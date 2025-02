GoldHaven hebt Potenzial von Goldprojekt Copeçal in Brasilien hervor und baut auf den historischen Explorationsarbeiten von AngloGold auf

Vancouver, British Columbia, 10. Februar 2025 / IRW-Press / GoldHaven Resources Corp. (GoldHaven oder das Unternehmen) (CSE: GOH) (OTCQB: GHVNF) (FWB: 4QS) freut sich, ein Update zum Goldprojekt Copeçal zu geben – einer spannenden, sich in der Anfangsphase befindlichen Goldexplorationsliegenschaft im Norden von Mato Grosso in Brasilien. Das Projekt Copeçal blickt auf eine reiche Geschichte der Explorationsarbeiten zurück, die von 2010 bis 2016 von AngloGold Ashanti durchgeführt wurden, und besitzt großes Potenzial für eine Goldmineralisierung. Das Projekt ist in der Goldprovinz Juruena gelegen, einer äußerst aussichtsreichen Region, die in der Vergangenheit bedeutsame Goldentdeckungen hervorgebracht hat.

Das Goldprojekt Copeçal stellt eine aufregende Möglichkeit dar, auf einem umfangreichen Datensatz von einem der führenden Goldproduzenten der Welt aufzubauen. Die umfassenden, sechs Jahre andauernden Explorationsmaßnahmen von AngloGold haben einen soliden Grundstein für das Verständnis der geologischen Rahmenstruktur und des Mineralisierungspotenzials der Liegenschaft gelegt.

Zu den wichtigen Explorationsaktivitäten, die von AngloGold auf dem Goldprojekt Copeçal ausgeführt wurden, gehören:

– Flusssediment- und geochemische Bodenuntersuchungen: Es wurden über 3.861 geochemische Proben genommen, die zwei herausragende Goldanomalien identifizierten: die Nordost- und die Südwest-Anomalie. Die Südwest-Anomalie wies einen starken geochemischen Fußabdruck auf, wobei die Goldwerte bei bis zu 539 ppb lagen.

– Schnecken- und Kernluftbohrungen: Insgesamt wurden 49 Schneckenbohrlöcher (353,8 Meter) und 6 Kernluftbohrlöcher (85 Meter) fertig gestellt, um Bodenanomalien zu erproben. Diese Programme haben erfolgreich das Vorhandensein von goldhaltigen Strukturen in der Tiefe bestätigt und eine starke Kontinuität angedeutet.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78409/GOH-NR-Highlights-Copecal-AngloGold-Insights-10Feb25_DE_PRcom.001.png

– Geophysikalische Untersuchungen mittels induzierter Polarisation (IP): AngloGold führte eine IP-Untersuchung durch, um eine mit Sulfiden assoziierte Mineralisierung zu identifizieren. Die Ergebnisse zeigten moderat leitfähige Strukturen an, wobei die Nordost-Anomalie die stärkste Reaktion hinsichtlich der Aufladbarkeit aufwies, was das Vorkommen von sulfidreichen Dislokationszonen andeutet.

– Gesteins- und Schürfgrabenprobenahmen: Obwohl eine begrenzte Anzahl von Gesteinsschürfproben 10 ppb Au überstieg, deuteten Schürfgraben- und Boden-Rasterprobenahmen ein ausgedehntes System mit Goldmineralisierung an, die einer weiteren Exploration würdig ist.

Das Goldprojekt Copeçal – Eine solide Grundlage nach historischen Explorationsarbeiten durch AngloGold

Zwischen 2010 und 2016 hat AngloGold Ashanti umfangreiche Explorationsarbeiten quer über das Goldprojekt Copeçal und seine umliegenden Liegenschaften ausgeführt, wobei es etwa 1 Million USD in geochemische und geophysikalische Untersuchungen sowie Bohrarbeiten investiert hat. Diese Arbeiten führten zu der Identifizierung mehrerer goldhaltiger Anomalien und bereiteten so den Weg für die weitere Exploration.

1. Flusssediment- und geochemische Bodenuntersuchungen: Identifizierung großflächiger Anomalien

AngloGold führte ein umfassendes geochemisches Programm aus, darunter:

– Flusssedimentprobenahmen: Zielten auf Anomalien auf regionaler Ebene ab und bestimmten Gebiete mit erhöhten Goldkonzentrationen.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78409/GOH-NR-Highlights-Copecal-AngloGold-Insights-10Feb25_DE_PRcom.002.png

– Bodenprobenahmen (Raster von 400 m x 40 m und 200 m x 40 m): Definierten zwei vorrangige Anomalien – die Nordost- und die Südwest-Anomalie -, mit Goldwerten, die bis zu 539 ppb Au erzielten.

– Gesteinssplitterprobenahmen: Bestätigten das Vorkommen goldhaltiger Quarzadern und einer strukturell kontrollierten Mineralisierung.

Die Südwest-Anomalie – die bisher herausragendste Anomalie – erstreckt sich über ein großes Gebiet und richtet sich an regionalen Scherzonen aus, die dafür bekannt sind, anderenorts in der Goldprovinz Juruena Goldmineralisierung zu beherbergen.

2. Bohrungen bestätigten goldhaltige Strukturen in der Tiefe

AngloGold verfolgte die geochemischen Anomalien mit Kernluft- und Schneckenbohrungen weiter, wobei es erfolgreich eine Goldmineralisierung in geringen Tiefen bestätigte:

– 49 Schneckenbohrlöcher (insgesamt 353,8 Meter) identifizierten Goldmineralisierungstrends unterhalb der Bodenanomalien.

– 6 Kernluftbohrlöcher (insgesamt 85 Meter) erprobten die oberflächennahe Mineralisierung weiter und wiesen das Vorkommen von goldhaltigen Strukturen nach, blieben aber bei einer geringen Tiefe.

