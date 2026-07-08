Grande Portage schließt Eigenkapitalfinanzierung in Höhe von 6 Millionen C$ ab

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VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / 7. Juli 2026 / Grande Portage Resources Ltd. (TSXV:GPG)(OTCQX:GPTRF)(FWB:GPB) (Grande Portage oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es seine ursprünglich am 25. Juni 2026 angekündigte Eigenkapitalfinanzierung (die Eigenkapitalfinanzierung) abgeschlossen hat.

Bei der Eigenkapitalfinanzierung handelt es sich um ein Angebot von Einheiten (die Einheiten) an Ocean Partners UK Limited (Ocean Partners), die gemäß einer Zeichnungsvereinbarung zu einem Preis von 0,45 $ pro Einheit ausgegeben werden, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie von Grande Portage und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant ein Warrant) besteht. Die Warrants haben einen Ausübungspreis von 0,60 $ pro Aktie und eine Laufzeit von vierundzwanzig (24) Monaten ab dem Ausgabedatum, vorbehaltlich eines vorzeitigen und automatischen Verfalls innerhalb von 10 Geschäftstagen, wenn der Schlusskurs der Aktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange an fünf (5) oder mehr aufeinanderfolgenden Handelstagen mindestens 0,70 $ beträgt.

Zusätzlich zur gesetzlichen viermonatigen Haltefrist, der die im Rahmen der Eigenkapitalfinanzierung ausgegebenen Wertpapiere unterliegen, sind alle an Ocean Partners ausgegebenen Stammaktien von Grande Portage, einschließlich derjenigen, die bei Ausübung der Warrants ausgegeben werden, Gegenstand einer vierundzwanzigmonatigen (24) vertraglichen Haltefrist, vorbehaltlich bestimmter üblicher Ausnahmen.

Der Nettoerlös aus dem Verkauf der Einheiten im Rahmen der Eigenkapitalfinanzierung wird voraussichtlich für Erschließungsmaßnahmen, Untersuchungsarbeiten, Genehmigungsverfahren sowie für Betriebskapital- und allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Über Grande Portage:

Grande Portage ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, dessen Schwerpunkt auf dem Goldprojekt New Amalga (früher Goldprojekt Herbert) liegt, das sich etwa 25 km nördlich von Juneau, Alaska, befindet. Das Unternehmen hält eine 100%ige Beteiligung am Goldprojekt New Amalga. Das Goldprojekt New Amalga ist in Länge und Tiefe offen und beherbergt mindestens sechs Hauptkomposit-Erzgang-Verwerfungsstrukturen, die Quarz-Sulfid-Erzgänge mit Bandstruktur enthalten. Das Projekt befindet sich in prominenter Lage innerhalb des 160 km langen Juneau Gold Belt, in dem bereits über sieben Millionen Unzen Gold gefördert wurden.

Die aktualisierte NI 43-101-konforme Mineralressourcenschätzung des Unternehmens, die mit einem Cutoff-Gehalt von 2,5 Gramm Gold pro Tonne (g/t Au) im Basisfall ausgewiesen wird, umfasst eine angedeutete Ressource von 1.438.500 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 9,47 g/t Au (4.726.000 Tonnen) und eine vermutete Ressource von 515.700 Unzen Gold mit einem Durchschnittsgehalt von 8,85 g/t Au (1.813.000 Tonnen) sowie eine angedeutete Ressource von 891.600 Unzen Silber (Ag) mit einem Durchschnittsgehalt von 5,86 g/t Ag (4.726.000 Tonnen) und eine vermutete Ressource von 390.600 Unzen Silber mit einem Durchschnittsgehalt von 7,33 g/t Ag (1.813.000 Tonnen). Die MRE wurde von Dr. David R. Webb, Ph.D., P.Geol., P.Eng. (DRW Geological Consultants Ltd.), mit Stichtag vom 17. Juli 2024 erstellt. Weitere Informationen zum Projekt New Amalga finden sich im technischen Bericht mit dem Titel Technical Report of the Herbert Gold Property, Juneau District, Southeast Alaska vom 17. Juli 2024, der im Profil von Grande Portage unter www.sedarplus.com verfügbar ist.

IM NAMEN DES BOARDS

Ian Klassen

Ian M. Klassen

President und Chief Executive Officer

Tel.: (604) 899-0106

E-Mail: Ian@grandeportage.com

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QUELLE: Grande Portage Resources Limited

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