Goldprojekt mit Turbo-Potenzial: 1 Milliarde USD Wert, 60 % Rendite und schneller Payback!

Hohe Renditen, schnelle Amortisation und ein günstiges Kostenprofil: Fortuna Minings neue ,Diamba Sud‘-Studie zeigt, warum Senegal zum nächsten wichtigen Wachstumsschritt werden könnte.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Fortuna Mining Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Fortuna Mining Corp. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 07. Juli 2026, 5:33 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold bleibt kurzfristig von Zinssignalen, Inflationsdaten, Arbeitsmarktberichten, Währungsschwankungen und geopolitischen Schlagzeilen geprägt. Doch genau hinter dieser Volatilität baut sich ein langfristig spannendes Bild auf: Offizielle Investoren denken strategischer, diversifizieren stärker und sehen Gold zunehmend als Sicherheits- und Reservebaustein.

Das zeigt der aktuelle OMFIF Global Public Investor 2026 „Riding the wave“. Die Umfrage basiert auf 90 Zentralbanken, Staatsfonds und öffentlichen Pensionsfonds mit zusammen mehr als 10 Billionen USD verwaltetem Vermögen. Besonders bemerkenswert: Netto 30 % der Befragten wollen ihre Gold-Allokation in den nächsten ein bis zwei Jahren erhöhen. 61 % erwarten bis Juni 2027 einen Goldpreis zwischen 5.000,- und 6.000,- USD je Unze.

Gleichzeitig zeigt die OMFIF-Umfrage, dass…

Lesen Sie hier gerne weiter.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: Fortuna Mining Corp. Pressemitteilungen und Unternehmensangaben vom 06. Mai 2026, 15. Juni 2026 und 29. Juni 2026; OMFIF Global Public Investor 2026 „Riding the wave“; Unternehmenspräsentationen/Grafiken von Fortuna Mining. Methodik: qualitative Einordnung der veröffentlichten Unternehmensdaten, Markt- und Branchenkontext; keine eigene Modellrechnung, kein Kursziel, keine Rating-Einstufung. Technische Angaben zu Mineralprojekten basieren auf den vom Unternehmen veröffentlichten NI-43-101-konformen Angaben und wurden von JS Research nicht unabhängig technisch geprüft. Intro-Bild Symbol-Bild; KI generiert.

Update-Policy: Für diese Marketingmitteilung ist kein regelmäßiges Update geplant. Angaben beziehen sich auf den Informationsstand zum Zeitpunkt der Erstellung. Abweichungen können durch neue Unternehmensmeldungen, regulatorische Entscheidungen, Marktpreise oder andere Ereignisse entstehen.

Risikohinweise, Interessenkonflikte und Haftungsausschluss

Dieser Beitrag ist eine entgeltliche Marketingmitteilung/Werbung mit werblichem Charakter und wurde im Auftrag von Fortuna Mining Corp. erstellt und verbreitet. Die SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Fortuna Mining Corp.; JS Research GmbH erhält von SRC eine Vergütung für die Erstellung und Verbreitung dieses Beitrags. Die Offenlegung erfolgt bewusst prominent zu Beginn des Beitrags und zusätzlich an dieser Stelle.

Ersteller und verantwortlicher Autor: Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, Olsberg. Die Tätigkeit der JS Research GmbH als Ersteller bzw. Weitergeber von Anlage- und Anlagestrategieempfehlungen ist gemäß § 86 Abs. 1 WpHG bei der BaFin angezeigt. Diese Veröffentlichung ist keine unabhängige Finanzanalyse, keine Anlageberatung und keine Aufforderung oder Empfehlung zum Kauf, Verkauf oder Halten von Wertpapieren.

Interessenkonflikte: Zum Zeitpunkt der Erstellung halten Jörg Schulte, JS Research GmbH und nach Kenntnis der JS Research GmbH deren Mitarbeiter keine unmittelbaren oder mittelbaren Aktienbestände, Optionen, Derivate oder Netto-Long-/Short-Positionen von mindestens 0,5 % in Fortuna Mining Corp. Jörg Schulte, JS Research GmbH, Mitarbeiter, Auftraggeber oder nahestehende Personen können jedoch jederzeit Aktien oder sonstige Finanzinstrumente von Fortuna Mining Corp. kaufen oder verkaufen. Hierdurch können Interessenkonflikte entstehen.

