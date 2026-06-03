GoldHaven nimmt die historische Wolframzone Kuhn im Rahmen des vollständig finanzierten Bohrprogramms 2026 ins Visier

Vancouver, British Columbia – 2. Juni 2026 / IRW-Press / GoldHaven Resources Corp. (GoldHaven oder das Unternehmen) (CSE: GOH) (OTCQB: GHVNF) (FWB: 4QS) freut sich, weitere Einzelheiten zu seinem für 2026 geplanten Diamantkernbohrprogramm auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Magno im Distrikt Cassiar im Norden von British Columbia bekannt zu geben.

Das vollständig finanzierte Bohrprogramm zielt darauf ab, die historische Wolframmineralisierung in der Zone Kuhn zu verifizieren und zu erweitern und gleichzeitig weitere vorrangige Ziele auf dem gesamten distriktgroßen Projekt Magno voranzutreiben. Der Schwerpunkt des Programms liegt auf der Verzwillingung ausgewählter historischer Bohrlöcher, der Überprüfung interpretierter Erweiterungen der bekannten Mineralisierung und der Bewertung des ausgedehnteren Potenzials des wolframhaltigen Skarnsystems.

Highlights

– Vollständig finanziertes Bohrprogramm für 2026 mit Fokus auf die Wolframzonen Kuhn und Dead Goat.

– Historische Schätzung von 616.500 Tonnen mit einem Gehalt von 0,48 % WO3 in vier modellierten mineralisierten Linsen*

– Frühere Bohrungen lieferten bis zu 4,0 Meter mit einem Gehalt von 1,32 % WO3 und 0,26 % MoS2.

– In der Zone Kuhn wurden mehrere wolframhaltige Abschnitte mit einem Gehalt von über 0,5 % WO3 durchteuft.

– Geplante Bohrungen zur Verzwillingung wichtiger Bohrlöcher und zur Untersuchung von Erweiterungen der bekannten Wolframmineralisierung.

– Die wolframhaltige Skarnmineralisierung steht im Zusammenhang mit Intrusionsaktivität, was ein mit intrusionsgebundenes Mineralisierungssystem nahelegt.

– Laufende geophysikalische Flugvermessungen und geologische Modellierungen dienen der Verfeinerung der Bohrziele.

– Weitere Bohrungen sind in den Zonen Magno und D geplant.

* Siehe Angaben zur historischen Schätzung unten. GoldHaven behandelt die historische Schätzung nicht als eine aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve.

Wolfram wird sowohl von Kanada als auch von den Vereinigten Staaten aufgrund seiner Bedeutung in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, industrielle Fertigung und fortschrittliche Technologieanwendungen als kritisches Mineral anerkannt. GoldHaven ist der Ansicht, dass das Projekt Magno eine einzigartige Gelegenheit darstellt, ein historisch definiertes wolframhaltiges Skarnsystem innerhalb einer stabilen Bergbaujurisdiktion zu evaluieren.

Die Zone Kuhn bietet eine spannende Gelegenheit, ein in der Vergangenheit definiertes wolframhaltiges Skarnsystem zu einer Zeit zu evaluieren, in der die Nachfrage nach kritischen Mineralien weiter steigt, erklärte Rob Birmingham, Chief Executive Officer von GoldHaven. Unser vollständig finanziertes Bohrprogramm 2026 zielt darauf ab, frühere Bohrungen zu verifizieren, Erweiterungen der bekannten Mineralisierung zu überprüfen und unser Verständnis eines unserer Meinung nach ein größeres Wolfram-Molybdän-Systems zu verbessern. Angesichts mehrerer identifizierter mineralisierter Linsen und Anzeichen dafür, dass das System in der Tiefe nach wie vor offen ist, sind wir der Ansicht, dass Kuhn das Potenzial hat, sich zu einem wichtigen Ziel für kritische Mineralien innerhalb des Projekts Magno zu entwickeln.

