; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Mineral-Claims in gutem Zustand zu halten; und die Annahme, dass die geologischen Bedingungen auf den neu erworbenen Claims auf der Grundlage regionaler geologischer Kartierungen denen des bestehenden Projekts Shakespeare ähnlich sein könnten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund wesentlicher Risikofaktoren erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, darunter: die Übernahme wird möglicherweise nicht zu den beschriebenen Bedingungen oder überhaupt nicht abgeschlossen; die Exploration auf den neu erworbenen Claims liefert möglicherweise keine positiven Ergebnisse; die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens und das Fehlen von Betriebserträgen; Schwankungen der Rohstoffpreise; sowie Risiken, die mit Mineralexplorationsaktivitäten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird.

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Graycliff Exploration Limited

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