GoldHaven treibt Exploration mit dem ersten Bohrloch beim Western Target auf dem Projekt Copeçal voran

Vancouver, BC – 12. November 2025 / IRW-Press / GoldHaven Resources Corp. (CSE: GOH | OTCQB: GHVNF | Frankfurt: 4QS) (GoldHaven oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein fünftes Diamantbohrloch (CO-05) auf dem Projekt Copeçal im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso absolviert hat. Mit dem Bohrloch CO-05 wird nach der Niederbringung von vier Bohrungen auf dem Eastern Target erstmalig das Western Target erprobt.

Highlights

– Fünftes Bohrloch (CO-05) abgeschlossen – erste Erprobung des Western Target auf dem Projekt Copeçal (Mato Grosso, Brasilien).

– 140 Bohrmeter, mächtiger Saprolithhorizont (ca. 50 m vertikal) durchteuft, der von geschertem Gneis und Muskovit-Schiefer im Grundgestein unterlagert ist, was die strukturelle Kontinuität auf dem Konzessionsgebiet bestätigt.

– Im Rahmen der laufenden Erkundungsbohrungen sind drei weitere Bohrlöcher geplant, um die Gold-in-Boden- und VLF-EM-Anomalien in den Bereichen des Eastern Target und des Western Target zu bewerten.

Mit Bohrloch CO-05 sollten die übereinstimmenden geochemischen und geophysikalischen Anomalien bewertet werden, von denen angenommen wird, dass sie eine Fortsetzung des möglicherweise mineralisierten Strukturkorridors, der im Osten festgestellt wurde, darstellen. Das Bohrloch wurde bis in eine Bohrtiefe von 140 Metern niedergebracht, wobei ab der Oberfläche bis ca. 60 Meter Bohrlochtiefe, was einer vertikalen Tiefe von in etwa 50 Metern entspricht, ein gut ausgebildeter, tonreicher Saprolithhorizont durchteuft wurde. Unterhalb des Saproliths traf das Bohrloch auf standfestes Grundgestein bestehend aus stark geschertem Gneis und Muskovit-Schiefer – Lithologien, die bereits in früheren Bohrungen durchteuft wurden. Dies untermauert die angenommene strukturelle Kontinuität auf dem gesamten Projektgebiet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81800/GOH_111225_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Standorte der von GoldHaven geplanten Bohrungen bei der westlichen Anomalie auf dem Projekt Copeçal.

Das Unternehmen sieht vor, drei weitere Bohrlöcher im Rahmen des laufenden Erkundungsbohrprogramms bei Copeçal zu absolvieren. Ziel dieser Phase ist es, die Gold-in-Boden- und übereinstimmenden elektromagnetischen Anomalien im sehr niedrigen Frequenzbereich (very-low-frequency/VLF), die zuvor bekannt gegeben wurden (siehe Pressemitteilung vom 24. Juli 2025), systematisch zu erproben. Mit dem Programm soll das Verständnis der unterirdischen Geologie, Alteration und der strukturellen Kontrollen der Mineralisierung im Eastern Target und Western Target verbessert werden.

Analyseergebnisse ausstehend

Die Analyseergebnisse für die Bohrlöcher CO-01 und CO-02, die, wie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 21. Oktober 2025 berichtet wurde, im Eastern Target niedergebracht wurden, werden voraussichtlich in den nächsten zwei Wochen eintreffen. Die Ergebnisse für die Bohrlöcher CO-03 bis CO-05 werden bekannt gegeben, sobald sie vorliegen und vom technischen Team von GoldHaven validiert und geprüft worden sind.

GoldHaven wird das Programm in den kommenden Wochen vorantreiben und die Daten zu Geologie, Strukturen und Geochemie zusammenführen, um die Ziele bei den Anomalien im Osten und im Westen genauer einzugrenzen. Die Analyseergebnisse aus den ersten Bohrlöchern werden in Kürze erwartet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81800/GOH_111225_DEPRcom.002.jpeg

Abbildung 2: Diamantbohrgerät bei der Fertigstellung des ersten Bohrlochs bei der westlichen Anomalie auf dem Goldprojekt Copeçal.

Rob Birmingham, CEO von GoldHaven Resources, sagt dazu:

Der Abschluss von Bohrloch CO-05 ist ein wichtiger Meilenstein im Rahmen der systematischen Erprobung der Zielgebiete auf Copeçal. Die Ermittlung eines mächtigeren Saprolithprofils als erwartet und der Übergang zum gescherten Grundgestein liefern wichtige geologische Informationen, die zur Verfeinerung unseres Explorationsmodells beitragen werden. Wir freuen uns auf die ausstehenden Analyseergebnisse aus den ersten beiden Bohrlöchern und die weitere Umsetzung unseres methodischen Ansatzes zur Bewertung dieser vorrangigen Zielgebiete.

Über das Goldprojekt Copeçal: Ein kurzer Überblick

Das Goldprojekt Copeçal ist strategisch in der Goldprovinz Alta Floresta gelegen, einer historisch produktiven Region, die seit den späten 1970er Jahren wesentliche Goldentdeckungen hervorgebracht hat. Die Konzessionen von GoldHaven erstrecken sich über insgesamt 3.681 Hektar in einem geologisch günstigen Umfeld innerhalb der Goldprovinz Juruena in Brasilien.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81800/GOH_111225_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Lage des Goldprojekts Copeçal in der Goldprovinz Alta Floresta mit Standorten von Mitbewerbern.