Historische Wolframschätzung

Die von früheren Betreibern durchgeführten historischen Explorationsarbeiten umfassten Bohrungen, Untertageerschließungen, geologische Kartierungen und Linsenmodellierungen, wobei mehrere wolframhaltige Skarnhorizonte in den Gebieten Kuhn und Dead Goat des Projekts Magno identifiziert wurden. Die historischen Arbeiten haben mehrere mineralisierte Linsen umrissen, die die Grundlage für das geplante Verifizierungsbohrprogramm von GoldHaven bilden.

Die historische Schätzung umfasst:

Zone Historische Menge Historischer Gehalt

Kuhn North Lower 3A 409.300 Tonnen 0,48 % WO3

Kuhn North Upper 3A 78.700 Tonnen 0,50 % WO3

Dead Goat 100.900 Tonnen 0,49 % WO3

Tiefere Linse bei Dead Goat 27.600 Tonnen 0,39 % WO3

Zusammengenommen entsprechen diese Zonen einer historischen Schätzung von etwa 616.500 Tonnen mit einem Gehalt von 0,48 % WO3.

Die historische Schätzung wurde von früheren Betreibern erstellt und liefert Hinweise auf ein wolframhaltiges Skarnsystem, das sich in günstigen Karbonat-Wirtsgesteinen neben Intrusivkörpern entwickelt hat. GoldHaven ist der Ansicht, dass die historischen Arbeiten das Explorationspotenzial der Gebiete Kuhn und Dead Goat unterstreichen und einen wertvollen Rahmen für das bevorstehende Bohrprogramm des Unternehmens bieten.

Die für 2026 geplanten Bohrungen dienen dazu, ausgewählte historische Bohrlöcher zu verzwillingen, die historische Mineralisierung zu verifizieren, die Kontinuität der mineralisierten Skarnhorizonte zu bewerten und das System sowohl in Streichrichtung als auch in der Tiefe auf Erweiterungen zu untersuchen.

Ein qualifizierter Sachverständiger hat keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um die historische Schätzung als eine aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve einzustufen, und GoldHaven behandelt die historische Schätzung nicht als eine aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve. Die historische Schätzung wird als relevant für Anleger erachtet, da sie das Vorkommen eine bedeutenden wolframhaltigen Systems belegt und zur Ausrichtung der Exploration und Ermittlung von Bohrzielen beiträgt.

Wolframzielzone Kuhn

Die Zone Kuhn beherbergt eine wolframhaltige Skarnmineralisierung, die sich entlang der Kontakte zwischen Intrusivgesteinen und reaktiven Karbonateinheiten entwickelt hat, eine geologische Umgebung, die weltweit häufig mit bedeutenden Wolframlagerstätten in Verbindung gebracht wird. Die Zone ist Teil eines breiteren Korridors mit einer Skarnmineralisierung, der auf dem gesamten Projekt Magno identifiziert wurde. Die Mineralisierung steht in räumlichem Zusammenhang mit alterierten Karbonatgesteinen, die an Intrusivkörper angrenzen, von denen angenommen wird, dass sie als Quelle der mineralisierenden Flüssigkeiten dienten.

Historische Bohrungen früherer Betreiber durchteuften Abschnitte mit einer Wolframmineralisierung innerhalb von Skarnhorizonten, die sich entlang günstiger stratigrafischer und struktureller Kontakte entwickelt haben. Das geplante Bohrprogramm von GoldHaven wird auf diese historischen Abschnitte abzielen und gleichzeitig interpretierte Erweiterungen des mineralisierten Systems sowohl in Streichrichtung als auch in der Tiefe untersuchen. Aktuelle Ergebnisse aus magnetischen und QMAGT-Flugvermessungen werden zusammen mit der laufenden geologischen Modellierung in die Ermittlung der endgültigen Bohrziele einbezogen und könnten zusätzliche Erkenntnisse über die strukturellen und intrusiven Einflussfaktoren auf die Mineralisierung liefern.