Obwohl diese ersten Bohrprogramme nicht für die Ressourcenbestimmung ausgelegt waren, lieferten sie entscheidende Nachweise für eine in Grundgestein eingelagerte Goldmineralisierung, wodurch eine weitere tiefere Exploration gerechtfertigt ist.

3. Geophysikalische Untersuchungen mittels induzierter Polarisation (IP): Aufdeckung unterirdischer Strukturen

AngloGold erkannte die strukturell kontrollierte Beschaffenheit der Mineralisierung von Copeçal und führte Untersuchungen mittels induzierter Polarisation (IP) auf dem Projekt aus. Diese Untersuchungen entdeckten starke Anomalien hinsichtlich der Aufladbarkeit, besonders in der Nordost-Anomalie, wo geophysikalische Reaktionen das Vorkommen von sulfidreichen, potenziell goldhaltigen Strukturen in der Tiefe andeuteten.

4. Strukturelle Interpretation und geologische Kartierungen: Schlüsselkontrollen der Goldmineralisierung

Die Exploration durch AngloGold bestätigte, dass das Projekt Copeçal an der Schnittstelle zweier großer Scherzonen liegt, was charakteristisch für andere bedeutsame Goldvorkommen in der Region ist. Die Goldmineralisierung scheint in Zusammenhang zu stehen mit:

– Tiefreichenden Westnordwest-Ostsüdost-Scherzonen, Schlüsselstrukturen, die die Mineralisierung in der Provinz Juruena kontrollieren.

– Ost-West-verlaufenden Verwerfungen zweiten Grades, die wahrscheinlich eine Rolle bei der Flüssigkeitsströmung und der Mineralablagerung spielen.

– Mafischem und felsischem Intrusivgestein, vergleichbar mit jenen, die große Goldvorkommen in der Provinz beherbergen.

Diese Erkenntnisse deuten an, dass das Goldprojekt Copeçal wesentliche geologische Eigenschaften mit großen Goldvorkommen in den Goldprovinzen Juruena und Alta Floresta gemein hat.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78409/GOH-NR-Highlights-Copecal-AngloGold-Insights-10Feb25_DE_PRcom.003.png

Ein Gold-Asset mit hohem Potenzial in einer Region von Weltklasse

Die Goldprovinz Juruena ist schon lange als eine der aussichtsreichsten Regionen für die Goldexploration in Brasilien bekannt – mit einer historischen Förderung und zahlreichen entdeckten Vorkommen. Das Projekt Copeçal ist ideal gelegen, um von diesem bewährten geologischen Umfeld zu profitieren, mit Vorteilen bei der Infrastruktur, darunter:

– Nähe zu Alta Floresta (60 km), einer bergbaufreundlichen Stadt mit Straßenzufahrt und Dienstleistungen.

– Zugang zu Strom, Wasser und Arbeitskräften, entscheidend für die kosteneffektive Exploration und Erschließung.

– Zielgerichtetes Landpaket (3.681 ha), mit genügend Platz für eine Ausweitung und neue Entdeckungen.

GoldHaven Resources besitzt nun 100 % des Goldprojekts Copeçal in Brasilien

Mit einer soliden Grundlage an historischen Explorationsdaten, einem günstigen geologischen Umfeld und einer systematischen Explorationsstrategie ist das Goldprojekt Copeçal bereit für eine Weiterentwicklung. Während der Erschließung dieses äußerst aussichtsreichen Assets durch GoldHaven Resources können Aktionäre im Laufe des 2. und 3. Quartals 2025 einen beständigen Austausch von Updates sowie potenzielle Katalysatoren erwarten.

Das Goldprojekt Copeçal stellt eine herausragende Gelegenheit dar, auf einem robusten, hochqualitativen Datensatz von einem führenden Goldproduzenten aufzubauen, so Bonn Smith, CEO von GoldHaven. Die vorherige Exploration durch AngloGold hat vielversprechende Anomalien aufgedeckt und bietet uns eine solide Grundlage, ein großes Goldsystem zu identifizieren. Wir sehen dies als einen sehr überzeugenden Explorationsvorstoß innerhalb einer der produktivsten Goldgürtel Brasiliens an. Die umfangreichen historischen Arbeiten von AngloGold haben uns eine wertvolle Einsicht in die zugrunde liegenden Kontrollen der Mineralisierung verschafft, was uns in die Lage versetzt, dieses Projekt mit Präzision und Effizienz voranzutreiben. Unser Ziel ist es, das Goldprojekt Copeçal systematisch weiter voranzubringen und dieses Jahr und in der Zukunft sein volles Potenzial freizuschalten.

Besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens hier, um den technischen Bericht des Unternehmens gemäß NI 43-101 über das Konzessionsgebiet Copeçal in Brasilien einzusehen.

Über GoldHaven Resources Corp.

GoldHaven Resources Corp. ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen, das sich mit der Akquisition und Exploration aussichtsreicher Landpakete in Nord- und Südamerika befasst. Die Projekte des Unternehmens beinhalten das Vorzeigeprojekt Magno, eine große polymetallische Liegenschaft neben dem historischen Bergbaubezirk Cassiar in British Columbia, das Projekt The Three Guardsman, das bedeutendes Potenzial für Kupfer- und Gold-Skarn-Mineralisierung verspricht, das Goldprojekt Copeçal, ein bohrbereites Goldprojekt in Mato Grasso, Brasilien, mit 6 Kilometern Streichenlänge von anomalem Gold in Bodenproben, und drei Projekte zu kritischen Mineralen mit extensiven Konzessionspaketen über insgesamt 123.900 Hektar: die Projekte Bahia South, Bahia North und Iguatu in Brasilien.

