Silberpreis wieder über 60 US-Dollar je Feinunze

Seit Anfang Juli hat Silber preislich wieder Stärke gezeigt. Die Zeit war wohl reif für eine Gegenbewegung.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Discovery Mining Ltd. und Endeavour Silver Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 07.07.2026, 7:05 Uhr Zürich/Berlin

Die Fundamentaldaten für Silber sind stark, dennoch musste der Silberpreis im Juni ziemlich Federn lassen. Noch im Januar war der Preis des Edelmetalls dreistellig. Eine wirklich schlüssige Erklärung für den damaligen starken Preisanstieg war schwer zu finden. Dabei ist zu beachten, dass der Silbermarkt ein kleiner Markt ist, daher muss nicht viel Geld bewegt werden, damit es deutliche Preisänderungen gibt. Übrigens wächst das Interesse von diversen Schwellenländern am Silber. So hat beispielsweise das an der Börse in Istanbul gehandelte Volumen zugenommen. Der hohe Goldpreis hatte vermehrt Interesse auf Silber gelenkt.

Eine besondere Dynamik erhält der Silberpreis sicher auch von seiner Doppelfunktion als Anlageform und als Industriemetall. Indem Notenbanken Gold für ihre Goldreserven zukaufen, um weniger abhängig vom US-Dollar zu sein, dürfte dies indirekt auch den Preis von Silber beeinflussen. Der Ausbau von Elektrotechnik, Solaranlagen und datenintensiven Anwendungen führt zu einer wachsenden Silbernachfrage. Laut dem Silver Institute ist es in den letzten Jahren zu einem Defizit am Silbermarkt gekommen.

Silber kann bei Kühlung in Rechenzentren und bei KI-Chips verwendet werden. Die Infrastruktur für künstliche Intelligenz braucht Chips aus Siliziumkarbid. Bei der Datenverarbeitung steuern und übertragen diese Chips riesige Mengen an elektrischer Energie. Dabei entsteht Wärme, diese kann Fehler verursachen. Werden diese Chips jedoch mit einer Silberpaste „veredelt“, so können sie bei Temperaturen bis zu 350 Grad betrieben werden. Denn Silber ist ein besonderer Wärmeleiter, der hohe Temperaturen auch ableiten kann. Gold und Kupfer sind dabei nicht so erfolgreich.

Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ – besitzt drei produzierende Minen. Die Projekte des Unternehmens befinden sich in Mexiko und Peru. Daneben existieren geplante Explorationsprojekte in Mexiko, Chile und in den USA. Im ersten Quartal 2026 produzierte das Unternehmen 1.875.375 Unzen Silber sowie 11.740 Unzen Gold – damit 78 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum 2025 – und erreichte neue Rekorde beim Umsatz und bei der Produktion. Bei der neuesten Mine, Terronera in Mexiko, gab es gerade sehr erfreuliche Bohrergebnisse.

Discovery Mining (vormals Discovery Silver) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – arbeitet an der Erschließung des äußerst vielversprechenden Cordero-Silberprojekts in Mexiko (100 Prozent Eigentum). Es wird mit einer Produktion von rund 37 Millionen Silberäquivalent Unzen jährlich in den ersten zwölf Jahren gerechnet. Seit kurzem produziert das Unternehmen zudem Gold (Porcupine-Projekt). Erwartet werden für 2026 etwa 260.000 bis 300.000 Unzen Gold, angestrebt wird ein Wachstum auf mehr als 500.000 Unzen Gold. Discovery Silver hat auch die Übernahme der 100-prozentigen Beteiligung von Glencore an den Kidd-Betrieben (Kupfer, Silber, Zink, sowie wertvolle Verarbeitungsanlagen) in Timmins abgeschlossen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Discovery Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -) und Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

Quellen: Discovery Mining, Endeavour Silver,

https://silverinstitute.org/wp-content/uploads/2026/07/Silver-News-JUNE.pdf;

https://www.rohstoffecheck.de/artikel/analysen-Rohstoffe-3121774.html;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2026-03/.

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