Historische Bohrungen

Frühere Bohrungen in der Zone Kuhn North durchteuften mehrere wolframhaltige Skarnhorizonte innerhalb der Linsen Upper 3A und Lower 3A und grenzten eine Mineralisierung über eine vertikale Ausdehnung von mehr als 100 Metern ab, was die Kontinuität innerhalb mehrerer modellierter Skarnlinsen aufzeigt.

Zu den historischen Abschnitten gehörten:

– 13,0 Meter mit einem Gehalt von 0,55 % WO3

– 11,3 Meter mit einem Gehalt von 0,59 % WO3 und 0,10 % MoS2

– 6,0 Meter mit einem Gehalt von 0,58 % WO3

– 6,0 Meter mit einem Gehalt von 0,58 % WO3 und 0,12 % MoS2

– 4,4 Meter mit einem Gehalt von 0,75 % WO3 und 0,17 % Cu

– 4,0 Meter mit einem Gehalt von 1,32 % WO3 und 0,26 % MoS2

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Abbildung 1. Idealisierter Profilschnitt der Zone Kuhn North, der die historischen wolframhaltigen Skarnhorizonte innerhalb der Linsen Upper 3A und Lower 3A zeigt. Historische Bohrungen durchteuften mehrere wolframhaltige Abschnitte, und geologische Interpretationen deuten darauf hin, dass das mineralisierte System in Einfallrichtung und in der Tiefe offenbleibt. Die dargestellten historischen Ergebnisse stammen aus öffentlichen Bewertungsberichten und wurden von GoldHaven nicht unabhängig überprüft.

GoldHaven ist der Ansicht, dass die in Einfallrichtung streichenden Erweiterungen dieser mineralisierten Skarnhorizonte vielversprechende Ziele für das bevorstehende Bohrprogramm darstellen.

Historische geologische Interpretationen deuten darauf hin, dass die wolframhaltigen Skarnhorizonte in der Tiefe weiterhin offen sind und möglicherweise mit einem größeren intrusionsgebundenen Mineralisierungssystem in Verbindung stehen. Die Quarz-Molybdän-Gangbildungen, die unterhalb der bekannten Skarnmineralisierung identifiziert wurden, untermauern das Potenzial für ein größeres mineralisiertes System. Das geplante Bohrprogramm von GoldHaven zielt darauf ab, diese historischen Ergebnisse zu verifizieren, die Erweiterungen der bekannten Mineralisierung in Einfall- und Streichrichtung zu überprüfen und das geologische Verständnis des Wolframziels Kuhn zu verbessern.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die hierin genannten historischen Bohrergebnisse nicht unabhängig von GoldHaven verifiziert wurden. Das geplante Bohrprogramm dient unter anderem dazu, diese historischen Ergebnisse zu verifizieren.

Geologisches Modell

Das Explorationsteam von GoldHaven interpretiert die Zone Kuhn als Teil eines größeren intrusionsgebundenen Mineralsystems, das sich innerhalb der Karbonat-Wirtsgesteine des Cassiar Terrane entwickelt hat. Es wird angenommen, dass die Mineralisierung in Skarnhorizonten auftritt, die durch die Wechselwirkung zwischen mineralisierten Intrusionsfluiden und reaktiven Karbonateinheiten entstanden sind.

Das geologische Modell des Unternehmens legt nahe, dass die historischen Bohrungen möglicherweise nur einen Teil des mineralisierten Systems überprüft haben. Die geplanten Bohrungen sollen sowohl die laterale als auch die vertikale Kontinuität bewerten und gleichzeitig Zonen mit höheren Gehalten erproben, die mit strukturellen Kontrollen und potenziellen Zufuhrwegen in Zusammenhang stehen.

Bohrprogramm 2026

Die erste Phase der Bohrungen bei Kuhn wird sich voraussichtlich darauf konzentrieren, wichtige historische Bohrlöcher zu verzwillingen, interpretierte Erweiterungen der bekannten Mineralisierung zu überprüfen und das geologische Verständnis des wolframhaltigen Skarnsystems zu verbessern. Die endgültigen Bohransatzpunkte und Bohrlängen werden nach der Integration der bei Flugmessungen erhobenen geophysikalischer Daten und der laufenden geologischen Modellierung verfeinert. Das Programm umfasst:

– Verzwillingung ausgewählter historischer Bohrlöcher.