Weder JS Research GmbH noch der Autor unterhalten nach eigener Kenntnis ein direktes Beratungsmandat mit Fortuna Mining Corp.; die Vergütung erfolgt über SRC swiss resource capital AG. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Börsenbriefe, Medien, Investor-Relations-Dienstleister oder Research-Firmen Fortuna Mining Corp. im selben Zeitraum ebenfalls besprechen oder bewerben.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Dieser Beitrag enthält Aussagen zu künftigen Ereignissen, Erwartungen und Zielen, unter anderem zu Goldpreisumfeld, Genehmigungen, Investitionsentscheidung, Projektzeitplan, Produktionszielen, Kosten, Cashflow, erster Goldproduktion, Ressourcenerweiterung und Unternehmenswachstum. Solche Aussagen beruhen auf Annahmen und unterliegen erheblichen Risiken und Unsicherheiten. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen.

Technische Angaben: Wissenschaftliche und technische Informationen zu Diamba Sud stammen aus Veröffentlichungen von Fortuna Mining Corp. und den dort genannten technischen Berichten bzw. NI-43-101-konformen Angaben. Fortuna nennt in der Mitteilung zur Machbarkeitsstudie eine Qualified Person für die technischen Inhalte. JS Research GmbH hat diese Angaben nicht unabhängig technisch überprüft. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Abbaubarkeit. Inferred Resources sind geologisch unsicherer und dürfen nicht wie Reserven behandelt werden.

Non-IFRS-Kennzahlen: Begriffe wie All-in Sustaining Costs (AISC), freier Cashflow, EBITDA, Cash Costs oder vergleichbare Kennzahlen sind Non-IFRS-Kennzahlen ohne standardisierte Bedeutung nach IFRS und können mit Kennzahlen anderer Emittenten nur eingeschränkt vergleichbar sein. Definitionen und Berechnungsmethoden ergeben sich aus den jeweiligen Unternehmensveröffentlichungen und MD&A-Unterlagen von Fortuna Mining Corp.

Anlagerisiken: Investments in Aktien und insbesondere in Rohstoff-, Edelmetall-, Minen- und Projektentwicklungsunternehmen sind mit erheblichen Risiken verbunden. Dazu zählen unter anderem Kursverluste bis hin zum Totalverlust, Rohstoffpreisrisiken, Wechselkursrisiken, Länder- und Genehmigungsrisiken, Finanzierungsrisiken, Bau- und Inbetriebnahmerisiken, Kostensteigerungen, operative Risiken, Umweltauflagen, steuerliche Änderungen, politische Risiken, Liquiditätsrisiken sowie allgemeine Kapitalmarktrisiken.

Keine Gewähr: Alle Informationen stammen aus Quellen, die JS Research GmbH zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig hält. Eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit wird nicht übernommen. Meinungen und Einschätzungen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Eine Verpflichtung zur Aktualisierung besteht nicht.

Keine Beratung: Zwischen Leser und JS Research GmbH, Autor, Herausgeber oder Auftraggeber kommt durch diese Veröffentlichung kein Beratungs-, Auskunfts- oder Vertragsverhältnis zustande. Anleger sollten vor jeder Anlageentscheidung eigene Recherchen durchführen und eine qualifizierte Bank-, Steuer-, Rechts- oder Anlageberatung hinzuziehen. Die Depotgewichtung spekulativer Rohstoffwerte sollte stets so gewählt werden, dass auch ein Totalverlust das Gesamtvermögen nicht wesentlich gefährdet.

Vertriebsbeschränkung: Diese Veröffentlichung richtet sich ausschließlich an Kapitalmarktteilnehmer in Deutschland und Österreich. Andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht geprüft. Die Publikation ist insbesondere nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan oder anderen Rechtsordnungen bestimmt, in denen eine solche Verbreitung gesetzlich beschränkt oder untersagt ist. Personen, die in den Besitz dieser Veröffentlichung gelangen, haben etwaige lokale Beschränkungen eigenverantwortlich zu beachten.

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