Die Goldprovinz Juruena, auch bekannt als Juruena Magmatic Arc, ist ein gebirgsbildender Gürtel, der hoch aussichtsreich für mesothermale scherungs- und intrusionsgebundene Goldvorkommen ist, wie etwa die Lagerstätte Tocantinzinho von G-Mining. Ferner beherbergt die Region vor Kurzem identifizierte porphyrartige Lagerstätten (z. B. Serabi, Jaca) sowie epithermalartige Lagerstätten (z. B. X1, Aura). Das Vorkommen mehrerer Lagerstättenarten – zusammen mit der Bestätigung großflächiger Goldvorkommen in der brasilianischen Provinz Juruena – unterstreicht das bedeutende Potenzial des Goldprojekts Copeçal.

Kürzlich erfolgte Explorationsprogramme, einschließlich geochemischer Bodenprobenahmen, drohnengestützter Magnetometrie-Untersuchungen und historischer Bohrdaten, deuten das Vorliegen mehrerer goldhaltiger Strukturen an. Beachtenswert ist, dass AngloGold Ashanti zuvor von 2010 bis 2016 eine systematische Exploration auf dem Konzessionsgebiet geleitet hat, darunter Schnecken- und Kernluftbohrungen, geophysikalische Untersuchungen und Gesteins-Geochemie, wobei mehrere Zonen mit anomaler Goldmineralisierung identifiziert wurden.

Das Goldprojekt Copeçal profitiert von umfangreichen historischen Arbeiten, da die Exploration von AngloGold Ashanti Gold- und Arsen-Anomalien bestätigt, die ein Anzeichen für ein bedeutendes Mineralisierungspotential sind. Bodenprobenahme-Raster und nachverfolgende Schneckenbohrungen in Schlüsselgebieten offenbarten beständige Goldwerte über breite Zonen hinweg, was das Vorliegen eines beträchtlichen mineralisierten Systems weitergehend unterstützt.

Über GoldHaven Resources Corp.

GoldHaven Resources Corp. ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, das sich mit der Akquisition und Exploration aussichtsreicher Landpakete in Nord- und Südamerika befasst. Die Projekte des Unternehmens beinhalten (i) das Vorzeigeprojekt Magno, eine große polymetallische Liegenschaft neben dem historischen Bergbaubezirk Cassiar in British Columbia, (ii) das Projekt Three Guardsman, das bedeutendes Potenzial für Kupfer- und Gold-Skarn-Mineralisierung verspricht, (iii) das Goldprojekt Copeçal, ein bohrbereites Goldprojekt in Mato Grosso, Brasilien, mit 6 Kilometern Streichlänge von anomalem Gold in Bodenproben, und (iv) drei Projekte zu kritischen Mineralen mit weitläufigen Konzessionspaketen über insgesamt 123.900 Hektar: die Projekte Bahia South, Bahia North und Igautu in Brasilien.

Qualifizierter Sachverständiger:

Die in diesem Dokument offengelegten wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jonathan Victor Hill, B.Sc. Hons, FAusIMM, einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101 und Country Manager von GoldHaven, geprüft und genehmigt.

Für das Board of Directors

Rob Birmingham, Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Rob Birmingham, CEO

www.GoldHavenresources.com

info@goldhavenresources.com

Direktwahl Büro: (604) 629-8254

Die CSE und der Informationsdienstleister haben diese Mitteilung weder geprüft noch übernehmen sie die Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Begriffen wie plant, erwartet oder erwartet nicht, wird erwartet, schätzt, beabsichtigt, geht davon aus oder geht nicht davon aus oder glaubt oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder durch Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse können, könnten, würden, sollten oder werden erfolgen, eintreten oder erreicht werden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich davon abweichen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen in Bezug auf das Unternehmen und das Konzessionsgebiet. Die zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Managements auf der Basis der derzeit verfügbaren Informationen wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen beschriebenen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem: die allgemeine Wirtschaftslage in Kanada und weltweit; die Branchenbedingungen, einschließlich staatlicher Vorschriften und Umweltauflagen; die Verfügbarkeit von Kapital zu akzeptablen Bedingungen; die Notwendigkeit, die erforderlichen Genehmigungen von Aufsichtsbehörden einzuholen; die Volatilität der Aktienmärkte; der Wettbewerb um unter anderem qualifiziertes Personal und Lieferungen; falsche Einschätzungen des Werts von Akquisitionen; geologische, technische, verarbeitungs- und transportbezogene Probleme; Änderungen der Steuergesetze und Förderprogramme; das Ausbleiben der erwarteten Vorteile von Akquisitionen und Veräußerungen; sowie weitere Faktoren. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Annahmen und Faktoren, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf diese Informationen verlassen, und es kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass diese Ereignisse innerhalb der angegebenen Zeiträume oder überhaupt eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören: (i) ungünstige Marktbedingungen und (ii) andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Von Zeit zu Zeit treten neue Risikofaktoren auf, und es ist für die Unternehmensleitung unmöglich, alle Risikofaktoren vorherzusagen. Ebenso wenig kann das Unternehmen die Auswirkungen aller Faktoren auf das Geschäft des Unternehmens oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Ergebnissen abweichen, beurteilen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren oder zu revidieren, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben. Weitere Informationen zu Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken könnten, sind in den Unterlagen enthalten, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht hat und die im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GoldHaven Resources Corp.

Bonn Smith

2288 – 1177 West Hastings Street

V6E 2K3 Vancouver, BC

Kanada

email : bsmith@goldhavenresources.com

Pressekontakt:

GoldHaven Resources Corp.

Bonn Smith

2288 – 1177 West Hastings Street

V6E 2K3 Vancouver, BC

email : bsmith@goldhavenresources.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.