– Folgebohrungen bei historischen mineralisierten Abschnitten.

– Stepout-Bohrungen in Streich- und Einfallrichtung.

– Untersuchung geophysikalischer und geologischer Ziele, die durch jüngste Explorationsarbeiten identifiziert wurden.

– Erfassung moderner geologischer, struktureller und geochemischer Daten zur Unterstützung der zukünftigen Ressourcenbewertung.

Die Zone Kuhn wird Teil der umfassenderen Explorationsstrategie von GoldHaven für 2026 sein, die auch geplante Bohrungen in den Zonen Magno und D umfasst, wo frühere Explorationsarbeiten eine hochgradige Silber-Blei-Zink-Mineralisierung des Karbonatverdrängungstyps identifiziert haben.

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Abbildung 2. Standort des Projekts Magno im Norden von British Columbia in der Nähe anderer Unternehmen

Qualifizierter Sachverständiger:

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen und wissenschaftlichen Informationen wurden von Raymond Wladichuk, P.Geo., geprüft und genehmigt, der ein nicht unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101 und Berater des Unternehmens ist.

Über GoldHaven Resources Corp.

GoldHaven Resources Corp. ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung vielversprechender Mineralprojekte in Nord- und Südamerika gerichtet ist. Das Vorzeige-Asset des Unternehmens ist das Projekt Magno im Distriktmaßstab im Distrikt Cassiar im Norden von British Columbia. GoldHaven besitzt außerdem das Kupfer-Gold-Projekt Three Guardsmen in British Columbia und das Goldprojekt Copeçal im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen ein Portfolio an Projekten für kritische Rohstoffe in Brasilien.

Im Namen des Board of Directors

Rob Birmingham, Chief Executive Officer

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Rob Birmingham, CEO

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Direktwahl: (604) 629-8254

#2288 – 1177 W Hastings Street

Vancouver, BC V6E 2K3

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Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung oder durch Verweis hierin einbezogene Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung

Die folgenden Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Informationen dar:

– Das vollständig finanzierte Bohrprogramm 2026 ist darauf ausgelegt, die historische Wolframmineralisierung in der Zone Kuhn zu bestätigen und zu erweitern sowie weitere vorrangige Zielgebiete auf dem Projekt Magno auszubauen

– Das Programm wird sich auf die Niederbringung von Zwillingsbohrungen bei ausgewählten historischen Bohrlöchern, die Erprobung von interpretierten Erweiterungen der bekannten Mineralisierung und die Bewertung des größeren Potenzials des wolframhaltigen Skarnsystems konzentrieren

– Die laufenden geophysikalischen Flugvermessungen und geologischen Modellierungen sollen zur genaueren Eingrenzung von Bohrzielen beitragen

– Es sind weitere Bohrungen in den Zonen Magno und D geplant

– Die Erweiterungen der mineralisierten Skarnhorizonte in Einfallrichtung stellen voraussichtlich vielversprechende Ziele für das bevorstehende Bohrprogramm dar

– Es wird angenommen, dass die wolframhaltigen Skarnhorizonte weiterhin in der Tiefe offen sind und möglicherweise mit einem größeren intrusionsgebundenen Mineralisierungssystem in Zusammenhang stehen

– Die geplanten Bohrungen sind darauf ausgerichtet, die laterale und vertikale Kontinuität zu bewerten und zugleich Zonen mit höheren Gehalten zu erproben, die mit strukturellen Kontrollen und möglichen Zufuhrwegen in Zusammenhang stehen

– Der Zeitpunkt der Gewährung der Genehmigungen, des Abschlusses der geophysikalischen Vermessung, der Ermittlung von Zielen und der Aufnahme der Bohraktivitäten

– Das Unternehmen geht davon aus, dass es bei der Umsetzung seiner Geschäftspläne in den erwarteten Zeiträumen erfolgreich sein wird

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

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